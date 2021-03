LIVE: Wout van Aert wil de beste klimmers zolang mogelijk volgen in de Tirreno

12:13 12 uur 13. Landa: "Pogacar en Bernal zijn de sterksten. Op Van Aert moet ik 1 minuut pakken". Landa: "Pogacar en Bernal zijn de sterksten. Op Van Aert moet ik 1 minuut pakken"

12:08 12 uur 08. 2 aanvallers. In het peloton proberen 2 vroege vogels weg te fladderen: de Deense hardrijder Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) en de Italiaan Mattia Bais (Androni). Maar veel speelruimte krijgen ze niet. 2 tegenaanvallers proberen naar de koplopers te rijden. . 2 aanvallers In het peloton proberen 2 vroege vogels weg te fladderen: de Deense hardrijder Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) en de Italiaan Mattia Bais (Androni). Maar veel speelruimte krijgen ze niet. 2 tegenaanvallers proberen naar de koplopers te rijden.

12:03 Opgave Belletti. Eén renner is niet meer op het startpodium verschenen vandaag: Manuel Belletti. De 35-jarige Italiaan van Eolo-Kometa eindigde nog 19e in de openingsetappe. . 12 uur 03. Opgave Belletti Eén renner is niet meer op het startpodium verschenen vandaag: Manuel Belletti. De 35-jarige Italiaan van Eolo-Kometa eindigde nog 19e in de openingsetappe.

12:01 12 uur 01 match begonnen Partenza De grote meute renners is in gang geschoten. Na een heuvelachtige beginfase doemt de 1e van 3 beklimmingen op na 63 kilometer. Volg de etappe hier van start tot finish.

11:57 11 uur 57. De renners staan in slagorde klaar om zich vast te klikken in hun pedalen. Wout van Aert en de andere truidragers bevolken de eerste startrij. De bergetappe van 148 kilometer kan beginnen. . De renners staan in slagorde klaar om zich vast te klikken in hun pedalen. Wout van Aert en de andere truidragers bevolken de eerste startrij. De bergetappe van 148 kilometer kan beginnen.

10:19 10 uur 19. Het is best simpel: vandaag moet ik de beste klimmers zolang mogelijk volgen. En als ik los, dan moet ik de schade beperken. Ik ben zelf ook benieuwd. Wout van Aert, leider in Tirreno-Adriatico. Het is best simpel: vandaag moet ik de beste klimmers zolang mogelijk volgen. En als ik los, dan moet ik de schade beperken. Ik ben zelf ook benieuwd. Wout van Aert, leider in Tirreno-Adriatico

10:19 Van Aert heeft 2 truien in zijn bezit: de algemene leiderstrui en de puntentrui. 10 uur 19. Van Aert heeft 2 truien in zijn bezit: de algemene leiderstrui en de puntentrui

10:15 10 uur 15. Van Aert: "Ik zal tot op de finish alles geven". Leider Wout van Aert snijdt de bergetappe aan met een leuke bonus van 20 seconden op Tadej Pogacar, Mikel Landa, Nairo Quintana, Sergio Higuita, João Almeida en andere concurrenten voor de eindzege. "20 seconden voorsprong, dat is normaal te weinig", zegt Van Aert. "Ik zal vandaag tot op de finish alles geven. Ook in de wetenschap dat de ritten die nog volgen me dan beter liggen." . Van Aert: "Ik zal tot op de finish alles geven" Leider Wout van Aert snijdt de bergetappe aan met een leuke bonus van 20 seconden op Tadej Pogacar, Mikel Landa, Nairo Quintana, Sergio Higuita, João Almeida en andere concurrenten voor de eindzege.

10:15 Het profiel van de bergrit. 10 uur 15. Het profiel van de bergrit