Rit 6 in Tirreno-Adriatico: Merlier of Van Aert in massasprint?

11 uur 20. Gisteren zagen we vooral verkleumde renners aan de finish in Castelfidardo. De regendruppels en de koude hebben vandaag plaats gemaakt voor de zon. .

Vandaag is er nog een kans op een ritzege en dinsdag (in de tijdrit) eigenlijk ook. Ik ben nu al 5 dagen volle bak aan het koersen. We doen gewoon nog 2 dagen rustig verder.

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

09:02

09 uur 02. 6e rit in Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel heeft gisteren een slagveld veroorzaakt in de Italiaanse rittenkoers. Daags na de loodzware muurtjesrit en daags voor de afsluitende tijdrit vormt een sprintersrit een vrij licht verteerbaar tussendoortje. Het parcours bevat wel wat glooiingen, maar aan het einde van de dag volgen 4 rondjes van 11 kilometer die de rode loper zouden moeten uitrollen voor een massasprint. Op dag 1 was Wout van Aert ongenaakbaar in een pelotonsprint. Voert de nummer 2 in de stand een bisnummer op? Of graait Tim Merlier net als vorig jaar een ritzege mee? Volg rit 6 vandaag mee op deze pagina. .