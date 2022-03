LIVE Tirreno-Adriatico: Lotto-Soudal jaagt op 5 vluchters in sprintersrit

15:28 15 uur 28. Het zonnetje schijnt, maar het voelt nog een beetje fris aan. Veel renners hebben een extra laagje meegenomen uit de bus, werkmier Narvaez heeft zelfs voor beenstukken geopteerd. . Het zonnetje schijnt, maar het voelt nog een beetje fris aan. Veel renners hebben een extra laagje meegenomen uit de bus, werkmier Narvaez heeft zelfs voor beenstukken geopteerd.

15:25 15 uur 25. Nog 80 kilometer. Wie nu pas inschakelt: het wedstrijdverhaal is snel neergepend. 5 vluchters - een Colombiaan en 4 Italianen - kozen meteen het ruime sop. Het peloton gunde hen tot 8 minuten, maar Lotto-Soudal heeft die kloof al gehalveerd. In principe gaan we over 2 uurtjes sprinten, maar hoe omvangrijk zal het peloton zijn? Er liggen namelijk nog veel hobbels op het parcours. . Nog 80 kilometer Wie nu pas inschakelt: het wedstrijdverhaal is snel neergepend. 5 vluchters - een Colombiaan en 4 Italianen - kozen meteen het ruime sop. Het peloton gunde hen tot 8 minuten, maar Lotto-Soudal heeft die kloof al gehalveerd. In principe gaan we over 2 uurtjes sprinten, maar hoe omvangrijk zal het peloton zijn? Er liggen namelijk nog veel hobbels op het parcours.

15:18 15 uur 18. De klimmersbrigade beschermt Tadej Pogacar vandaag, maar UAE wil ook vandaag een gooi doen naar de ritzege. Pascal Ackermann kan als snelle man rekenen op loods Max Richeze. De 39-jarige Argentijn was al zo goed als gepensioneerd, maar werd toch nog opgevist door de Emiraten nadat aanwinst Alvaro Hodeg door een motorongeluk lange tijd buiten strijd is. Richeze koerst nog tot en met de Giro en stopt er dan mee. . De klimmersbrigade beschermt Tadej Pogacar vandaag, maar UAE wil ook vandaag een gooi doen naar de ritzege. Pascal Ackermann kan als snelle man rekenen op loods Max Richeze. De 39-jarige Argentijn was al zo goed als gepensioneerd, maar werd toch nog opgevist door de Emiraten nadat aanwinst Alvaro Hodeg door een motorongeluk lange tijd buiten strijd is. Richeze koerst nog tot en met de Giro en stopt er dan mee.

15:16 Het is voorlopig een dagje in de luwte voor Tadej Pogacar. 15 uur 16. Het is voorlopig een dagje in de luwte voor Tadej Pogacar

15:12 15 uur 12. We gaan binnen onze ploeg vandaag voor Kaden Groves. . Michael Matthews (BikeExchange). We gaan binnen onze ploeg vandaag voor Kaden Groves. Michael Matthews (BikeExchange)

15:09 15 uur 09. Lotto-Soudal straalt vertrouwen uit in Caleb Ewan. De Australiër moet het hier zonder vaste loods Jasper De Buyst zien te rooien. Die is in België achtergebleven aangezien er een baby op komst is. Michael Schwarzmann, Roger Kluge en Rüdiger Selig zijn andere schakels uit zijn sprinttrein. . Lotto-Soudal straalt vertrouwen uit in Caleb Ewan. De Australiër moet het hier zonder vaste loods Jasper De Buyst zien te rooien. Die is in België achtergebleven aangezien er een baby op komst is. Michael Schwarzmann, Roger Kluge en Rüdiger Selig zijn andere schakels uit zijn sprinttrein.

15:02 15 uur 02. We zijn zo'n 3 uur geleden in Camaiore vertrokken. Exact 4 jaar geleden, op 8 maart 2018, vertrok er ook een etappe van Tirreno-Adriatico in het Toscaanse stadje. Marcel Kittel was in Follonica sneller dan Peter Sagan en Giacomo Nizzolo. . We zijn zo'n 3 uur geleden in Camaiore vertrokken. Exact 4 jaar geleden, op 8 maart 2018, vertrok er ook een etappe van Tirreno-Adriatico in het Toscaanse stadje. Marcel Kittel was in Follonica sneller dan Peter Sagan en Giacomo Nizzolo.

14:57 14 uur 57. Parijs-Nice. In de Franse evenknie van deze Tirreno zullen ze sneller in de bus richting het hotel zitten. Op Eén kunt u nu kijken naar de finale van de 3e etappe. . Parijs-Nice In de Franse evenknie van deze Tirreno zullen ze sneller in de bus richting het hotel zitten. Op Eén kunt u nu kijken naar de finale van de 3e etappe.

14:57 14 uur 57. Het gaat er nog altijd behoorlijk gezapig aan toe. Als we deze tred aanhouden, dan finishen we pas rond 17.25 u. . Het gaat er nog altijd behoorlijk gezapig aan toe. Als we deze tred aanhouden, dan finishen we pas rond 17.25 u.

14:52 Nog 103 kilometer: de 5 leiders houden nog 4'14" over. 14 uur 52. Nog 103 kilometer: de 5 leiders houden nog 4'14" over

14:46 14 uur 46. Lotto-Soudal neemt als enige sprintersploeg zijn verantwoordelijkheid. De roodhemden worden gesteund door Jhonatan Narvaez, manusje-van-alles bij Ineos Grenadiers. . Lotto-Soudal neemt als enige sprintersploeg zijn verantwoordelijkheid. De roodhemden worden gesteund door Jhonatan Narvaez, manusje-van-alles bij Ineos Grenadiers.

14:42 Opgave Visconti. We verliezen een habitué van Tirreno-Adriatico. Giovanni Visconti geeft er de brui aan. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is met de 39-jarige Italiaan van Bardiani-CSF. . 14 uur 42. Opgave Visconti We verliezen een habitué van Tirreno-Adriatico. Giovanni Visconti geeft er de brui aan. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is met de 39-jarige Italiaan van Bardiani-CSF.

14:42 14 uur 42. "Vediamo": veel meer dan dat klassieke antwoord kregen we niet uit de mond van Peter Sagan. "We zullen wel zien." De Slovaak klonk net als Mark Cavendish behoorlijk nasaal. Sagan had na het Vlaamse openingsweekend griepverschijnselen. In januari werd hij ook een tweede keer geveld door het coronavirus. . "Vediamo": veel meer dan dat klassieke antwoord kregen we niet uit de mond van Peter Sagan. "We zullen wel zien." De Slovaak klonk net als Mark Cavendish behoorlijk nasaal. Sagan had na het Vlaamse openingsweekend griepverschijnselen. In januari werd hij ook een tweede keer geveld door het coronavirus.

14:39 14 uur 39. Wie de finale hard maakt, kan eventueel enkele sprinters overboord gooien. We kijken dan bijvoorbeeld naar BikeExchange. Kaden Groves is hun sprinttalent, Michael Matthews moet rekenen op een afmattingsproces. De Australiër rijdt evenwel met hechtingen in zijn aangezicht rond na zijn val in de Strade Bianche. . Wie de finale hard maakt, kan eventueel enkele sprinters overboord gooien. We kijken dan bijvoorbeeld naar BikeExchange. Kaden Groves is hun sprinttalent, Michael Matthews moet rekenen op een afmattingsproces. De Australiër rijdt evenwel met hechtingen in zijn aangezicht rond na zijn val in de Strade Bianche.

14:37 14 uur 37. Ik beschik hier over een mooie sprinttrein. We hebben nog niet te veel met elkaar gereden, maar het wordt sowieso een goeie test. . Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech). Ik beschik hier over een mooie sprinttrein. We hebben nog niet te veel met elkaar gereden, maar het wordt sowieso een goeie test. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech)

14:31 Twee voormalige Italiaanse en Europese kampioenen in conclaaf: Elia Viviani en Giacomo Nizzolo. 14 uur 31. Twee voormalige Italiaanse en Europese kampioenen in conclaaf: Elia Viviani en Giacomo Nizzolo

14:25 14 uur 25. Over de finale kunnen we duidelijk zijn: die is allerminst technisch. De laatste echte bocht situeert zich al op 3 kilometer van de streep. Daarna is er voldoende ruimte voor de sprintersploegen om zich te manifesteren met hun treintjes. . Over de finale kunnen we duidelijk zijn: die is allerminst technisch. De laatste echte bocht situeert zich al op 3 kilometer van de streep. Daarna is er voldoende ruimte voor de sprintersploegen om zich te manifesteren met hun treintjes.

14:18 Gemiddelde snelheid. Het gemiddelde is een beetje gezakt naar 40,6 km/u. Na meer dan 90 kilometer begint het wegdek te hellen. Het beeld van de rit verandert dus zoetjesaan. . 14 uur 18. Gemiddelde snelheid Het gemiddelde is een beetje gezakt naar 40,6 km/u. Na meer dan 90 kilometer begint het wegdek te hellen. Het beeld van de rit verandert dus zoetjesaan.

14:13 14 uur 13. Woensdag. Wie vandaag niet tot sprinten zou komen, krijgt morgen misschien nog een herkansing. Het ritprofiel zou ook iets voor de snelle mannen kunnen zijn, al zijn de laatste hectometers verraderlijk op klinkers. . Woensdag Wie vandaag niet tot sprinten zou komen, krijgt morgen misschien nog een herkansing. Het ritprofiel zou ook iets voor de snelle mannen kunnen zijn, al zijn de laatste hectometers verraderlijk op klinkers.