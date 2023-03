De sprinters krijgen vandaag een eerste van 3 kansen in Tirreno, blijft de regen weg?

Gisteren gooide de regen roet in het eten voor de meeste tijdrijders. Van Aert nam daarom geen risico's. Hij hoopte op beter weer. Vandaag zou het voor de middag droog blijven in startplaats Camaiore, waar om 10.50 uur het startschot klinkt. Het peloton rijdt naar de zon, als je het Italiaanse weerbericht mag geloven. In Follonica schijnt de zon. Pas laat op de avond worden druppels verwacht.

07 uur 15. Sprinterskans. Na de korte rit tegen de klok in de regen gisteren hebben de sprinters vandaag met rood aangekruist. Het wordt hun eerste van drie kansen. Tussen Camaiore en Follonica moeten Van Aert en co. 210 kilometer afwerken. Iets voor halfweg ligt met de Castellina Marittima (5 km aan 4%) het eerste bergje in deze rittenkoers. En het is ook de enige gecategoriseerde helling vandaag. De dag eindigt met een lokale ronde van dik 20 km, met op 10 km van de finish nog een puist van 1,3 km aan 6%. Kunnen de punchers daar de sprinters nog van zich afschudden? .