LIVE Tirreno-Adriatico: Waaieraanzet van Van der Poel is mislukt, Ewan geeft op

15:07 15 uur 07. 10, 6 en 4. Alpecin-Fenix laat nu 2 mannetjes het vuile werk opknappen. Hoe concreet is de steun van Jumbo-Visma overigens? Ze werken wel, maar is dat met volle overtuiging? Wout van Aert krijgt natuurlijk een kans op 10, 6 of 4 bonificatieseconden, maar hij kan net zo goed lik op stuk krijgen van een concurrent. Een verhaal van berekende risico's, met andere woorden. . 10, 6 en 4 Alpecin-Fenix laat nu 2 mannetjes het vuile werk opknappen. Hoe concreet is de steun van Jumbo-Visma overigens? Ze werken wel, maar is dat met volle overtuiging? Wout van Aert krijgt natuurlijk een kans op 10, 6 of 4 bonificatieseconden, maar hij kan net zo goed lik op stuk krijgen van een concurrent. Een verhaal van berekende risico's, met andere woorden.

15:07 Zo vierde de wereldkampioen zijn eerste zege van 2021. 15 uur 07. Zo vierde de wereldkampioen zijn eerste zege van 2021.

15:05 15 uur 05. Het wolkendek oogt dreigend. Nieuwe regendruppels kunnen de finale nog wat extra kleur geven. . Het wolkendek oogt dreigend. Nieuwe regendruppels kunnen de finale nog wat extra kleur geven.

15:02 15 uur 02. Wie rekent met een schijf van 1 minuut per 10 kilometer, weet dat het een nagelbijter kan worden. Straks zal er natuurlijk wat verval zijn bij de kopgroep en het peloton zal de snelheidsmeter nog opdrijven, maar onderschat tempobeulen als Padoen, Terpstra en Ludvigsson vooral niet. . Wie rekent met een schijf van 1 minuut per 10 kilometer, weet dat het een nagelbijter kan worden. Straks zal er natuurlijk wat verval zijn bij de kopgroep en het peloton zal de snelheidsmeter nog opdrijven, maar onderschat tempobeulen als Padoen, Terpstra en Ludvigsson vooral niet.

14:59 5'49". Het is niet dat ze in het peloton de leiband echt lossen, maar het vijftal heeft weer meer marge op zak: ze flirten met een bonus van 6 minuten. . 14 uur 59. 5'49" Het is niet dat ze in het peloton de leiband echt lossen, maar het vijftal heeft weer meer marge op zak: ze flirten met een bonus van 6 minuten.

14:56 14 uur 56. De rollen zijn vandaag omgedraaid: het peloton in Parijs-Nice zal eerder aan de finish zijn dan de renners in Tirreno-Adriatico. Op Eén en in onze app kunt u kijken naar de finale van de 6e rit als voorproefje op deze apotheose. . De rollen zijn vandaag omgedraaid: het peloton in Parijs-Nice zal eerder aan de finish zijn dan de renners in Tirreno-Adriatico. Op Eén en in onze app kunt u kijken naar de finale van de 6e rit als voorproefje op deze apotheose.

14:53 De jacht op de kopgroep verloopt nu weer wat ordentelijker . 14 uur 53. De jacht op de kopgroep verloopt nu weer wat ordentelijker

14:50 14 uur 50. Wout van Aert krijgt een duwtje in de rug van een ploegmakker bij het lozen van wat overtollig vocht. Gisteren kreeg hij een boete onder zijn neus geduwd voor een plasje waar dat niet toegestaan was. . Wout van Aert krijgt een duwtje in de rug van een ploegmakker bij het lozen van wat overtollig vocht. Gisteren kreeg hij een boete onder zijn neus geduwd voor een plasje waar dat niet toegestaan was.

14:48 14 uur 48. Nog 71 kilometer. Voor wie nu pas inschakelt, schetsen we nog even het wedstrijdverhaal. 5 leiders - met onder meer Terpstra - kregen van het peloton meer dan 9 minuten. Iedereen keek naar Jumbo-Visma, maar uiteindelijk kwam Alpecin-Fenix hen ondersteunen. Op 100 kilometer van het einde sloeg de verveling blijkbaar toe bij Mathieu van der Poel, die even met de wind begon te spelen. Zijn poging werd snel in de kiem gesmoord, maar de vluchters zullen het niet uitzingen tot de finish. . Nog 71 kilometer Voor wie nu pas inschakelt, schetsen we nog even het wedstrijdverhaal. 5 leiders - met onder meer Terpstra - kregen van het peloton meer dan 9 minuten. Iedereen keek naar Jumbo-Visma, maar uiteindelijk kwam Alpecin-Fenix hen ondersteunen. Op 100 kilometer van het einde sloeg de verveling blijkbaar toe bij Mathieu van der Poel, die even met de wind begon te spelen. Zijn poging werd snel in de kiem gesmoord, maar de vluchters zullen het niet uitzingen tot de finish.

14:45 Regen. In de afdaling van de Poggio della Croce begint het te druppelen. We zijn in Umbrië, een zeer groene regio. De regenval komt dus niet uit de lucht gevallen (of net wel?). . 14 uur 45. Regen In de afdaling van de Poggio della Croce begint het te druppelen. We zijn in Umbrië, een zeer groene regio. De regenval komt dus niet uit de lucht gevallen (of net wel?).

14:42 14 uur 42. Ik werd gisteren 5e. Mooi, maar ik was toch ontgoocheld. Mijn benen waren goed en ik heb mijn sprint te laat ingezet. Daardoor heb ik me laten insluiten. . Alex Aranburu (Astana-Premier Tech). Ik werd gisteren 5e. Mooi, maar ik was toch ontgoocheld. Mijn benen waren goed en ik heb mijn sprint te laat ingezet. Daardoor heb ik me laten insluiten. Alex Aranburu (Astana-Premier Tech)

14:41 14 uur 41. De achterstand van het peloton op de top: 3'27". Het winnende lot zal dus uit deze trommel gekozen worden. . De achterstand van het peloton op de top: 3'27". Het winnende lot zal dus uit deze trommel gekozen worden.

14:37 Poggio della Croce. De bergpunten belanden in het mandje van Davide Bais, de vluchter van Eolo. Zo beschermt hij ook een beetje de groene trui van ploegmakker Vincenzo Albanese, die al een tijdje naar adem hapt in de staart van de koers. Daar hebben we ook de opgave van Lawson Craddock (EF) genoteerd. . 14 uur 37. Poggio della Croce De bergpunten belanden in het mandje van Davide Bais, de vluchter van Eolo. Zo beschermt hij ook een beetje de groene trui van ploegmakker Vincenzo Albanese, die al een tijdje naar adem hapt in de staart van de koers. Daar hebben we ook de opgave van Lawson Craddock (EF) genoteerd.

14:32 14 uur 32. In het peloton wordt het werk nog steeds op de schouders van Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix gelegd. De overige ploegen kijken de andere kant op. . In het peloton wordt het werk nog steeds op de schouders van Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix gelegd. De overige ploegen kijken de andere kant op.

14:31 14 uur 31.

14:30 14 uur 30. Na deze beklimming vlakt het ritprofiel wat meer uit. Het laatste wedstrijduur telt weer wat extra hoogtemeters, maar al bij al hebben we het zwaarste gedeelte van de dag al achter de rug. . Na deze beklimming vlakt het ritprofiel wat meer uit. Het laatste wedstrijduur telt weer wat extra hoogtemeters, maar al bij al hebben we het zwaarste gedeelte van de dag al achter de rug.

14:24 14 uur 24. Nog 85 kilometer. Over 2 uurtjes kennen we de ritwinnaar. De 5 leiders houden na de schermutselingen nog 5'40" over. Nog eens de namen: Terpstra, Padoen, Boivin, Ludvigsson en Bais. Zij beginnen nu aan de Poggio della Croce, de enige klim van de dag: 5 kilometer aan 6,9 procent. . Nog 85 kilometer Over 2 uurtjes kennen we de ritwinnaar. De 5 leiders houden na de schermutselingen nog 5'40" over. Nog eens de namen: Terpstra, Padoen, Boivin, Ludvigsson en Bais. Zij beginnen nu aan de Poggio della Croce, de enige klim van de dag: 5 kilometer aan 6,9 procent.

14:22 Van der Poel rammelde er eventjes mee, maar het brandje werd snel geblust. 14 uur 22. Van der Poel rammelde er eventjes mee, maar het brandje werd snel geblust

14:19 14 uur 19. De tempoversnelling van Van der Poel is een lekker toetje geweest na ons middagmaal, maar we kunnen de suikerspiegel weer wat laten zakken. Het is nu letterlijk en figuurlijk windstil in het peloton. . De tempoversnelling van Van der Poel is een lekker toetje geweest na ons middagmaal, maar we kunnen de suikerspiegel weer wat laten zakken. Het is nu letterlijk en figuurlijk windstil in het peloton.