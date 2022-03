Ganna is ongenaakbaar tegen de klok, Evenepoel is tikkeltje sneller dan Pogacar

"Ik zou oorspronkelijk Parijs-Nice rijden, maar ik had aan de ploegleiding gevraagd om te mogen deelnemen aan deze Tirreno", vertelde Filippo Ganna.

Hij nam de plaats in van Geraint Thomas (niet in vorm) en ontgoochelde niet. "Ik hou van deze koers en ik wilde hier zo graag winnen."

"Dit is geweldig voor mijn team. De komende dagen moeten we zien of mijn benen klaar zijn voor meer."

"Al moeten we ook energie sparen: over minder dan 2 weken volgt in Italië een heel belangrijke koers", stak Ganna zijn ambitie voor Milaan-Sanremo geenszins weg.