Alberto Bettiol gaat niet van start in Tirreno na zijn val in Strade Bianche

clock 14:23

14 uur 23. Alberto Bettiol laat verstek gaan. Zoek in de Tirreno-Adriatico niet naar Alberto Bettiol. De onfortuinlijke Italiaan van EF Pro Cycling kwam gisteren zwaar ten val in de Strade Bianche, moest opgeven en laat verstek gaan voor de Tirreno. Volgens zijn team ondergaat de 29-jarige Italiaan bijkomende onderzoeken in het ziekenhuis, nadat hij afgelopen nacht symptomen vertoond had van een hersenschudding. Zijn plaats in het team wordt ingenomen door Jonathan Caicedo. Bettiol won in 2019 de Ronde van Vlaanderen, dit seizoen mocht hij al 1 keer vieren: de proloog in de Tour Down Under. .