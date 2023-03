LIVE Tirreno-Adriatico: Van Aert zal tijdrit niet winnen, Armirail voorlopig de snelste

clock 13:59 13 uur 59. Situatie aan de streep. Armirail in 13'25" Skujins +10" Denz +12" Stork +12" Miholjevic +14" Van Aert +17" . Situatie aan de streep Armirail in 13'25" Skujins +10" Denz +12" Stork +12" Miholjevic +14" Van Aert +17"

clock 13:57 13 uur 57. Er is één renner in dit peloton die het nog beter doet dan Van Avermaet. Hij staat vandaag aan de start van zijn 13e Tirreno-Adriatico op een rij. Wie is het? Een tip voor u aangezien het niet de meest bekende renner is: het is een erg trouwe ploeggenoot van Peter Sagan. . Er is één renner in dit peloton die het nog beter doet dan Van Avermaet. Hij staat vandaag aan de start van zijn 13e Tirreno-Adriatico op een rij. Wie is het? Een tip voor u aangezien het niet de meest bekende renner is: het is een erg trouwe ploeggenoot van Peter Sagan.

clock 13:53 13 uur 53. Greg Van Avermaet. De ex-winnaar van Tirreno-Adriatico is begonnen aan zijn tijdrit en daarmee al aan zijn 12e Tirreno. . Greg Van Avermaet De ex-winnaar van Tirreno-Adriatico is begonnen aan zijn tijdrit en daarmee al aan zijn 12e Tirreno.

clock 13:51 13 uur 51. Het weer mag dan wel niet meer zo slecht zijn als een uur geleden, de zon is alleszins nog niet te bespeuren in Lido di Camaiore. De renners hebben het weer hier ongetwijfeld al beter geweten. . Het weer mag dan wel niet meer zo slecht zijn als een uur geleden, de zon is alleszins nog niet te bespeuren in Lido di Camaiore. De renners hebben het weer hier ongetwijfeld al beter geweten.

clock 13:48 13 uur 48. Attila Valter is de volgende renner van Jumbo-Visma die aan zijn tijdrit begint. Trekt de Hongaar zijn grote vorm door in deze Tirreno? . Attila Valter is de volgende renner van Jumbo-Visma die aan zijn tijdrit begint. Trekt de Hongaar zijn grote vorm door in deze Tirreno?

clock 13:46 13 uur 46.

clock 13:42 13 uur 42. Pidcock zal alvast niet meespelen om de zege vandaag. Ook hij lijkt logischerwijs geen risico's te nemen met het oog op de rest van het voorjaar. De jonge Brit volgt bij het tussenpunt al op 19 seconden van Armirail. . Pidcock zal alvast niet meespelen om de zege vandaag. Ook hij lijkt logischerwijs geen risico's te nemen met het oog op de rest van het voorjaar. De jonge Brit volgt bij het tussenpunt al op 19 seconden van Armirail.

clock 13:41 13 uur 41. Florian Stork (DSM) en Fran Miholjevic (Bahrein) duiken ook al onder de tijd van Van Aert aan de finish. Zij springen naar 3 en 4, Van Aert is al weggezakt naar plek 5 ondertussen. . Florian Stork (DSM) en Fran Miholjevic (Bahrein) duiken ook al onder de tijd van Van Aert aan de finish. Zij springen naar 3 en 4, Van Aert is al weggezakt naar plek 5 ondertussen.

clock 13:38 13 uur 38. Pidcock onderweg. Ook van de partij in deze Tirreno: Tom Pidcock. Eergisteren blonk hij nog uit op Italiaanse wegen met een straffe solo in de Strade Bianche. Wat kan het Britse toptalent deze week laten zien? . Pidcock onderweg Ook van de partij in deze Tirreno: Tom Pidcock. Eergisteren blonk hij nog uit op Italiaanse wegen met een straffe solo in de Strade Bianche. Wat kan het Britse toptalent deze week laten zien?

clock 13:33 13 uur 33. Nee, is het antwoord. De Marchi is uiteindelijk 18 seconden trager dan Armirail aan de streep. Het is duidelijk weer harder gaan regenen in Lido di Camaiore. . Nee, is het antwoord. De Marchi is uiteindelijk 18 seconden trager dan Armirail aan de streep. Het is duidelijk weer harder gaan regenen in Lido di Camaiore.

clock 13:31 13 uur 31. De Marchi even snel als Armirail onderweg. De Italiaan van Jayco AlUla klokt exact dezelfde tijd als Armirail onderweg. Kan hij de Fransman meteen weer van de hotseat stoten? . De Marchi even snel als Armirail onderweg De Italiaan van Jayco AlUla klokt exact dezelfde tijd als Armirail onderweg. Kan hij de Fransman meteen weer van de hotseat stoten?

clock 13:29 13 uur 29. Laurens De Plus is wat stil gevallen in het tweede deel. Al kunnen de opnieuw verslechterde weersomstandigheden ook zeker hun rol gespeeld hebben. . Laurens De Plus is wat stil gevallen in het tweede deel. Al kunnen de opnieuw verslechterde weersomstandigheden ook zeker hun rol gespeeld hebben.

clock 13:26 13 uur 26. Armirail trekt de goede lijn door. Aan de finish verliest de Fransman wel wat van zijn pluimen, maar hij is nog steeds 12 seconden sneller dan Denz en 17 sneller dan Van Aert. . Armirail trekt de goede lijn door Aan de finish verliest de Fransman wel wat van zijn pluimen, maar hij is nog steeds 12 seconden sneller dan Denz en 17 sneller dan Van Aert.

clock 13:22 Fabio Jakobsen laat de slechte weersomstandigheden zijn humeur niet verpesten. . 13 uur 22. Fabio Jakobsen laat de slechte weersomstandigheden zijn humeur niet verpesten.

clock 13:19 13 uur 19. Laurens De Plus is voorlopig de tweede snelste onderweg, 4 seconden trager dan Armirail. . Laurens De Plus is voorlopig de tweede snelste onderweg, 4 seconden trager dan Armirail.

clock 13:19 13 uur 19. Tijden aan het tussenpunt steeds lager. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) klokt de snelste tijd na 5 kilometer in 5'40". Dat is al bijna een halve minuut sneller dan Van Aert. Een teken aan de wand dat de omstandigheden steeds beter lijken te worden. . Tijden aan het tussenpunt steeds lager Bruno Armirail (Groupama-FDJ) klokt de snelste tijd na 5 kilometer in 5'40". Dat is al bijna een halve minuut sneller dan Van Aert. Een teken aan de wand dat de omstandigheden steeds beter lijken te worden.

clock 13:17 13 uur 17. Zo krijgen we al meteen een verrassing vroeg in deze tijdrit: Wout van Aert zal al zeker niet winnen. Een gevolg van de slechte weersomstandigheden, die niet toelaten om voluit te gaan? Of heeft het nog te maken met de ziektekiemen, die hem ook al aan de kant hielden voor de Strade Bianche? . Zo krijgen we al meteen een verrassing vroeg in deze tijdrit: Wout van Aert zal al zeker niet winnen. Een gevolg van de slechte weersomstandigheden, die niet toelaten om voluit te gaan? Of heeft het nog te maken met de ziektekiemen, die hem ook al aan de kant hielden voor de Strade Bianche?

clock 13:14 13 uur 14. Van Aert 2e snelste tijd aan de finish. Net als bij het tussenpunt moet Wout van Aert de Duitser Nico Denz voor zich dulden. Die laatste is 5 seconden sneller dan Van Aert. . Van Aert 2e snelste tijd aan de finish Net als bij het tussenpunt moet Wout van Aert de Duitser Nico Denz voor zich dulden. Die laatste is 5 seconden sneller dan Van Aert.

clock 13:10 13 uur 10.