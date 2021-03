Rit 3 in Tirreno-Adriatico: Een nieuwe afspraak tussen de kleppers?

Het kan dus weer uitdraaien op een krachtmeting tussen de hoofdrolspelers van gisteren, maar we schrijven sterke sprinters zeker niet af. Rond 16.15 u krijgen we het antwoord in Gualdo Tadino.

09 uur 29. Van der Poel heeft deze rit aangestipt. De voorbije dagen konden we uit de gesprekjes met de sprinters afleiden dat zij op de 1e (afgelopen woensdag) en de 6e rit (maandag) mikten, punchers zoals Mathieu van der Poel hadden dan weer de 3e (vandaag) en 5e (zondag) etappe aangekruist. Het kan dus weer uitdraaien op een krachtmeting tussen de hoofdrolspelers van gisteren, maar we schrijven sterke sprinters zeker niet af. Rond 16.15 u krijgen we het antwoord in Gualdo Tadino. .

09:25

09 uur 25. 3e rit in Tirreno-Adriatico. 219 kilometer, dat is de stevige trainingstocht die op het bord van dit peloton wordt gelegd. Het parcours telt heel wat bultjes, maar de zware heuvels laten we links liggen. Wat de finale betreft, is het hinken op twee gedachten. De aankomst bevindt zich weer op een helling, maar die is wel een stuk minder zwaar dan de finish van gisteren. We finishen na een uitsmijter van 2.500 meter met een gemiddelde van 2,6 procent, net voor de aankomst hebben we een piek van 4 procent. Een kolfje naar de hand van Caleb Ewan en co of toch eerder spek voor de bek van Wout van Aert en Mathieu van der Poel? .