LIVE: Sprintersploegen houden kopgroep in vizier in slotrit van de Tirreno

12 uur 38. Leiders vogel voor de kat? Met nog 1 stevig klimmetje in het verschiet, slagen de 3 leiders er niet meer in om hun voorsprong te vergroten. Wanneer op 90 kilometer van de streep het vlakke deel van deze rit begint, lijkt de kopgroep dan ook een vogel voor de kat. .

Remco Evenepoel daags na opdoffer in Tirreno: "Dit is toch wel een klopje"

12:11

12 uur 11. 'Il fenomeno' Pogacar. Terwijl de renners zich via een afdaling een weg banen richting de volgende heuvel krijgen wij nog eens de tijd om de supervorm van Tadej Pogacar in de verf te zetten. De Sloveen staat namelijk op het punt om de 7e van zijn laatste 8 rittenkoersen waarin hij deelnam, winnend af te sluiten. We zijn nu al benieuwd wat het 23-jarige fenomeen in de Ronde van Vlaanderen uit zijn kuiten tovert... .