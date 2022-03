LIVE Tirreno-Adriatico: Snelste tijd voor Dowsett, na 16 u volgen nog heel wat kleppers

15:21 15 uur 21. Davide Formolo verschijnt met een glimlach op het startpodium. Hij vormt in deze Tirreno met Rafael Majka en Marc Soler de klimmersbrigade van Tadej Pogacar. In Parijs-Nice zijn onder meer Joao Almeida en Brandon McNulty aan de slag. . Davide Formolo verschijnt met een glimlach op het startpodium. Hij vormt in deze Tirreno met Rafael Majka en Marc Soler de klimmersbrigade van Tadej Pogacar. In Parijs-Nice zijn onder meer Joao Almeida en Brandon McNulty aan de slag.

15:20 15 uur 20. We mogen de tijd van Alex Dowsett niet minimaliseren. Pello Bilbao, toch ook geen gewone smurf in het werk tegen de klok, geeft 45" toe. Dat zijn al forse verschillen.

15:19 Een klassementsman die deze week moet aanvallen om tijd goed te maken. 15 uur 19. Een klassementsman die deze week moet aanvallen om tijd goed te maken.

15:15 15 uur 15. Aan de finish zijn er geen aardverschuivingen. Integendeel: met Dowsett, Cerny, Matthews, Porte en Sütterlin ligt de top 5 al een tijdje vast.

15:11 15 uur 11. De jongste winnaars van Tirreno-Adriatico. 2021 Tadej Pogacar 2020 Simon Yates 2019 Primoz Roglic 2018 Michal Kwiatkowski 2017 Nairo Quintana 2016 Greg Van Avermaet 2015 Nairo Quintana 2014 Alberto Contador 2013 Vincenzo Nibali 2012 Vincenzo Nibali . De jongste winnaars van Tirreno-Adriatico

2021 Tadej Pogacar 2020 Simon Yates 2019 Primoz Roglic 2018 Michal Kwiatkowski 2017 Nairo Quintana 2016 Greg Van Avermaet 2015 Nairo Quintana 2014 Alberto Contador 2013 Vincenzo Nibali 2012 Vincenzo Nibali



15:08 15 uur 08. Over enkele minuten gaat Jordi Meeus van start. Hij krijgt morgen een kans om de handschoen op te nemen tegen snelheidsduivels als Caleb Ewan, Mark Cavendish en Tim Merlier. In principe zouden de sprinters ook woensdag nog aan hun trekken moeten komen.

15:07 15 uur 07. Ik ben blij dat deze tijdrit voorbij is. Vanaf morgen begint de Tirreno echt voor mij. . Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën).

15:02 15 uur 02. De volgwagen van Ineos Grenadiers kruipt in het wiel van Elia Viviani, een van de Cofidis-verlaters. Hij zag gisteren ex-ploegmaat Christophe Laporte helemaal ontpoppen. Kan ook Viviani zijn carrière bij zijn ex-werkgever herlanceren? Bij de rode Fransen zou Viviani iets te veel van het bourgondische leven genoten hebben.

14:56 14 uur 56. Bij Bahrain Victorious is Damiano Caruso een van de azen voor het klassement. Zijn tijdrit is niet echt om over naar huis te schrijven. De nummer 2 van de Giro eindigt op 44" van Alex Dowsett.

14:53 Schuivertje. Er liggen slechts 5 bochten op dit parcours en toch slaagt er eentje in om tegen het asfalt te duiken. Dat moet Davide Cimolai zijn, de Italiaan van Cofidis. Zonder veel erg weliswaar. . 14 uur 53.

14:51 14 uur 51. Caleb Ewan heeft een snipperdag genomen. De Australiër kijkt al tegen een achterstand van 2'26" aan. Hij riskeert normaal niet om buiten tijd te eindigen, maar dit was wel bijzonder gezapig.

14:47 14 uur 47. Josef Cerny mag zijn boeltje pakken: Alex Dowsett is liefst 21 tellen sneller. 15'42", dat is toch een tijd die mag gezien worden.

14:42 14 uur 42. We komen ogen tekort vandaag. In Parijs-Nice is de waaierslag volop aan de gang: kijk zo dadelijk op Eén of met livestream op onderstaande pagina.

14:37 16'04". De snelste tijd is in handen van Quick Step-Alpha Vinyl. Josef Cerny mag uitblazen in de hot seat. . 14 uur 37.

14:34 14 uur 34. De wereldkampioen tijdrijden stuurt Richie Porte op pad als verkenner. De 37-jarige Australiër heeft met de Trofeo Laigueglia nog maar één competitiedag in de benen. Hij zwaait na dit seizoen af en zal dat grotendeels met een Italiaans programma doen. Zo keert hij terug naar de Giro d'Italia, waar hij zichzelf destijds ontdekte als klassementsman.

14:29 14 uur 29. In januari raakte ik voor de tweede keer besmet met corona, na het Belgische openingsweekend was ik grieperig. Ik heb dus nog een achterstand voor de klassiekers. . Peter Sagan (TotalEnergies).

14:22 14 uur 22. Een eerste richttijd kan misschien door Josef Cerny neergepoot worden. De Tsjech is de beste tijdrijder van zijn vaderland. In dit peloton treffen we nog meer nationale kampioenen met onder meer Benjamin Thomas, Kasper Asgreen, Matteo Sobrero en Maciej Bodnar. . Een eerste richttijd kan misschien door Josef Cerny neergepoot worden. De Tsjech is de beste tijdrijder van zijn vaderland. In dit peloton treffen we nog meer nationale kampioenen met onder meer Benjamin Thomas, Kasper Asgreen, Matteo Sobrero en Maciej Bodnar.