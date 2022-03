Phil Bauhaus wint chaotische massaspurt in Tirreno, Pogacar opnieuw eindwinnaar

De slotetappe van de Tirreno-Adriatico in een notendop:

Bauhaus zet favorieten een hak in chaotische sprint, Merlier spoorloos

Hoewel de Tirreno de afgelopen jaren steevast op een tijdrit eindigde, werden dit jaar de sprinters op hun wenken bediend.



De slotrit in San Benedetto del Tronto mocht voor het grootste deel dan wel biljartvlak zijn, toch kregen de renners in de eerste 70 kilometer enkele pittige heuveltjes voor de wielen geduwd.



Het was het sein voor Tonelli, Boaro en Arcas om er al snel alleen op uit te trekken. Al liep de voorsprong van de moedige zielen nooit hoger op dan 3 minuten.



Bij het inrijden van de vallei duwden de sprintersploegen vervolgens het tempo stevig de lucht in. De voorsprong van de leiders verdween als sneeuw voor de Italiaanse zon en op 10 kilometer van de streep kwam alles opnieuw samen.



Bij het ingaan van de slotkilometer was Tim Merlier echter nergens te bespeuren. Het was uiteindelijk verrassend de Duitser Phil Bauhaus die in een chaotische sprint Nizzolo en Groves afhield.



Tadej Pogacar stak na een fenomenale week de eindwinst op zak. Het sprint- en jongerenklassement waren de kers op zijn al indrukwekkende taart.