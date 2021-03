LIVE Tirreno-Adriatico: Van der Poel was "slechtgezind", Van Aert verwacht steun

12:50 12 uur 50. Tadej Pogacar: "Het wordt vandaag meer iets voor de sprinters". Tadej Pogacar: "Het wordt vandaag meer iets voor de sprinters"

12:46 12 uur 46. Slotklim morgen: 14,5 kilometer aan 7 procent. Wout van Aert legt morgen zijn examen als klassementsman af. De rit telt "slechts" 148 kilometer, maar is ook voor de slotklim al niet van de poes. Die laatste col gaat naar een hoogte van 1.450 meter: we moeten 14,5 kilometer klimmen aan 7 procent. Het eerste deel is het zwaarste stuk. . Slotklim morgen: 14,5 kilometer aan 7 procent Wout van Aert legt morgen zijn examen als klassementsman af. De rit telt "slechts" 148 kilometer, maar is ook voor de slotklim al niet van de poes. Die laatste col gaat naar een hoogte van 1.450 meter: we moeten 14,5 kilometer klimmen aan 7 procent. Het eerste deel is het zwaarste stuk.

12:43 12 uur 43. Als de benen van Jan Bakelants weer wat beter draaien, kan hij nog steeds op de bergtrui azen. Hij staat 2e in dat nevenklassement, op 2 punten van leider Vincenzo Albanese. De Poggio della Croce is de enige "officiële" beklimming van de dag, maar dat wordt een prooi voor de kopgroep. . Als de benen van Jan Bakelants weer wat beter draaien, kan hij nog steeds op de bergtrui azen. Hij staat 2e in dat nevenklassement, op 2 punten van leider Vincenzo Albanese. De Poggio della Croce is de enige "officiële" beklimming van de dag, maar dat wordt een prooi voor de kopgroep.

12:36 12 uur 36. Sluimerende ziekte bij Bakelants. Jan Bakelants geeft in het artikel hieronder zijn visie over de almacht van de nieuwe patrons in het peloton. Over zijn eigen vormcurve had de renner van Intermarché-Wanty-Gobert minder nieuws. Een zeer slechte nachtrust van woensdag op donderdag baart hem een beetje zorgen. "Ik heb toen amper 3 uur geslapen. Ik heb de dokter nog nooit wakker gemaakt, maar ik moest die nacht toch bij hem aankloppen", vertelde hij vandaag bij de start. "Maar ik denk dat ik er nu door ben." . Sluimerende ziekte bij Bakelants Jan Bakelants geeft in het artikel hieronder zijn visie over de almacht van de nieuwe patrons in het peloton. Over zijn eigen vormcurve had de renner van Intermarché-Wanty-Gobert minder nieuws. Een zeer slechte nachtrust van woensdag op donderdag baart hem een beetje zorgen.

12:25 12 uur 25. In het peloton komt Deceuninck-Quick Step een handje helpen. Vandaag zullen zij wellicht de kaart van Davide Ballerini trekken. De Italiaan heeft onder meer in de Ronde van de Provence al bewezen dat hij zo'n aankomst aardig verteert. . In het peloton komt Deceuninck-Quick Step een handje helpen. Vandaag zullen zij wellicht de kaart van Davide Ballerini trekken. De Italiaan heeft onder meer in de Ronde van de Provence al bewezen dat hij zo'n aankomst aardig verteert.

12:23 12 uur 23. Gezocht: de voorjaarsbenen van Niki Terpstra. Niki Terpstra (36) is bezig aan zijn 3e seizoen bij Total Direct Energie, maar de Nederlander heeft nog niet te veel plezier beleefd aan zijn overstap naar het Franse team. Valpartijen en blessures hebben hem de voorbije jaren genekt. Ook 2021 is voorlopig niet veel soeps met een 69e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een opgave in Kuurne-Brussel-Kuurne. . Gezocht: de voorjaarsbenen van Niki Terpstra Niki Terpstra (36) is bezig aan zijn 3e seizoen bij Total Direct Energie, maar de Nederlander heeft nog niet te veel plezier beleefd aan zijn overstap naar het Franse team. Valpartijen en blessures hebben hem de voorbije jaren genekt. Ook 2021 is voorlopig niet veel soeps met een 69e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een opgave in Kuurne-Brussel-Kuurne.

12:21 Het peloton moet nog ontwaken. 12 uur 21. Het peloton moet nog ontwaken

12:19 7'18". De 5 leiders zitten niet stil. Hun voorsprong dikt aan tot 7'18". . 12 uur 19. 7'18" De 5 leiders zitten niet stil. Hun voorsprong dikt aan tot 7'18".

12:18 12 uur 18. Dubbele cijfers. Deceuninck-Quick Step dronk gisteren in Italië en Frankrijk champagne. Julian Alaphilippe zorgde voor de 9e overwinning van het seizoen, Sam Bennett enkele minuten later voor nummer 10. De ploeg van Patrick Lefevere is daardoor het eerste team dat met dubbele cijfers op het rapport pronkt. Bij de WorldTour-ploegen zijn de waardeverhoudingen stilaan duidelijk: Deceuninck-Quick Step staat op eenzame hoogte, daarna volgen Ineos (5), Trek-Segafredo (5), Jumbo-Visma (4), UAE (3) en Lotto-Soudal (3). De erelijst van ambitieuze teams als Astana en Bora-Hansgrohe is in 2021 nog blanco. . Dubbele cijfers Deceuninck-Quick Step dronk gisteren in Italië en Frankrijk champagne. Julian Alaphilippe zorgde voor de 9e overwinning van het seizoen, Sam Bennett enkele minuten later voor nummer 10. De ploeg van Patrick Lefevere is daardoor het eerste team dat met dubbele cijfers op het rapport pronkt.

Bij de WorldTour-ploegen zijn de waardeverhoudingen stilaan duidelijk: Deceuninck-Quick Step staat op eenzame hoogte, daarna volgen Ineos (5), Trek-Segafredo (5), Jumbo-Visma (4), UAE (3) en Lotto-Soudal (3). De erelijst van ambitieuze teams als Astana en Bora-Hansgrohe is in 2021 nog blanco.

12:09 12 uur 09. Elia Viviani: "Het wordt een zware sprint, maar je wil jezelf ook uitdagen, hé". Elia Viviani: "Het wordt een zware sprint, maar je wil jezelf ook uitdagen, hé"

12:04 12 uur 04. Zien we al veel gegadigden op kop van het peloton? Niet meteen. Nog niet alle ploegen maken hun intenties kenbaar. . Zien we al veel gegadigden op kop van het peloton? Niet meteen. Nog niet alle ploegen maken hun intenties kenbaar.

11:56 11 uur 56. De Eolo-Kometa-ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso wil geenszins als figurant door het leven gaan. Ze zijn al elke dag vertegenwoordigd in de vlucht van de dag. Vandaag is Davide Bais aan de beurt. . De Eolo-Kometa-ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso wil geenszins als figurant door het leven gaan. Ze zijn al elke dag vertegenwoordigd in de vlucht van de dag. Vandaag is Davide Bais aan de beurt.

11:51 11 uur 51. 6'27". De voorsprong van de 5 leiders stagneert een beetje. We geven u nog eens de namen: Niki Terpstra (Total Direct Energie) Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) Davide Bais (Eolo) Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ) Mark Padoen (Bahrein-Victorious) . 6'27" De voorsprong van de 5 leiders stagneert een beetje. We geven u nog eens de namen: Niki Terpstra (Total Direct Energie) Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) Davide Bais (Eolo) Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ)

Mark Padoen (Bahrein-Victorious)

11:43 11 uur 43. Caleb Ewan: "Het wordt een soort sprint, ja, maar ik moet afwachten of het te hard wordt voor mij". Caleb Ewan: "Het wordt een soort sprint, ja, maar ik moet afwachten of het te hard wordt voor mij"

