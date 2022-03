LIVE Tirreno-Adriatico: Lost de lastige muurtjesrit de verwachtingen in?

16:26 16 uur 26. Nog 20 kilometer. De kopgroep verkent zo'n steile bult die straks nog eens terugkeert. Barguil soleert, Thomas snelt naar zijn wiel. We krijgen een Frans kopduo. . Nog 20 kilometer De kopgroep verkent zo'n steile bult die straks nog eens terugkeert. Barguil soleert, Thomas snelt naar zijn wiel. We krijgen een Frans kopduo.

16:23 16 uur 23. Russo cijfert zich volledig weg voor Barguil. Hij vult de parkeermeter: de kopman van Arkéa-Samsic begint aan de uitdunning. . Russo cijfert zich volledig weg voor Barguil. Hij vult de parkeermeter: de kopman van Arkéa-Samsic begint aan de uitdunning.

16:20 Capodarco. Benjamin Thomas is zoals verwacht de "capo" bij de tussensprint. Hij komt 3 seconden dichter bij Tadej Pogacar (1'05" nu), maar weet intussen ook wel dat Formolo en Majka hun zweepje stilaan bovenhalen. . 16 uur 20. Capodarco Benjamin Thomas is zoals verwacht de "capo" bij de tussensprint. Hij komt 3 seconden dichter bij Tadej Pogacar (1'05" nu), maar weet intussen ook wel dat Formolo en Majka hun zweepje stilaan bovenhalen.

16:17 16 uur 17. Barguil was al van bij het begin bedrijvig en gelooft duidelijk in zijn kansen. De Fransman laat zijn teammakker sleuren, maar Barguil durft zichzelf wel eens te overschatten. . Barguil was al van bij het begin bedrijvig en gelooft duidelijk in zijn kansen. De Fransman laat zijn teammakker sleuren, maar Barguil durft zichzelf wel eens te overschatten.

16:14 16 uur 14. Nog 27 kilometer. Er is nog geen machtsovername, maar in het peloton komen steeds meer teams piepen. Ze brengen hun kopstukken naar de beste posities. Dat merken we ook aan de chrono: die blijft zakken tot 2'43". . Nog 27 kilometer Er is nog geen machtsovername, maar in het peloton komen steeds meer teams piepen. Ze brengen hun kopstukken naar de beste posities. Dat merken we ook aan de chrono: die blijft zakken tot 2'43".

16:10 16 uur 10. We enteren het grondgebied Fermo, waar dus straks de aankomst ligt. De streep zullen de renners slechts één keer passeren. De lokale lus begint op 350 meter van waar straks de winnaar gekroond wordt. . We enteren het grondgebied Fermo, waar dus straks de aankomst ligt. De streep zullen de renners slechts één keer passeren. De lokale lus begint op 350 meter van waar straks de winnaar gekroond wordt.

16:07 16 uur 07. In de grote groep is het middagdutje stilaan voorbij. Het verschil verschrompelt een beetje: 3'16". . In de grote groep is het middagdutje stilaan voorbij. Het verschil verschrompelt een beetje: 3'16".

16:03 16 uur 03. Bij het eerstvolgende klauterwerk ligt de tussensprint. Benjamin Thomas zal er wel voor de seconden gaan, al is het nog maar de vraag wat die in het eindverdict kunnen opleveren. De Fransman mag ons verrassen, maar de dubbele portie van de Monte Carpegna morgen zou normaal te zwaar op zijn maag moeten liggen. . Bij het eerstvolgende klauterwerk ligt de tussensprint. Benjamin Thomas zal er wel voor de seconden gaan, al is het nog maar de vraag wat die in het eindverdict kunnen opleveren. De Fransman mag ons verrassen, maar de dubbele portie van de Monte Carpegna morgen zou normaal te zwaar op zijn maag moeten liggen.

16:03 16 uur 03. We staan met 3 man in de top 10: we moeten dus iets ondernemen. . Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). We staan met 3 man in de top 10: we moeten dus iets ondernemen. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers)

15:57 15 uur 57. Over 10 kilometer beginnen we aan het kartelmes. Als we het roadbook mogen geloven, dan zijn er slechts 3 hellingen die status waard. Maar vergis u niet: het wegdek ligt bezaaid met uitstulpingen. . Over 10 kilometer beginnen we aan het kartelmes. Als we het roadbook mogen geloven, dan zijn er slechts 3 hellingen die status waard. Maar vergis u niet: het wegdek ligt bezaaid met uitstulpingen.

15:50 15 uur 50. Het is stilaan tijd voor het laatste wedstrijduur. Benjamin Thomas kan niet snel genoeg in Fermo staan. Zijn achterstand van 1'08" in het klassement is helemaal verdampt. Het peloton is nog niet aan de klopjacht begonnen: 3'54". . Het is stilaan tijd voor het laatste wedstrijduur. Benjamin Thomas kan niet snel genoeg in Fermo staan. Zijn achterstand van 1'08" in het klassement is helemaal verdampt. Het peloton is nog niet aan de klopjacht begonnen: 3'54".

15:45 Monte Urone. Gavazzi heeft begin deze week al enkele bergpunten verzameld. Hij dikt zijn totaal aan. Nog 49 kilometer. . 15 uur 45. Monte Urone Gavazzi heeft begin deze week al enkele bergpunten verzameld. Hij dikt zijn totaal aan. Nog 49 kilometer.

15:42 15 uur 42. In de kopgroep gebruiken ze hun verstand. Ze trekken klassikaal richting de top van deze hindernis. . In de kopgroep gebruiken ze hun verstand. Ze trekken klassikaal richting de top van deze hindernis.

15:39 15 uur 39. Bestudeer de smalle en steile slotkilometer. Bestudeer de smalle en steile slotkilometer

15:38 15 uur 38. Belgische verlater, eerste muur. Lotto-Soudal geraakt vandaag stevig uitgedund: na Rüdiger Selig zwaait ook Maxim Van Gils af. Hij was de beste Belg in de stand. Intussen gloort de Monte Urano aan de horizon. Dat is de eerste "officiële" muur van de dag. . Belgische verlater, eerste muur Lotto-Soudal geraakt vandaag stevig uitgedund: na Rüdiger Selig zwaait ook Maxim Van Gils af. Hij was de beste Belg in de stand. Intussen gloort de Monte Urano aan de horizon. Dat is de eerste "officiële" muur van de dag.

15:33 15 uur 33. Pogacar heeft een sterke formatie, maar andere teams kunnen straks spelen met meerdere pionnen. Ineos Grenadiers heeft met Ganna, Geoghegan Hart en Porte de nummers 3, 5 en 9 in de stand. Bij Bora-Hansgrohe staan Kelderman en Hindley op 10 en 11 en ook een trio van Bahrain Victorious is nog niet uitgeteld. . Pogacar heeft een sterke formatie, maar andere teams kunnen straks spelen met meerdere pionnen. Ineos Grenadiers heeft met Ganna, Geoghegan Hart en Porte de nummers 3, 5 en 9 in de stand. Bij Bora-Hansgrohe staan Kelderman en Hindley op 10 en 11 en ook een trio van Bahrain Victorious is nog niet uitgeteld.

15:31 15 uur 31. Richeze, Ackermann en Bjerg moeten het met z'n drieën afleggen tegen de 12 leiders. Die lopen niet veel verder weg: 3'30". . Richeze, Ackermann en Bjerg moeten het met z'n drieën afleggen tegen de 12 leiders. Die lopen niet veel verder weg: 3'30".

15:25 15 uur 25. We hebben een kleine voorsprong op het snelste schema dat de organisatie had uitgetekend. Als het niet stilvalt, kennen we rond 17 u de dagwinnaar. . We hebben een kleine voorsprong op het snelste schema dat de organisatie had uitgetekend. Als het niet stilvalt, kennen we rond 17 u de dagwinnaar.

15:22 15 uur 22. Of Mathieu van der Poel er meteen zal staan? Hij is een van die speciale mannen. Bij een ander zou ik neen zeggen, bij hem geloof ik er wel in. Ik heb een beetje zijn trainingen gevolgd. Ik denk dat hij redelijk in orde is. . Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Of Mathieu van der Poel er meteen zal staan? Hij is een van die speciale mannen. Bij een ander zou ik neen zeggen, bij hem geloof ik er wel in. Ik heb een beetje zijn trainingen gevolgd. Ik denk dat hij redelijk in orde is. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)