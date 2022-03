Alaphilippe mee in kopgroep van negen in koninginnenrit Tirreno-Adriatico

12:36 12 uur 36. Duel voor de bergtrui. Quinn Simmons zit met een doel vooraan. De Amerikaan van Trek-Segafredo wil zijn bergtrui wat in de verf zetten en zo veel mogelijk punten sprokkelen. Maar ook Davide Bais, mee in de vlucht, is tuk op de groene trui. Hij heeft slechts 5 punten minder dan Simmons. Dat kan alvast een leuk duel worden. . Duel voor de bergtrui Quinn Simmons zit met een doel vooraan. De Amerikaan van Trek-Segafredo wil zijn bergtrui wat in de verf zetten en zo veel mogelijk punten sprokkelen. Maar ook Davide Bais, mee in de vlucht, is tuk op de groene trui. Hij heeft slechts 5 punten minder dan Simmons. Dat kan alvast een leuk duel worden.

12:09 12 uur 09. Craddock slaagt niet in zijn opzet. Hij wordt terug gegrepen door het peloton dat nu wel laat begaan. De negen koplopers lijken vertrokken voor de vlucht van de dag.

12:00 12 uur . Nog iemand die zijn wagonnetje wil aanhangen, is Lawson Craddock. Hij bengelt tussen de kopgroep en het peloton. In het eerste uur is er alvast hard gekoerst, we halen een gemiddelde van 46,6 km/u.

11:55 11 uur 55. Grotere kopgroep. De kopgroep breidt uit. Cosnefroy, Haller, Bais en Konytsjev krijgen mooi gezelschap. Zo sluiten ook Julian Alaphillipe en Mikkel Honoré (Quick Step - Alpha Vinyl), Alex Aranburu en Javier Mas (Movistar) en Quinn Simmons (Trek-Segafredo) vooraan aan.

11:47 11 uur 47. Er zijn wel wat kandidaten om de oversteek te maken. Zo'n negen renners gaan op zoek naar de vier koplopers. Het verschil tussen het peloton en de kopgroep is nog slechts 18 seconden. . Er zijn wel wat kandidaten om de oversteek te maken. Zo'n negen renners gaan op zoek naar de vier koplopers. Het verschil tussen het peloton en de kopgroep is nog slechts 18 seconden.

11:46 Exit Narvaez. Jhonatan Narvaez gaat tegen de vlakte en moet ook opgeven. Zo sneuvelt na kopman Richard Carapaz nu ook de andere Ecuadoraan van Ineos.

11:37 11 uur 37. De vier vooraan krijgen niet veel speelruimte. Hun voorsprong van een minuut is al geslonken tot 20 seconden.

11:33 11 uur 33. Davide Bais en de vroege vlucht is een goed huwelijk in deze Tirreno-Adriatico. De 23-jarige Italiaan zit al voor de derde keer in de vroege ontsnapping. Hij droeg ook al twee dagen de groene trui.

11:26 11 uur 26. Eerste aanval. We krijgen dan toch een eerste aanval. Benoit Cosnefroy (AG2R), Marco Haller (Bora-Hansgrohe), Davide Bais (EOLO-Kometa) en Aleksandr Konytsjev (Team BikeExchange) muizen er vanonder. Ze hebben een voorsprong van zo'n 47 seconden.

11:15 11 uur 15. Afdalingen. De eerste kilometers gaan in dalende lijn. Het is meteen ook een voorproefje voor de finale, want op het einde van de dag moet er flink wat gedaald worden. De betere stuurlui zijn dan ook in het voordeel.

11:06 11 uur 06. Het tempo ligt meteen bijzonder hoog bij de start van deze etappe. Het is dan ook lastig om weg te rijden en de vroege vlucht op poten te zetten.

11:02 11 uur 02. Twee opgaves. Twee renners zijn er vandaag niet meer bij. Daniel McLay en Thibault Guernalec gooiden de handdoek in de ring. Ze rijden allebei voor Arkea Samsic.

10:55 10 uur 55. Start! Daar gaan ze. Het peloton krijgt vandaag zo'n 215 kilometer en 3.700 hoogtemeters voor de wielen geschoven. In deze 6e etappe worden de kaarten pas echt geschud.

10:54 10 uur 54. De renners hijsen zich in het zadel. Ze rijden nu naar de officiële start.

