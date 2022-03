LIVE Tirreno-Adriatico: Meurisse en 11 gezellen rijden weg, UAE controleert

15:16 15 uur 16. We zijn bijna 2 uur aan het koersen. En koers is er geweest! Pas na anderhalf uur kon een bende van 12 zich losrukken uit het peloton. Daar staat UAE er moederziel alleen voor. Niemand toont interesse in de jacht. Thomas, op 1'08" in de stand, is de virtuele maglia azzurra. . We zijn bijna 2 uur aan het koersen. En koers is er geweest! Pas na anderhalf uur kon een bende van 12 zich losrukken uit het peloton. Daar staat UAE er moederziel alleen voor. Niemand toont interesse in de jacht. Thomas, op 1'08" in de stand, is de virtuele maglia azzurra.

15:14 15 uur 14.

15:12 15 uur 12. 2'51". Het elftal en hun coach lossen elkaar goed af. De geoliede machine bouwt de voorgift uit: 2'53". . 2'51" Het elftal en hun coach lossen elkaar goed af. De geoliede machine bouwt de voorgift uit: 2'53".

15:08 15 uur 08. We hopen dat de organisatie voldoende wegwijzers heeft geïnstalleerd, want in de finale is het voortdurend draaien en keren en jumpen we van het ene muurtje naar de andere bult. De finale begint op 50 kilometer van de finish en op 18 kilometer van het einde verkennen we al even de aankomstzone. . We hopen dat de organisatie voldoende wegwijzers heeft geïnstalleerd, want in de finale is het voortdurend draaien en keren en jumpen we van het ene muurtje naar de andere bult. De finale begint op 50 kilometer van de finish en op 18 kilometer van het einde verkennen we al even de aankomstzone.

15:04 15 uur 04. Nog 77 kilometer. 12 leiders peloton op 2'08" alle gelosten zitten weer in de grote groep . Nog 77 kilometer 12 leiders peloton op 2'08" alle gelosten zitten weer in de grote groep

15:03 In de Marche ligt her en der nog een laagje sneeuw. 15 uur 03. In de Marche ligt her en der nog een laagje sneeuw

15:01 15 uur 01. Benjamin Thomas had vanochtend aanvallen van Cofidis voorspeld, weliswaar in de finale. De Fransen waren gisteren in hun nopjes met de 3e plaats van Victor Lafay, vorig jaar ritwinnaar in de Giro. . Benjamin Thomas had vanochtend aanvallen van Cofidis voorspeld, weliswaar in de finale. De Fransen waren gisteren in hun nopjes met de 3e plaats van Victor Lafay, vorig jaar ritwinnaar in de Giro.

14:54 1'45". Zit er muziek in deze kopgroep? Ja, best wel, al kan Benjamin Thomas een blok aan het been zijn. De Franse tijdritkampioen is de nummer 12 in het klassement met een achterstand van slechts 1'08" op Tadej Pogacar. Het is dan ook logisch dat UAE meteen het tempo bepaalt. . 14 uur 54. 1'45" Zit er muziek in deze kopgroep? Ja, best wel, al kan Benjamin Thomas een blok aan het been zijn. De Franse tijdritkampioen is de nummer 12 in het klassement met een achterstand van slechts 1'08" op Tadej Pogacar. Het is dan ook logisch dat UAE meteen het tempo bepaalt.

14:52 14 uur 52. De 12 leiders. Benjamin Thomas (Cofidis) Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) Nelson Oliveira (Movistar) Warren Barguil (Arkéa-Samsic) Clément Russo (Arkéa-Samsic) Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) Valentin Ferron (TotalEnergies) Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) Simone Velasco (Astana Qazaqstan) Jhonatan Restrepo (Drone Hopper) Davide Ballerini (Quick Step-Alpha Vinyl) . De 12 leiders Benjamin Thomas (Cofidis) Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) Nelson Oliveira (Movistar) Warren Barguil (Arkéa-Samsic) Clément Russo (Arkéa-Samsic) Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) Valentin Ferron (TotalEnergies) Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) Simone Velasco (Astana Qazaqstan) Jhonatan Restrepo (Drone Hopper) Davide Ballerini (Quick Step-Alpha Vinyl)

14:49 14 uur 49. Kopgroep breidt uit. 2 groepjes smelten samen en dat betekent dat we een dozijn hebben als testa della corsa. Onder meer Meurisse, Ballerini, B.Thomas en Brambilla zijn aan boord. . Kopgroep breidt uit 2 groepjes smelten samen en dat betekent dat we een dozijn hebben als testa della corsa. Onder meer Meurisse, Ballerini, B.Thomas en Brambilla zijn aan boord.

14:48 14 uur 48. Rust daalt neer over het peloton. Eén ding is zeker: in het peloton beginnen ze te tanken. Je ziet een plasje links, een hand richting een volwagen rechts. De aanvallers zullen nu snel tijdswinst boeken. . Rust daalt neer over het peloton Eén ding is zeker: in het peloton beginnen ze te tanken. Je ziet een plasje links, een hand richting een volwagen rechts. De aanvallers zullen nu snel tijdswinst boeken.

14:47 14 uur 47. Dat dit een rit voor mij is? Ja, maar dat was het gisteren ook. Het belangrijkste doel is om Remco Evenepoel in de veilige zone te houden. . Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl). Dat dit een rit voor mij is? Ja, maar dat was het gisteren ook. Het belangrijkste doel is om Remco Evenepoel in de veilige zone te houden. Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl)

14:45 14 uur 45. Het veld spat in dit middenrif volledig uit elkaar. Barguil, Brambilla en Ballerini proberen op hun beurt door te schuiven naar de kopgroep. Nelson Oliveira (Movistar), Clément Russo (Arkéa-Samsic) en Valentin Ferron (TotalEnergies) zetten daar dapper door. . Het veld spat in dit middenrif volledig uit elkaar. Barguil, Brambilla en Ballerini proberen op hun beurt door te schuiven naar de kopgroep. Nelson Oliveira (Movistar), Clément Russo (Arkéa-Samsic) en Valentin Ferron (TotalEnergies) zetten daar dapper door.

14:42 14 uur 42. De top 6 van het klassement zou zich niet hebben laten verrassen en zit in het eerste deel van het peloton: Pogacar, Evenepoel, Ganna, Arensman, Geoghegan Hart en Vingegaard. . De top 6 van het klassement zou zich niet hebben laten verrassen en zit in het eerste deel van het peloton: Pogacar, Evenepoel, Ganna, Arensman, Geoghegan Hart en Vingegaard.

14:39 14 uur 39. We hebben intussen ook afscheid genomen van Mark Padoen. De Oekraïner kwam deze week niet in het stuk voor, maar gezien de situatie in zijn vaderland is dat geen echte verrassing. . We hebben intussen ook afscheid genomen van Mark Padoen. De Oekraïner kwam deze week niet in het stuk voor, maar gezien de situatie in zijn vaderland is dat geen echte verrassing.

14:38 14 uur 38. Situatie na 60 kilometer. 3 leiders peloton 1 op 18" peloton 2 op 53" peloton 3 op 1'15" . Situatie na 60 kilometer 3 leiders peloton 1 op 18" peloton 2 op 53" peloton 3 op 1'15"

14:35 16". Het trio Oliveira, Russo en Ferron ontvangt 16 seconden van het peloton. Dat is de grootste kloof die een ontsnappingspoging tot dusver bemachtigd heeft. Het zegt veel over dit gekkenhuis. . 14 uur 35. 16" Het trio Oliveira, Russo en Ferron ontvangt 16 seconden van het peloton. Dat is de grootste kloof die een ontsnappingspoging tot dusver bemachtigd heeft. Het zegt veel over dit gekkenhuis.

