LIVE Tirreno-Adriatico: Eerste afspraak bergop, Evenepoel: "De koers goed lezen"

12:56 4'49". Ineos Grenadiers is niet van plan om er nu al een helse jacht van te maken. De chrono maakt een sprong naar de grens van 5 minuten. . 12 uur 56. 4'49" Ineos Grenadiers is niet van plan om er nu al een helse jacht van te maken. De chrono maakt een sprong naar de grens van 5 minuten.

12:52 Caicedo won in de Giro van 2020 op de Etna. 12 uur 52. Caicedo won in de Giro van 2020 op de Etna

12:47 12 uur 47. In de kopgroep hebben jongens als Barguil, Calmejane, Caicedo en Rosa al vele oorlogen meegemaakt. Het merendeel pronkt met ritten in grote rondes op het palmares, maar ze zijn ook een beetje op hun retour. . In de kopgroep hebben jongens als Barguil, Calmejane, Caicedo en Rosa al vele oorlogen meegemaakt. Het merendeel pronkt met ritten in grote rondes op het palmares, maar ze zijn ook een beetje op hun retour.

12:46 Het is een multicultureel gezelschap. . 12 uur 46. Het is een multicultureel gezelschap.

12:44 12 uur 44. Vandaag krijgen we een eerste antwoord op de vraag hoe iedereen zich echt voelt. . Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Vandaag krijgen we een eerste antwoord op de vraag hoe iedereen zich echt voelt. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

12:41 12 uur 41. Het peloton knikt en laat het tiental vliegen. Warren Barguil associeer je nog met een goed klassement, maar de Fransman heeft ook al 2'18" aan zijn broek. . Het peloton knikt en laat het tiental vliegen. Warren Barguil associeer je nog met een goed klassement, maar de Fransman heeft ook al 2'18" aan zijn broek.

12:38 1'06". De virtuele blauwe trui wordt overhandigd aan Quinn Simmons en Jasha Sütterlin. De Amerikaan en de Duitser staan in dezelfde seconde en hebben hun lening van 1'05" op Filippo Ganna afbetaald. . 12 uur 38. 1'06" De virtuele blauwe trui wordt overhandigd aan Quinn Simmons en Jasha Sütterlin. De Amerikaan en de Duitser staan in dezelfde seconde en hebben hun lening van 1'05" op Filippo Ganna afbetaald.

12:37 12 uur 37. De kopgroep. Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) Jhonatan Restrepo (Drone Hopper) Jonathan Caicedo (EF-EasyPost) Diego Rosa (Eolo-Kometa) Einer Rubio (Movistar) Warren Barguil (Arkéa-Samsic) Tsgabu Grmay (BikeExchange) Chris Hamilton (DSM) Quinn Simmons (Trek-Segafredo) . De kopgroep Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) Jhonatan Restrepo (Drone Hopper) Jonathan Caicedo (EF-EasyPost) Diego Rosa (Eolo-Kometa) Einer Rubio (Movistar) Warren Barguil (Arkéa-Samsic) Tsgabu Grmay (BikeExchange) Chris Hamilton (DSM) Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

12:34 12 uur 34. Na veel vijven en zessen lijkt het nu wel bingo te zijn. Voor een tiental zouden de klokken luiden. . Na veel vijven en zessen lijkt het nu wel bingo te zijn. Voor een tiental zouden de klokken luiden.

12:30 12 uur 30. Michael Gogl, Jasha Sütterlin en Valentin Ferron zochten elkaars gezelschap op, zonder resultaat. Na 20 kilometer hebben we nog geen testa della corsa. . Michael Gogl, Jasha Sütterlin en Valentin Ferron zochten elkaars gezelschap op, zonder resultaat. Na 20 kilometer hebben we nog geen testa della corsa.

12:26 12 uur 26. Bonificatieseconden. Tadej Pogacar heeft gisteren en eergisteren 4 seconden opgepikt bij de tussensprints. Vandaag worden 3, 2 en 1 tellen uitgedeeld in Ascoli Piceno op 70 kilometer van de finish. In Bellante is de buit groter: 10, 6 en 4 seconden. . Bonificatieseconden Tadej Pogacar heeft gisteren en eergisteren 4 seconden opgepikt bij de tussensprints. Vandaag worden 3, 2 en 1 tellen uitgedeeld in Ascoli Piceno op 70 kilometer van de finish. In Bellante is de buit groter: 10, 6 en 4 seconden.

12:24 12 uur 24. In dit decor zouden wij ook met de fiets naar het werk gaan. In dit decor zouden wij ook met de fiets naar het werk gaan

12:18 12 uur 18. Bij de bedrijvige leerlingen in dit eerste lesuur worden vooral de manschappen van Quick Step-Alpha Vinyl gemeld. Hebben ze een plannetje gesmeed bij de meeting? . Bij de bedrijvige leerlingen in dit eerste lesuur worden vooral de manschappen van Quick Step-Alpha Vinyl gemeld. Hebben ze een plannetje gesmeed bij de meeting?

12:14 12 uur 14. Radio Corsa meldt nog geen afscheiding in het peloton. Bergkoning Davide Bais roert zich wel, maar zo eenvoudig als de voorbije dagen is het niet om mee te glippen. . Radio Corsa meldt nog geen afscheiding in het peloton. Bergkoning Davide Bais roert zich wel, maar zo eenvoudig als de voorbije dagen is het niet om mee te glippen.

12:09 12 uur 09. De ouderwetse griep slaat toe in Parijs-Nice en wellicht ook in Tirreno-Adriatico. We waren het griepvirus allemaal vergeten en onze weerstand is ook afgebrokkeld na 2 jaar in isolatie. Jonathan Vaughters (ploegbaas EF-EasyPost). De ouderwetse griep slaat toe in Parijs-Nice en wellicht ook in Tirreno-Adriatico. We waren het griepvirus allemaal vergeten en onze weerstand is ook afgebrokkeld na 2 jaar in isolatie. Jonathan Vaughters (ploegbaas EF-EasyPost)

12:06 En toch is het werkendag! 12 uur 06. En toch is het werkendag!

12:05 12 uur 05. Het tempo is niet van de poes in deze openingskilometers. Wie nog pap in de benen heeft, zal niet echt lachen. In verschillende trapjes trekt het peloton naar het hoogste punt van de dag: 1.104 meter. De Torre Fuscello-pas bereiken we na 38 kilometer. . Het tempo is niet van de poes in deze openingskilometers. Wie nog pap in de benen heeft, zal niet echt lachen. In verschillende trapjes trekt het peloton naar het hoogste punt van de dag: 1.104 meter. De Torre Fuscello-pas bereiken we na 38 kilometer.

12:02 Geen schoolverlaters. De 164 renners die gisteren Terni bereikt hebben, zijn ook nu weer op hun fiets gestapt. De voorbije dagen zijn we Giovanni Visconti, Peter Sagan en Ruben Guerreiro wel al kwijtgespeeld. . 12 uur 02. Geen schoolverlaters De 164 renners die gisteren Terni bereikt hebben, zijn ook nu weer op hun fiets gestapt. De voorbije dagen zijn we Giovanni Visconti, Peter Sagan en Ruben Guerreiro wel al kwijtgespeeld.

11:59 11 uur 59. "Le operazione di firma" zijn achter de rug: de handtekeningsessie is voorbij. Het peloton trekt naar de officiële start en die duikt over ruim 2 kilometer al op. . "Le operazione di firma" zijn achter de rug: de handtekeningsessie is voorbij. Het peloton trekt naar de officiële start en die duikt over ruim 2 kilometer al op.