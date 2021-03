LIVE Tirreno-Adriatico: Sprintersploegen jagen op Bakelants en Van Moer

15:08 15 uur 08. Ook Eolo-Kometa doet meer dan zijn duit in het zakje. Belletti was hun snelle man, maar hij is al uit de koers gestapt. Het siert de volgelingen van Contador en Basso wel dat ze zich niet verstoppen. . Ook Eolo-Kometa doet meer dan zijn duit in het zakje. Belletti was hun snelle man, maar hij is al uit de koers gestapt. Het siert de volgelingen van Contador en Basso wel dat ze zich niet verstoppen.

15:02 15 uur 02. Vorig jaar won Tim Merlier een etappe in Tirreno-Adriatico. Hij mag dus met vertrouwen uitkijken naar de krachtmeting in Lido di Fermo. Bovendien heeft hij met de GP Samyn en de GP Monseré al twee overwinningen op zak. Vrijdag zou de voormalige Belgische kampioen ook deelnemen aan de Bredene Koksijde Classic, live te bekijken bij Sporza. . Vorig jaar won Tim Merlier een etappe in Tirreno-Adriatico. Hij mag dus met vertrouwen uitkijken naar de krachtmeting in Lido di Fermo. Bovendien heeft hij met de GP Samyn en de GP Monseré al twee overwinningen op zak. Vrijdag zou de voormalige Belgische kampioen ook deelnemen aan de Bredene Koksijde Classic, live te bekijken bij Sporza.

15:00 De makkers van Ballerini zitten in het spoor van paarse trui Van Aert. 15 uur . De makkers van Ballerini zitten in het spoor van paarse trui Van Aert

14:58 14 uur 58. Kort na de finish ligt overigens een kort kaske op de lokale omloop. Iemand met snode plannen kan de boel daar nog proberen te ontregelen, maar de sprintersploegen hebben nadien nog 8 kilometer om het tij te keren. Al moeten ze natuurlijk ook eerst de kopgroep nog inrekenen en dat gaat niet van een leien dakje. . Kort na de finish ligt overigens een kort kaske op de lokale omloop. Iemand met snode plannen kan de boel daar nog proberen te ontregelen, maar de sprintersploegen hebben nadien nog 8 kilometer om het tij te keren. Al moeten ze natuurlijk ook eerst de kopgroep nog inrekenen en dat gaat niet van een leien dakje.

14:56 14 uur 56. Sprinters. Over een uur zijn we binnen. Dit lijkt ons een goed moment om de snelle mannen nog eens in kaart te brengen: Mezgec, Vendrame, Merlier, Aranburu, Wright, Sagan, Viviani, Ballerini/Hodeg, Pasqualon, Hofstetter, Van Aert, De Buyst, Boudat, Arndt, Bonifazio, Moschetti en Gaviria. . Sprinters Over een uur zijn we binnen. Dit lijkt ons een goed moment om de snelle mannen nog eens in kaart te brengen: Mezgec, Vendrame, Merlier, Aranburu, Wright, Sagan, Viviani, Ballerini/Hodeg, Pasqualon, Hofstetter, Van Aert, De Buyst, Boudat, Arndt, Bonifazio, Moschetti en Gaviria.

14:55 14 uur 55. Nog 4 rondjes. We zijn weer aan de finish en houden onze boekhouding bij. De kopgroep begint aan 4 rondjes van zo'n 11 kilometer. Een soort van criterium, met andere woorden. . Nog 4 rondjes We zijn weer aan de finish en houden onze boekhouding bij. De kopgroep begint aan 4 rondjes van zo'n 11 kilometer. Een soort van criterium, met andere woorden.

14:47 3'52". Bakelants, Van Moer en de andere avonturiers doen hun stinkende best, maar het peloton is stilaan op oorlogspad. De voorspring slinkt. . 14 uur 47. 3'52" Bakelants, Van Moer en de andere avonturiers doen hun stinkende best, maar het peloton is stilaan op oorlogspad. De voorspring slinkt.

14:44 14 uur 44. Tim Wellens had het snelle openingsuur perfect voorspeld. Tim Wellens had het snelle openingsuur perfect voorspeld

14:43 14 uur 43. Ik ben 6e in het klassement. Als ik dat op voorhand had geweten, dan zou ik zeer tevreden geweest zijn. Tim Wellens (Lotto-Soudal). Ik ben 6e in het klassement. Als ik dat op voorhand had geweten, dan zou ik zeer tevreden geweest zijn. Tim Wellens (Lotto-Soudal)

14:41 14 uur 41. We krijgen een herhaling van de val te zien. Een ploegmaat van Carr kan het verkeersbord nog net ontwijken, Carr is het kind van de rekening. Hij knalt vol op het verkeersmeubilair, een beetje zoals Offredo dat enkele jaren geleden in Parijs-Roubaix heeft meegemaakt. De Brit zit intussen weer op zijn fiets. . We krijgen een herhaling van de val te zien. Een ploegmaat van Carr kan het verkeersbord nog net ontwijken, Carr is het kind van de rekening. Hij knalt vol op het verkeersmeubilair, een beetje zoals Offredo dat enkele jaren geleden in Parijs-Roubaix heeft meegemaakt. De Brit zit intussen weer op zijn fiets.

14:40 Val. Op een verkeerseilandje gaat het mis bij EF. Een van hun manschappen, Simon Carr, gaat tegen de grond en blijft liggen. Deze smak komt hard aan. . 14 uur 40. Val Op een verkeerseilandje gaat het mis bij EF. Een van hun manschappen, Simon Carr, gaat tegen de grond en blijft liggen. Deze smak komt hard aan.

14:35 Nog 61 kilometer: de kopgroep houdt het peloton op 4'30". 14 uur 35. Nog 61 kilometer: de kopgroep houdt het peloton op 4'30"

14:33 14 uur 33. Cofidis is al een tijdje van het voorplan verdwenen. Met Bohli en Haas zijn al twee jongens naar huis teruggekeerd. Viviani zal zijn kompanen dus willen opsparen voor de finale. . Cofidis is al een tijdje van het voorplan verdwenen. Met Bohli en Haas zijn al twee jongens naar huis teruggekeerd. Viviani zal zijn kompanen dus willen opsparen voor de finale.

14:29 14 uur 29. Sprinten doen we straks in Lido di Fermo, zaterdag doen we dat misschien ook in Sanremo. De finish van La Primavera ligt dit weekend zeker op de Via Roma. Er was twijfel en discussie ontstaan, voornamelijk door de coronamaatregelen, maar de organisatie heeft de knoop doorgehakt in het voordeel van de iconische finish. . Sprinten doen we straks in Lido di Fermo, zaterdag doen we dat misschien ook in Sanremo. De finish van La Primavera ligt dit weekend zeker op de Via Roma. Er was twijfel en discussie ontstaan, voornamelijk door de coronamaatregelen, maar de organisatie heeft de knoop doorgehakt in het voordeel van de iconische finish.

14:23 14 uur 23. Langs de Italiaanse kust gooit ook Total Direct Energie wat brandstof in de tank van het peloton. Niccolo Bonifazio en Lorrenzo Manzin moeten hun schaakstukken worden voor de sprint. . Langs de Italiaanse kust gooit ook Total Direct Energie wat brandstof in de tank van het peloton. Niccolo Bonifazio en Lorrenzo Manzin moeten hun schaakstukken worden voor de sprint.

14:22 14 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371449435302019077

14:20 Tijdsverschil. Het is Stybar die het peloton op sleeptouw neemt bij de eerste passage aan de finish. De achterstand: 5'14". . 14 uur 20. Tijdsverschil Het is Stybar die het peloton op sleeptouw neemt bij de eerste passage aan de finish. De achterstand: 5'14".

14:17 14 uur 17. Davide Ballerini: "In de eerste rit geraakten we ingesloten". Davide Ballerini: "In de eerste rit geraakten we ingesloten"

14:17 14 uur 17. Of ik de grote sprinters kan kloppen? Dat is de uitdaging van vandaag. Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step). Of ik de grote sprinters kan kloppen? Dat is de uitdaging van vandaag. Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step)