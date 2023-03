LIVE Tirreno-Adriatico: Van Aert klokt tweede tijd aan tussenpunt in helse tijdrit

clock 13:10 13 uur 10.

clock 13:10 13 uur 10. Quinn Simmons is de snelste aan de meet momenteel in een tijd van 13'54". Daar zullen ongetwijfeld nog een pak renners onder duiken.

clock 13:05 13 uur 05. Tweede tijd aan het tussenpunt voor Van Aert. Hij legde de eerste 5 kilometer af in 6'08". Voorlopig is Nico Denz 3 seconden sneller aan het eerste tussenpunt.

clock 13:01 13 uur 01. Van Aert heeft ondertussen al 4 kilometer achter de kiezen. Hij is al op goed weg richting het eerste en enige tussenpunt van de dag.

clock 13:00 13 uur .

clock 12:58 12 uur 58. Van Aert vertrekt. Wout van Aert is begonnen aan zijn wegseizoen. Ongetwijfeld niet in de omstandigheden waar hij op gehoopt had.

clock 12:55 12 uur 55. Geen goed nieuws voor Wout van Aert: de regen valt nog steeds met bakken uit de lucht in Lido di Camaiore. Over enkele minuten moet hij de buien trotseren.

clock 12:52 12 uur 52. Daar gaat Groenewegen. Tirreno-Adriatico is inmiddels officieel op gang getrapt in helse omstandigheden. Eerste starter Dylan Groenewegen is begonnen aan zijn tijdrit.

clock 12:50 Op dit moment lijkt het inderdaad letterlijk de koers van de twee zeeën. 12 uur 50.

clock 12:49 12 uur 49. Het parcours van vandaag. De openingstijdrit begint met enkele kilometers in licht dalende lijn, waarna het tussenpunt na 5 kilometer al volgt. Daarna is het terrein nog iets vlakker. 6,5 kilometer na dat tussenpunt ligt de eindstreep al.

clock 12:43 12 uur 43. Sinds vorig jaar beginnen we de Tirreno-Adriatico in Lido di Camaiore met een tijdrit. Die verving de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto, waar we deze zevendaagse dit jaar opnieuw afsluiten met een rit in lijn. Maar daar zijn we nog lang niet, te beginnen met de 11,5 kilometer tegen de klok die de renners vandaag moeten afwerken.

clock 12:39 12 uur 39. Renners die de voorbije jaren aan de start stonden van Tirreno-Adriatico zullen ongetwijfeld hun weg al kennen in Lido di Camaiore. De badplaats aan de westkust van Italië is al sinds 2015 de startplaats van Tirreno-Adriatico.

clock 12:35 Zware regenbuien in Lido di Camaiore. De hemelsluizen staan nog steeds wagenwijd open in Italië. De weergoden zullen dus ongetwijfeld een rol spelen in het koersverloop vandaag. 12 uur 35. rain

clock 12:25 12 uur 25. Met Dylan Groenewegen begint om 12u50 al de eerste renner met naam en faam aan zijn tijdrit. Al is het wel opvallend dat de Nederlander nog nooit won op Italiaanse bodem. Deze week is hij dus op missie om die leegte op zijn palmares in te vullen. Al zal dat niet voor vandaag zijn hoogstwaarschijnlijk. Deze Tirreno-Adriatico schotelt de sprinters 2 à 3 kansen voor, al naargelang ze het nodige klimwerk morgen en overmorgen goed verteren.

clock 11:22 11 uur 22. Mijn tijdritfiets heb ik pas zondag voor het eerst weer aangeraakt sinds de Tour de France. Wout van Aert.

clock 11:21 11 uur 21. Wout van Aert: "Verwacht niet mee te doen voor de zege". Op papier is Wout van Aert misschien wel de topfavoriet om straks te winnen. Toch denkt de alleskunner van Jumbo-Visma, die vandaag aan zijn seizoen begint, naar eigen zeggen niet aan winnen. "Ik heb mijn tijdritfiets amper aangeraakt", gaf hij aan. "Ik verwacht niet dat ik mee zal doen om de zege in de tijdrit."

clock 10:48 10 uur 48.

clock 10:41 10 uur 41. Veel regen in Italië. Het regent op dit moment pijpestelen in Lido di Camaiore, waar Van Aert over een tweetal uur van het startpodium rolt. Heeft hij wel de juiste keuze gemaakt door zo vroeg te starten?