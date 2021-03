LIVE Tirreno-Adriatico: Van der Poel opent finale al vroeg, Alaphilippe in problemen

14:16 Val. De regen heeft de weg omgetoverd tot een ijspiste. De Oostenrijker Patrick Konrad gaat in de favorietengroep onderuit in een bocht. Hij sleurt niemand mee in zijn val. . 14 uur 16. Val De regen heeft de weg omgetoverd tot een ijspiste. De Oostenrijker Patrick Konrad gaat in de favorietengroep onderuit in een bocht. Hij sleurt niemand mee in zijn val.

14:11 14 uur 11. Ook Bernal houdt zich netjes overeind in de groep der favorieten. Alaphilippe lijkt de enige van de grote kanonnen die niet op de afspraak is.

14:10 14 uur 10. Pogacar reageert op Van der Poel. Wanneer Van der Poel er een nieuwe ruk aan geeft, snelt Pogacar meteen naar zijn wiel. Van Aert bekijkt het vanaf de 8e positie. Wat een strijd al op 60 km van de streep!

14:08 14 uur 08. Van der Poel voert een groepje van een dozijn renners aan. Van Aert, Pogacar, Landa, Almeida en Fuglsang hebben de slag niet gemist.

14:06 14 uur 06. Alaphilippe in de problemen. Plots parkeert Alaphilippe, is dat door een mechanisch euvel? Het peloton ligt in stukken en brokken uit elkaar. Koploper Rickaert heeft zich laten uitzakken om Van der Poel een handje te helpen. De finale is helemaal losgebarsten.

Koploper Rickaert heeft zich laten uitzakken om Van der Poel een handje te helpen. De finale is helemaal losgebarsten.

14:06 14 uur 06. Van der Poel richt een slagveld aan in het peloton. Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1).

14:03 14 uur 03. Versnelling Van der Poel . Op 65 kilometer van de streep kan Van der Poel zijn aanvalslust niet meer in toom houden. Alaphilippe heeft meteen een reactie in huis. Van Aert en Pogacar zijn ook mee.

14:02 14 uur 02. Van Aert in het wiel van Pogacar. In de regen barst het peloton uit elkaar. De grote tenoren lijken allemaal mee te zijn in de eerste groep. Van Aert zit in het wiel van leider Pogacar.

14:00 14 uur . Robert Stannard voert de kopgroep aan. Ganna, Bilbao, Rickaert en Ballerini zitten in die volgorde klaar om over te nemen. Hun voorsprong slinkt zienderogen: 1'15".

13:58 13 uur 58.

13:57 Wellens komt boven water. Bij regenweer denken we automatisch aan Tim Wellens (Lotto-Soudal). Hij wordt naar voren geloodst door zijn maatje Tosh van der Sande. Een goede Wellens moet deze aankomst aankunnen.

13:57 13 uur 57.

13:54 13 uur 54. Van der Poel zit plots op kop van het peloton en lonkt even naar achteren. Acht hij nu al de tijd rijp om er een lel op te geven? Of houdt hij zijn goede benen nog even in bedwang?

13:53 13 uur 53. Aanval in het peloton. Het regent en Valentin Madouas voelt zijn kuiten jeuken. De Franse springveer wipt weg uit het peloton, enkel Juul-Jensen maakt de sprong. Nog 70 km!

13:53 Het begint te regenen in de Tirreno. 13 uur 53.

13:51 13 uur 51. Mathieu van der Poel zien we naar voren schuiven in het peloton. Ook Pogacar, Alaphilippe en Van Aert zitten voorin. Alle grote mannen dus. Christophe Vandegoor (in Sporza op Radio 1).

13:49 13 uur 49. Nog 75 km: Kwiatkowski houdt Geraint Thomas netjes voorin. Alle klassementsploegen stormen nu naar voren, Burghardt piloteert Fabbro (9e in de stand) naar de muil van het peloton.

13:45 13 uur 45. Alaphilippe en Van Aert zijn bij de les. Van Aert peddelt in 3e positie van het peloton. Ook Alaphilippe zit helemaal voorin, in het spoor van Deens kampioen Kasper Asgreen. Een rij verderop zien we Pogacar en Mathieu van der Poel.

13:43 Rickaert doet zijn duit in het zakje, de voorsprong bedraagt nog 2'40". 13 uur 43.