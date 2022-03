LIVE Tirreno-Adriatico: Eerste prik van Evenepoel en Pogacar is geneutraliseerd

16:14 16 uur 14. Bij het vorige rondje voerde Quick Step-Alpha Vinyl de forcing, nu is de regie in handen van Jumbo-Visma. Hoe hard gaan zij tekeer? . Bij het vorige rondje voerde Quick Step-Alpha Vinyl de forcing, nu is de regie in handen van Jumbo-Visma. Hoe hard gaan zij tekeer?

16:11 16 uur 11. Simmons nadert de voet van de klim naar Bellante, de voorlaatste passage dus. In het peloton is de structuur wat zoek. Door die vroege aanval van Evenepoel is het scenario door elkaar geschud. . Simmons nadert de voet van de klim naar Bellante, de voorlaatste passage dus. In het peloton is de structuur wat zoek. Door die vroege aanval van Evenepoel is het scenario door elkaar geschud.

16:09 16 uur 09. Nog 28 kilometer. Simmons restanten van de kopgroep op 50" peloton op 1'02" . Nog 28 kilometer Simmons restanten van de kopgroep op 50" peloton op 1'02"

16:07 16 uur 07. Evenepoel en co gegrepen. De prik is 10 kilometer later geneutraliseerd. Evenepoel en Pogacar worden ingerekend door het peloton, waar weinig lijn in zit. . Evenepoel en co gegrepen De prik is 10 kilometer later geneutraliseerd. Evenepoel en Pogacar worden ingerekend door het peloton, waar weinig lijn in zit.

16:04 16 uur 04. Eenmaal, andermaal: het is Hindley en niet Fabbro in het elitegroepje met Evenepoel, Pogacar en Ganna. De langste kopbeurten komen van onze landgenoot. . Eenmaal, andermaal: het is Hindley en niet Fabbro in het elitegroepje met Evenepoel, Pogacar en Ganna. De langste kopbeurten komen van onze landgenoot.

16:02 16 uur 02. Het gaat nog een kleine 10 kilometer in dalende lijn tot het tweede examen van de klim naar Bellante. . Het gaat nog een kleine 10 kilometer in dalende lijn tot het tweede examen van de klim naar Bellante.

16:01 16 uur 01. Nog 35 kilometer. Simmons gelosten uit kopgroep op 22" Evenepoel, Pogacar, Ganna en Fabbro op 59" peloton op 1'15" . Nog 35 kilometer Simmons gelosten uit kopgroep op 22" Evenepoel, Pogacar, Ganna en Fabbro op 59" peloton op 1'15"

16:00 16 uur . De pion van Bora-Hansgrohe zou overigens niet Hindley zijn, wel Fabbro. . De pion van Bora-Hansgrohe zou overigens niet Hindley zijn, wel Fabbro.

15:59 15 uur 59. In het peloton probeert Movistar de kloof dicht te plamuren, maar dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Aanstoker Evenepoel blijft de gangmaker. . In het peloton probeert Movistar de kloof dicht te plamuren, maar dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Aanstoker Evenepoel blijft de gangmaker.

15:58 15 uur 58. Met z'n vieren geloven ze wel in deze onderneming: Evenepoel, Pogacar, Ganna en Hindley draaien rond. De achterstand op Simmons: 1'10". . Met z'n vieren geloven ze wel in deze onderneming: Evenepoel, Pogacar, Ganna en Hindley draaien rond. De achterstand op Simmons: 1'10".

15:56 15 uur 56. In de afzink komt Evenepoel niet tot rust. Pogacar en Ganna volgen hem blindelings. Nemen ze ook over? . In de afzink komt Evenepoel niet tot rust. Pogacar en Ganna volgen hem blindelings. Nemen ze ook over?

15:55 15 uur 55. Nog 40 kilometer: prik Evenepoel! En plots staat de boel nu al in vuur en vlam: Evenepoel neemt net voor de finish fors over. Pogacar is niet verrast, maar is de finale nu al begonnen? . Nog 40 kilometer: prik Evenepoel! En plots staat de boel nu al in vuur en vlam: Evenepoel neemt net voor de finish fors over. Pogacar is niet verrast, maar is de finale nu al begonnen?

15:54 15 uur 54. Met de streep in zicht danst Alaphilippe nog even op de trappers. Kopman Evenepoel had een harde koers gevraagd en wordt op zijn wenken bediend. . Met de streep in zicht danst Alaphilippe nog even op de trappers. Kopman Evenepoel had een harde koers gevraagd en wordt op zijn wenken bediend.

15:54 Het peloton jaagt op de Amerikaanse vluchter. 15 uur 54. Het peloton jaagt op de Amerikaanse vluchter

15:53 Bellante (1/3). Nog 41 kilometer voor eenzaat Simmons. Met zijn buffelwerken zet hij zijn totaal in het bergklassement op 10 punten, een gelijkspel met Davide Bais. . 15 uur 53. Bellante (1/3) Nog 41 kilometer voor eenzaat Simmons. Met zijn buffelwerken zet hij zijn totaal in het bergklassement op 10 punten, een gelijkspel met Davide Bais.

15:52 15 uur 52. Het peloton telt nog veel manschappen. Dat verraadt iets over deze klim: het is geen onding, al zal de opeenvolging straks wel doorwegen. . Het peloton telt nog veel manschappen. Dat verraadt iets over deze klim: het is geen onding, al zal de opeenvolging straks wel doorwegen.

15:51 15 uur 51. Achter de rug van Evenepoel zitten nog altijd 4 UAE-mannetjes: Pogacar, Majka, Formolo en Soler. . Achter de rug van Evenepoel zitten nog altijd 4 UAE-mannetjes: Pogacar, Majka, Formolo en Soler.

15:49 15 uur 49. Simmons heeft de hoop op de dagzege misschien nog niet volledig opgegeven, al kan de bergtrui ook een leuke troostprijs zijn. Hij probeert de kopgroep nog wat meer uit te dunnen. . Simmons heeft de hoop op de dagzege misschien nog niet volledig opgegeven, al kan de bergtrui ook een leuke troostprijs zijn. Hij probeert de kopgroep nog wat meer uit te dunnen.

15:49 15 uur 49. We hopen dat de blauwhemden niet overmoedig zijn. Asgreen laat de boel niet stilvallen, Alaphilippe en Evenepoel kruipen in zijn wiel. . We hopen dat de blauwhemden niet overmoedig zijn. Asgreen laat de boel niet stilvallen, Alaphilippe en Evenepoel kruipen in zijn wiel.