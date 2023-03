Tirreno-Adriatico: Wout van Aert begint al om 12.56 u aan tijdrit, Van der Poel en Ganna starten later

Wout van Aert rolt in Italië al om 12.56 u van het startpodium. Dat is opvallend vroeg in vergelijking met zijn grootste concurrenten, die laat starten. Zo zitten Mathieu van der Poel (15.33 u) en Filippo Ganna (15.40 u) in het laatste blok renners.

07 uur 26. Van Aert start vroeg, concurrent Ganna laat. Wout van Aert rolt in Italië al om 12.56 u van het startpodium. Dat is opvallend vroeg in vergelijking met zijn grootste concurrenten, die laat starten. Zo zitten Mathieu van der Poel (15.33 u) en Filippo Ganna (15.40 u) in het laatste blok renners. 12.50 uur: Dylan Groenewegen (Ned) - eerste renner 12.56 uur: Wout van Aert 13.07 uur: Fabio Jakobsen (Ned) 13.35 uur: Tom Pidcock (GBr) 14.10 uur: Dylan van Baarle (Ned) 14.18 uur: Jasper Philipsen 14.33 uur: Jai Hindley (Aus) 14.35 uur: Tiesj Benoot 14.46 uur: Adam Yates (GBr) 14.52 uur: Biniam Girmay (Eri) 14.58 uur: Aleksandr Vlasov (Rus) 15.00 uur: Primoz Roglic (Slo) 15.22 uur: Enric Mas (Spa) 15.25 uur: Wilco Kelderman (Ned) 15.27 uur: Mikel Landa (Spa) 15.33 uur: Mathieu van der Poel (Ned) 15.36 uur: Joao Almeida (Por) 15.40 uur: Filippo Ganna (Ita) 15.43 uur: Valerio Conti (Ita) - laatste renner .

07 uur 19. Daar is Van Aert! Voor Wout van Aert zit de voorbereiding er (eindelijk) op. De alleskunner van Jumbo-Visma begint vandaag aan zijn seizoen. Hij krijgt meteen een kans op winst, want de tijdrit van 11,5 kilometer in Lido di Camairo lijkt hem op het lijf geschreven. Ook voor ploegmaat Primoz Roglic is het de eerste koersdag van het seizoen. .

14 uur 23. Alberto Bettiol laat verstek gaan. Zoek in de Tirreno-Adriatico niet naar Alberto Bettiol. De onfortuinlijke Italiaan van EF Pro Cycling kwam gisteren zwaar ten val in de Strade Bianche, moest opgeven en laat verstek gaan voor de Tirreno. Volgens zijn team ondergaat de 29-jarige Italiaan bijkomende onderzoeken in het ziekenhuis, nadat hij afgelopen nacht symptomen vertoond had van een hersenschudding. Zijn plaats in het team wordt ingenomen door Jonathan Caicedo. Bettiol won in 2019 de Ronde van Vlaanderen, dit seizoen mocht hij al 1 keer vieren: de proloog in de Tour Down Under. .