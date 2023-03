Tirreno-Adriatico: Veel regen in Italië, vroege starter Van Aert verwacht niet mee te doen om zege

clock 11:22 11 uur 22. Mijn tijdritfiets heb ik pas zondag voor het eerst weer aangeraakt sinds de Tour de France. Wout van Aert. Mijn tijdritfiets heb ik pas zondag voor het eerst weer aangeraakt sinds de Tour de France. Wout van Aert

clock 11:21 11 uur 21. Wout van Aert: "Verwacht niet mee te doen voor de zege". Op papier is Wout van Aert misschien wel de topfavoriet om straks te winnen. Toch denkt de alleskunner van Jumbo-Visma, die vandaag aan zijn seizoen begint, naar eigen zeggen niet aan winnen. "Ik heb mijn tijdritfiets amper aangeraakt", gaf hij aan. "Ik verwacht niet dat ik mee zal doen om de zege in de tijdrit."

clock 10:41 10 uur 41. Veel regen in Italië. Het regent op dit moment pijpestelen in Lido di Camaiore, waar Van Aert over een tweetal uur van het startpodium rolt. Heeft hij wel de juiste keuze gemaakt door zo vroeg te starten?

clock 07:26 07 uur 26. Van Aert start vroeg, concurrent Ganna laat. Wout van Aert rolt in Italië al om 12.56 u van het startpodium. Dat is opvallend vroeg in vergelijking met zijn grootste concurrenten, die laat starten. Zo zitten Mathieu van der Poel (15.33 u) en Filippo Ganna (15.40 u) in het laatste blok renners. 12.50 uur: Dylan Groenewegen (Ned) - eerste renner 12.56 uur: Wout van Aert 13.07 uur: Fabio Jakobsen (Ned) 13.35 uur: Tom Pidcock (GBr) 14.10 uur: Dylan van Baarle (Ned) 14.18 uur: Jasper Philipsen 14.33 uur: Jai Hindley (Aus) 14.35 uur: Tiesj Benoot 14.46 uur: Adam Yates (GBr) 14.52 uur: Biniam Girmay (Eri) 14.58 uur: Aleksandr Vlasov (Rus) 15.00 uur: Primoz Roglic (Slo) 15.22 uur: Enric Mas (Spa) 15.25 uur: Wilco Kelderman (Ned) 15.27 uur: Mikel Landa (Spa) 15.33 uur: Mathieu van der Poel (Ned) 15.36 uur: Joao Almeida (Por) 15.40 uur: Filippo Ganna (Ita) 15.43 uur: Valerio Conti (Ita) - laatste renner

12.50 uur: Dylan Groenewegen (Ned) - eerste renner 12.56 uur: Wout van Aert 13.07 uur: Fabio Jakobsen (Ned) 13.35 uur: Tom Pidcock (GBr) 14.10 uur: Dylan van Baarle (Ned) 14.18 uur: Jasper Philipsen 14.33 uur: Jai Hindley (Aus) 14.35 uur: Tiesj Benoot 14.46 uur: Adam Yates (GBr) 14.52 uur: Biniam Girmay (Eri) 14.58 uur: Aleksandr Vlasov (Rus) 15.00 uur: Primoz Roglic (Slo) 15.22 uur: Enric Mas (Spa) 15.25 uur: Wilco Kelderman (Ned) 15.27 uur: Mikel Landa (Spa) 15.33 uur: Mathieu van der Poel (Ned) 15.36 uur: Joao Almeida (Por) 15.40 uur: Filippo Ganna (Ita) 15.43 uur: Valerio Conti (Ita) - laatste renner

clock 07:19 07 uur 19. Daar is Van Aert! Voor Wout van Aert zit de voorbereiding er (eindelijk) op. De alleskunner van Jumbo-Visma begint vandaag aan zijn seizoen. Hij krijgt meteen een kans op winst, want de tijdrit van 11,5 kilometer in Lido di Camairo lijkt hem op het lijf geschreven. Ook voor ploegmaat Primoz Roglic is het de eerste koersdag van het seizoen.

