LIVE: Peloton maakt zich op voor de sprint in de Tirreno, slaat Merlier toe?

15:00 15 uur . Ook Kristoff toont zijn snuit vooraan. . Ook Kristoff toont zijn snuit vooraan.

14:58 De vod! Daar hangt de rode vod! En veel treintjes vallen er niet te bespeuren. Démare en Cavendish reppen zich naar voor, van Merlier voorlopig geen spoor. Ook Nizzolo is van de partij. . 14 uur 58. De vod! Daar hangt de rode vod! En veel treintjes vallen er niet te bespeuren. Démare en Cavendish reppen zich naar voor, van Merlier voorlopig geen spoor. Ook Nizzolo is van de partij.

14:58 14 uur 58. De snelheid van het peloton tikt de 60 kilometer aan. Nu is het een van de laatste momenten om op te schuiven, want straks volgt er opnieuw een wegversmalling. . De snelheid van het peloton tikt de 60 kilometer aan. Nu is het een van de laatste momenten om op te schuiven, want straks volgt er opnieuw een wegversmalling.

14:56 14 uur 56. Nog 5 kilometer! Het moment van de waarheid komt steeds dichterbij. Arnaud Démare zit alvast goed met zijn ploeg Groupama-FDJ. Al kan er in de laatste 5 kilometer nog veel gebeuren natuurlijk. . Nog 5 kilometer! Het moment van de waarheid komt steeds dichterbij. Arnaud Démare zit alvast goed met zijn ploeg Groupama-FDJ. Al kan er in de laatste 5 kilometer nog veel gebeuren natuurlijk.

14:54 14 uur 54. Waar zit Merlier? Groupama-FDJ, Lotto-Soudal, Trek-Segafredo,... Allemaal duiken ze vooraan op in het peloton. Waar zit Tim Merlier met Alpecin-Fenix? . Waar zit Merlier? Groupama-FDJ, Lotto-Soudal, Trek-Segafredo,... Allemaal duiken ze vooraan op in het peloton. Waar zit Tim Merlier met Alpecin-Fenix?

14:52 14 uur 52. Game over voor Arcas en Boaro. De samensmelting is nu ook officieel een feit. Welke sprintersploeg krijgt zijn treintje het best op de rails? . Game over voor Arcas en Boaro De samensmelting is nu ook officieel een feit. Welke sprintersploeg krijgt zijn treintje het best op de rails?

14:47 14 uur 47. Nog 10 kilometer! Arcas en Boaro verweren zich kranig tegen het jagende peloton. De samensmelting is zo goed als een feit. Laat het gedrum beginnen! . Nog 10 kilometer! Arcas en Boaro verweren zich kranig tegen het jagende peloton. De samensmelting is zo goed als een feit. Laat het gedrum beginnen!

14:44 14 uur 44. Laatste ronde. De bel weerklinkt hier in San Benedetto del Tronto en we maken ons klaar voor de laatste ronde van deze slotrit. De 2 overgebleven leiders, Arcas en Boaro, voelen de hete adem van het peloton. . Laatste ronde De bel weerklinkt hier in San Benedetto del Tronto en we maken ons klaar voor de laatste ronde van deze slotrit. De 2 overgebleven leiders, Arcas en Boaro, voelen de hete adem van het peloton.

14:44 Opnieuw een val! Het geschuifel in het peloton leidt meteen tot een valpartij. Onder meer Ian Stannard moet voet aan grond zetten. . 14 uur 44. Opnieuw een val! Het geschuifel in het peloton leidt meteen tot een valpartij. Onder meer Ian Stannard moet voet aan grond zetten.

14:40 14 uur 40. Minder dan 20 km. We naderen de zone van de waarheid. Met nog minder dan 20 kilometer te gaan, wordt het al wat dringen in het peloton. De voorsprong van de 3 leiders bedraagt wel nog steeds 19 seconden. . Minder dan 20 km We naderen de zone van de waarheid. Met nog minder dan 20 kilometer te gaan, wordt het al wat dringen in het peloton. De voorsprong van de 3 leiders bedraagt wel nog steeds 19 seconden.

14:25 14 uur 25. Nog 2 ronden. Nog maar 2 te gaan en dan weten we of Tim Merlier zijn 2e overwinning boekt in deze Tirreno. Het peloton houdt zich zeker niet in op deze slotdag. . Nog 2 ronden Nog maar 2 te gaan en dan weten we of Tim Merlier zijn 2e overwinning boekt in deze Tirreno. Het peloton houdt zich zeker niet in op deze slotdag.

14:22 29" voor de leiders. Met nog 30 kilometer te rijden, zakt de voorsprong van de leiders onder de halve minuut. De hergroepering komt er stilaan aan. . 14 uur 22. 29" voor de leiders Met nog 30 kilometer te rijden, zakt de voorsprong van de leiders onder de halve minuut. De hergroepering komt er stilaan aan.

14:08 14 uur 08. In een rotvaart begeven we ons richting de finish. Krijgen we straks nog een nieuwe uitval wanneer de vroege vlucht gegrepen wordt of blijft alles samen tot de slotkilometer? Nog minder dan 50 kilometer te gaan. . In een rotvaart begeven we ons richting de finish. Krijgen we straks nog een nieuwe uitval wanneer de vroege vlucht gegrepen wordt of blijft alles samen tot de slotkilometer? Nog minder dan 50 kilometer te gaan.

14:02 14 uur 02. Kopgroep in het vizier. De voorsprong van de 3 leiders bedraagt al minder dan een minuut. Met een bonus van 50 seconden lijkt het een kwestie van tijd tot alles weer samenkomt. . Kopgroep in het vizier De voorsprong van de 3 leiders bedraagt al minder dan een minuut. Met een bonus van 50 seconden lijkt het een kwestie van tijd tot alles weer samenkomt.

14:00 14 uur . Ik weet niet of ik vandaag de favoriet ben. Er doen nog veel snelle mannen mee. Tim Merlier. Ik weet niet of ik vandaag de favoriet ben. Er doen nog veel snelle mannen mee. Tim Merlier