LIVE Tirreno-Adriatico: Filippo Ganna vertrekt om 14.30 u, Wout van Aert om 15.56 u

13:14 13 uur 14. Terwijl Attilio Viviani de finish bereikt, verschijnt Edoardo Affini op het startpodium. De Italiaan houdt van zijn tijdritfiets en kan ijkpunten uitzetten voor zijn Belgische kopman. . Terwijl Attilio Viviani de finish bereikt, verschijnt Edoardo Affini op het startpodium. De Italiaan houdt van zijn tijdritfiets en kan ijkpunten uitzetten voor zijn Belgische kopman.

13:11 13 uur 11. In omgekeerde richting. Deze afsluiter is een klassieker en bevat geen geheimen voor het peloton, al snijden we het parcours wel in tegengestelde richting aan. Na 4,4 kilometer, kort voor de U-turn, hebben we een tussenpunt. . In omgekeerde richting Deze afsluiter is een klassieker en bevat geen geheimen voor het peloton, al snijden we het parcours wel in tegengestelde richting aan. Na 4,4 kilometer, kort voor de U-turn, hebben we een tussenpunt.

13:08 13 uur 08. Ganna in Bessèges en UAE Tour. Filippo Ganna won dit seizoen al de tijdritten in de Ster van Bessèges en de UAE Tour. In die laatste rittenkoers werd Tadej Pogacar 4e op 24 seconden na een tijdrit over 13 kilometer, vergelijkbaar met deze dagtaak dus. . Ganna in Bessèges en UAE Tour Filippo Ganna won dit seizoen al de tijdritten in de Ster van Bessèges en de UAE Tour. In die laatste rittenkoers werd Tadej Pogacar 4e op 24 seconden na een tijdrit over 13 kilometer, vergelijkbaar met deze dagtaak dus.

13:07 Ineos brengt een legertje kanshebbers in stelling. Vorig jaar won Ganna, Thomas werd 4e. 13 uur 07. Ineos brengt een legertje kanshebbers in stelling. Vorig jaar won Ganna, Thomas werd 4e. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371794737414467584

13:05 13 uur 05. Met de klassieke verkeersdrempels op dit parcours moet je altijd opletten. Ik wil straks gewoon eindwinnaar worden. Tadej Pogacar (UAE). Met de klassieke verkeersdrempels op dit parcours moet je altijd opletten. Ik wil straks gewoon eindwinnaar worden. Tadej Pogacar (UAE)

13:00 13 uur . Attilio Viviani. Het bal is geopend. Attilio Viviani sluit de rij in het klassement en mag als eerste aan de opdracht van 10,1 kilometer beginnen. Het jongere broertje van Elia Viviani zag hoe de Cofidis-kopman ondanks hoopgevende signalen in de UAE Tour geen potten kon breken op Italiaanse bodem. . Attilio Viviani Het bal is geopend. Attilio Viviani sluit de rij in het klassement en mag als eerste aan de opdracht van 10,1 kilometer beginnen. Het jongere broertje van Elia Viviani zag hoe de Cofidis-kopman ondanks hoopgevende signalen in de UAE Tour geen potten kon breken op Italiaanse bodem.

12:59 12 uur 59 match begonnen Start



12:56 Verplicht nummertje valt her en der weg. Niet alle 164 finishers van gisteren zullen straks nog aan de start verschijnen. DSM gunt Nico Denz en Max Kanter een extra dagje rust. . 12 uur 56. Verplicht nummertje valt her en der weg Niet alle 164 finishers van gisteren zullen straks nog aan de start verschijnen. DSM gunt Nico Denz en Max Kanter een extra dagje rust.

12:07 12 uur 07. Van Aert zowaar eens niet in de top 10. Wout van Aert sprintte gisteren naar de 13e plaats in de daguitslag. Met dat resultaat zette hij een punt achter een indrukwekkende reeks. Nog nooit was Van Aert op Italiaans grondgebied buiten de top 10 geëindigd. In de Strade Bianche eindigde hij achtereenvolgens 3e, 3e, 1e en 4e, in Milaan-Sanremo 6e en 1e, in Milaan-Turijn 3e, op het WK tijdrijden en op de weg in Imola 2 keer 2e en in deze Tirreno 1e, 3e, 2e, 9e, 3e en nu dus 13e. . Van Aert zowaar eens niet in de top 10 Wout van Aert sprintte gisteren naar de 13e plaats in de daguitslag. Met dat resultaat zette hij een punt achter een indrukwekkende reeks. Nog nooit was Van Aert op Italiaans grondgebied buiten de top 10 geëindigd.

In de Strade Bianche eindigde hij achtereenvolgens 3e, 3e, 1e en 4e, in Milaan-Sanremo 6e en 1e, in Milaan-Turijn 3e, op het WK tijdrijden en op de weg in Imola 2 keer 2e en in deze Tirreno 1e, 3e, 2e, 9e, 3e en nu dus 13e.

12:00 De leider en de nummer 2 in de stand bestuderen het parcours. 12 uur . De leider en de nummer 2 in de stand bestuderen het parcours. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371775676894875648

11:57 11 uur 57. "Un tempo stratosferico". Een tijdrit van amper 10 kilometer kan wel eens voor onverwachte wendingen zorgen, maar ook dat deel van het vak beheerst Ganna als geen ander. Vorig jaar finishte hij in 10'42", goed voor een waanzinnig gemiddelde van 56,636 km/u. Victor Campenaerts werd op 14 september 2e op liefst 18 seconden. De Italianen spraken in hun lofzang dan ook over een buitenaardse chrono van de Italiaanse speer, die later op het seizoen nog wereldkampioen zou worden. . "Un tempo stratosferico" Een tijdrit van amper 10 kilometer kan wel eens voor onverwachte wendingen zorgen, maar ook dat deel van het vak beheerst Ganna als geen ander. Vorig jaar finishte hij in 10'42", goed voor een waanzinnig gemiddelde van 56,636 km/u. Victor Campenaerts werd op 14 september 2e op liefst 18 seconden. De Italianen spraken in hun lofzang dan ook over een buitenaardse chrono van de Italiaanse speer, die later op het seizoen nog wereldkampioen zou worden.

11:54 11 uur 54. Filippo Ganna gaat dus voor 9 op een rij op eigen bodem. Wie zijn zijn grootste concurrenten? Europees kampioen Stefan Küng, Kasper Asgreen en Wout van Aert lijken de voornaamste uitdagers, al houden we ook rekening met onder meer Edoardo Affini, Pello Bilbao, Geraint Thomas en waarom ook niet Tadej Pogacar? . Filippo Ganna gaat dus voor 9 op een rij op eigen bodem. Wie zijn zijn grootste concurrenten? Europees kampioen Stefan Küng, Kasper Asgreen en Wout van Aert lijken de voornaamste uitdagers, al houden we ook rekening met onder meer Edoardo Affini, Pello Bilbao, Geraint Thomas en waarom ook niet Tadej Pogacar?

10:23 10 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371566601095557125

09:38 09 uur 38. Starttijden top 10 algemeen klassement. 15.40 u Simon Yates 15.42 u Vincenzo Nibali 15.44 u Romain Bardet 15.46 u Joao Almeida 15.48 u Tim Wellens 15.50 u Matteo Fabbro 15.52 u Egan Bernal 15.54 u Mikel Landa 15.56 u Wout van Aert 15.58 u Tadej Pogacar . Starttijden top 10 algemeen klassement

15.40 u Simon Yates 15.42 u Vincenzo Nibali 15.44 u Romain Bardet 15.46 u Joao Almeida 15.48 u Tim Wellens 15.50 u Matteo Fabbro 15.52 u Egan Bernal 15.54 u Mikel Landa 15.56 u Wout van Aert 15.58 u Tadej Pogacar



09:38 09 uur 38. De dagzege? Dat wordt lastig met Filippo Ganna in dit peloton. Hij kon zich wat sparen de voorbije dagen, maar ik wil het proberen. Wout van Aert (Jumbo-Visma). De dagzege? Dat wordt lastig met Filippo Ganna in dit peloton. Hij kon zich wat sparen de voorbije dagen, maar ik wil het proberen. Wout van Aert (Jumbo-Visma)