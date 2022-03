LIVE Tirreno-Adriatico: 5 vluchters krijgen een zeer ruime bonus van het peloton

13:12 13 uur 12. Belgische ploegen. Lotto-Soudal staat er niet alleen voor, ook Quick Step-Alpha Vinyl bewaakt de eerste rij van het peloton. . Belgische ploegen Lotto-Soudal staat er niet alleen voor, ook Quick Step-Alpha Vinyl bewaakt de eerste rij van het peloton.

13:11 Er staat wel wat wind, hoe springen de renners daar mee om? 13 uur 11.

13:07 13 uur 07. Of dit een sprintersrit is? Ja, toch wel, ook al is de finale tricky. Quinn Simmons (Trek-Segafredo).

13:03 Eerste wedstrijduur. Het eerste uur van de dag wordt afgerond met een gemiddelde van 42,3 km/u. In het peloton bepaalt Lotto-Soudal het tempo. 13 uur 03.

13:00 13 uur . Het peloton beseft dat het ook niet te lang mag zitten lanterfanten. De voorsprong van de 5 leiders loopt terug tot 6'55".

12:56 Remco Evenepoel draagt de witte trui als beste jongere. 12 uur 56.

12:53 12 uur 53. Vluchter Marengo. Umberto Marengo is geboren in de buurt van Turijn, op iets meer dan 100 kilometer van het plaatsje Marengo, waar mogelijk zijn roots liggen. Dat plaatsje Marengo speelde een belangrijke rol in de geschiedenis, want het was het decor voor de Slag van Marengo. Napoleon hakte er de Oostenrijkse troepen in de pan en noemde zijn paard als eerbetoon naar het plaatsje. Diezelfde slag gaf trouwens ook zijn naam aan een gerecht: kip marengo. Volgens de overlevering zou Napoleon tijdens de slag aan zijn kok een maaltijd gevraagd hebben. Die improviseerde met een aantal ingrediënten die daar toevallig aanwezig waren, naast kip ook rivierkreeftjes, eieren en tomaten.

12:41 12 uur 41. Nog 200 kilometer. Dan weet je dat het een lange dag wordt: de kopgroep passeert het bord met de weinig hoopgevende boodschap dat ze nog 200 kilometer moeten overbruggen tot in Sovicille. De achterstand van het peloton: 7'50".

12:37 12 uur 37. Francesco Gavazzi is de ouderdomsdeken in de kopgroep. De Italiaan is al 37 jaar en heeft in het shirt van Lampre en Astana rond 2010 zijn mooiste zeges geboekt. Zo won hij een rit in de Vuelta van 2011 en zegevierde hij ook twee keer in de Ronde van het Baskenland. Bij Eolo-Kometa, de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso, fungeert hij nu als een soort wegkapitein.

12:29 7'38". Het vijftal hoeft niet eens stevig door te jassen om een ruime voorgift te verzamelen. Het peloton is zowat aan het slaapwandelen. Dat merken we aan het tijdsverschil. 12 uur 29.

12:25 12 uur 25. In de slotfase moeten we toch vrij veel klimmen. Het wordt volgens mij geen pure massasprint. Caleb Ewan (Lotto-Soudal).

12:20 12 uur 20. De Italiaanse Pro Teams rechtvaardigen hun wildcard, met Arkéa-Samsic, Alpecin-Fenix en TotalEnergies hebben de buitenlandse niet WorldTour-ploegen gepast voor deze vlucht. Zij speculeren op een sprint met Bouhanni, Merlier en Sagan.

12:14 12 uur 14. De B van Bais staat voor blauw. Aangezien de achterstand al is opgelopen tot 4'10", pronkt de Italiaan met de virtuele leiderstrui. Hij was de beste tijdrijder van dit vluchterskwintet en eindigde gisteren op 1'54" van Ganna.

12:10 12 uur 10. Bij de start heeft het peloton overigens een minuut stilte in acht genomen voor de gebeurtenissen in Oekraïne.

12:04 1'37". Zoals verwacht glimlacht het peloton even bij dit scenario. De Colombiaan en zijn 4 Italiaanse gezellen krijgen meteen heel wat seconden cadeau. 12 uur 04.

12:02 12 uur 02. 5 vluchters. Johnatan Canaveral (Bardiani) Davide Gabburo (Bardiani) Umberto Marengo (Drone Hopper) Davide Bais (Eolo-Kometa) Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa).

12:01 De eerste startrij vanmiddag. 12 uur 01.

12:00 12 uur . De koersdirectie had amper op het fluitje geblazen of daar was de eerste ontsnappingspoging al. De kleinere Italiaanse teams sturen mannetjes vooruit.