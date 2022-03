LIVE Tirreno-Adriatico: Opgave van Peter Sagan, Van der Hoorn in de kopgroep

14:54 14 uur 54. Nog eens de top 10 van gisteren. 1. Merlier 2. Kooij 3. Groves 4. Sagan 5. Consonni 6. Bauhaus 7. Ballerini 8. Nizzolo 9. Guarnieri 10. Vendrame . Nog eens de top 10 van gisteren 1. Merlier

14:50 14 uur 50. Lotto-Soudal zal gisteren toch even gevloekt hebben. Ze stonden er gisteren vrijwel alleen voor tijdens de jacht op de kopgroep en dat ondervond Caleb Ewan in de finale. Hij speelde geen rol van betekenis en werd pas 15e. Vandaag kijkt het team de kat uit de boom. . Lotto-Soudal zal gisteren toch even gevloekt hebben. Ze stonden er gisteren vrijwel alleen voor tijdens de jacht op de kopgroep en dat ondervond Caleb Ewan in de finale. Hij speelde geen rol van betekenis en werd pas 15e. Vandaag kijkt het team de kat uit de boom.

14:48 14 uur 48. Alpecin-Fenix en BikeExchange hebben het gezelschap gekregen van een 3e partij: Movistar sluit aan bij de coalitie. Klinkt de aankomst op klinkers als muziek in de oren van Alex Aranburu? . Alpecin-Fenix en BikeExchange hebben het gezelschap gekregen van een 3e partij: Movistar sluit aan bij de coalitie. Klinkt de aankomst op klinkers als muziek in de oren van Alex Aranburu?

14:46 Remco Evenepoel naast Tim Merlier bij de start. 14 uur 46. Remco Evenepoel naast Tim Merlier bij de start

14:44 14 uur 44. Gisteren raapte Tadej Pogacar op zijn kousenvoeten een secondje op bij de tussensprint. Misschien flikt hij dat vandaag weer: de seconden worden uitgedeeld op 27 kilometer van de finish. . Gisteren raapte Tadej Pogacar op zijn kousenvoeten een secondje op bij de tussensprint. Misschien flikt hij dat vandaag weer: de seconden worden uitgedeeld op 27 kilometer van de finish.

14:42 14 uur 42. Nog 115 kilometer. Het zonnetje schijnt en het is toch een graad of 5 warmer dan gisteren. De komende dagen zal het voor de klassementsmannen heet worden: donderdag is de finale pittig met 3 keer het klimmetje naar Bellante, vrijdag rijden we de beruchte "muurtjesrit" en zaterdag volgt de koninginnenrit met een dubbele portie van de Monte Carpegna. . Nog 115 kilometer Het zonnetje schijnt en het is toch een graad of 5 warmer dan gisteren. De komende dagen zal het voor de klassementsmannen heet worden: donderdag is de finale pittig met 3 keer het klimmetje naar Bellante, vrijdag rijden we de beruchte "muurtjesrit" en zaterdag volgt de koninginnenrit met een dubbele portie van de Monte Carpegna.

14:35 2'15". Na de lange dag gisteren wil het peloton vandaag misschien wat meer vrije tijd 's avonds. Ze zitten alleszins niet stil en houden de bonus van de 5 leiders beperkt tot 2'15". Nog eens de namen: Van der Hoorn, Maestri, Rastelli, Zardini en M.Bais. . 14 uur 35. 2'15" Na de lange dag gisteren wil het peloton vandaag misschien wat meer vrije tijd 's avonds. Ze zitten alleszins niet stil en houden de bonus van de 5 leiders beperkt tot 2'15". Nog eens de namen: Van der Hoorn, Maestri, Rastelli, Zardini en M.Bais.

14:30 14 uur 30. Of Remco Evenepoel sneller is dan ik? Ik heb nog nauwelijks tegen hem gekoerst. Dat zullen we dus nog moeten ontdekken. . Tadej Pogacar (UAE). Of Remco Evenepoel sneller is dan ik? Ik heb nog nauwelijks tegen hem gekoerst. Dat zullen we dus nog moeten ontdekken. Tadej Pogacar (UAE)

14:26 14 uur 26. Bye Bais. Davide Bais had maar één missie: zijn abonnement op de groene trui verlengen. Opdracht volbracht en de Italiaan wil na zijn marathonvlucht van gisteren geen energie meer verspillen. Hij haakt voorin af en laat zich met de glimlach inrekenen door het peloton. . Bye Bais Davide Bais had maar één missie: zijn abonnement op de groene trui verlengen. Opdracht volbracht en de Italiaan wil na zijn marathonvlucht van gisteren geen energie meer verspillen. Hij haakt voorin af en laat zich met de glimlach inrekenen door het peloton.

14:21 14 uur 21. Met een achterstand van 3'12" begint het peloton aan de afdaling. Het eerste uur is ingeblikt: de teller geeft 35,2 km/u aan. . Met een achterstand van 3'12" begint het peloton aan de afdaling. Het eerste uur is ingeblikt: de teller geeft 35,2 km/u aan.

14:16 La Foce. Davide Bais verdubbelt zijn puntentotaal. Van 5 punten gaat het naar 10: de Italiaan neemt het enige klimmetje van de dag voor zijn rekening en mag straks dus aansluiten bij de podiumceremonie. . 14 uur 16. La Foce Davide Bais verdubbelt zijn puntentotaal. Van 5 punten gaat het naar 10: de Italiaan neemt het enige klimmetje van de dag voor zijn rekening en mag straks dus aansluiten bij de podiumceremonie.

14:13 14 uur 13. Xandro Meurisse en Tsgabu Grmay dicteren het tempo in het peloton. De kopgroep is bijna boven op de klim naar La Foce. . Xandro Meurisse en Tsgabu Grmay dicteren het tempo in het peloton. De kopgroep is bijna boven op de klim naar La Foce.

14:11 Tim Merlier rijdt in de paarse puntentrui. 14 uur 11. Tim Merlier rijdt in de paarse puntentrui

14:07 14 uur 07. Gisteren voelde Mark Cavendish zich niet zo goed. Mocht dat vandaag wel het geval zijn, dan zal ik hem waarschijnlijk helpen in de voorbereiding van de sprint. . Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Gisteren voelde Mark Cavendish zich niet zo goed. Mocht dat vandaag wel het geval zijn, dan zal ik hem waarschijnlijk helpen in de voorbereiding van de sprint. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)

14:06 14 uur 06. De kopgroep bereikt de voet van de klim naar La Foce, goed voor 5 kilometer met een gemiddelde van 4,6 procent. In het peloton valt het niet stil. . De kopgroep bereikt de voet van de klim naar La Foce, goed voor 5 kilometer met een gemiddelde van 4,6 procent. In het peloton valt het niet stil.

14:02 4'38". Nog 139 kilometer en de chrono loopt verder terug. 4'38" is de laatste registratie. . 14 uur 02. 4'38" Nog 139 kilometer en de chrono loopt verder terug. 4'38" is de laatste registratie.

13:59 13 uur 59. Maestri. Mirco Maestri is een 30-jarige Italiaan die in dit soort koersen vrijwel voortdurend met zijn neus in de wind rijdt. Het is zijn eerste seizoen in dienst van Eolo-Kometa. De voorbije jaren reed hij voor Bardiani, waarbij hij in de Tirreno van 2019 het puntenklassement won. . Maestri Mirco Maestri is een 30-jarige Italiaan die in dit soort koersen vrijwel voortdurend met zijn neus in de wind rijdt. Het is zijn eerste seizoen in dienst van Eolo-Kometa. De voorbije jaren reed hij voor Bardiani, waarbij hij in de Tirreno van 2019 het puntenklassement won.

13:54 13 uur 54. In het peloton zien ze het gevaar toch min of meer in. Onder impuls van Alpecin-Fenix en BikeExchange verliest het zestal een minuutje. Dat zijn de ploegen van winnaar Tim Merlier en nummer 3 Kaden Groves. . In het peloton zien ze het gevaar toch min of meer in. Onder impuls van Alpecin-Fenix en BikeExchange verliest het zestal een minuutje. Dat zijn de ploegen van winnaar Tim Merlier en nummer 3 Kaden Groves.

13:50 13 uur 50. Zit Filippo Ganna vanavond nog op zijn blauwe troon? Voorlopig staat hij een trapje lager. Mirco Maestri staat op 1'22" in het klassement en is dus de virtuele leider. . Zit Filippo Ganna vanavond nog op zijn blauwe troon? Voorlopig staat hij een trapje lager. Mirco Maestri staat op 1'22" in het klassement en is dus de virtuele leider.