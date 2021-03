Rit 2 in Tirreno-Adriatico: het venijn zit in de staart met aankomst voor punchers

Fase per fase

Giovanni Visconti heeft zijn pronostiek al ingevuld. Hij vraagt zijn volgers wie vandaag tweede wordt. "Ik ga voor Van Aert op 2. Over de eerste plaats kunnen we het allemaal eens zijn. Enkele dagen geleden heeft hij (Mathieu van der Poel) bewezen wat hij kan op een aankomst zoals die van vandaag. Hij is een idool voor mij", besluit de 38-jarige voormalige Italiaanse kampioen, die dit jaar koerst voor Bardiani.

09:30 09 uur 30. Het parcours. Wat biedt deze tweede etappe? Het peloton verlaat Camaiore om 11.05 u en trekt dan het Toscaanse hinterland in. De eerste 90 kilometer zijn nagenoeg biljartvlak, maar daarna verandert het reliëf. Hoewel er in de tweede helft van deze rit slechts twee bergpremies uitgedeeld worden, ligt het parcours bezaaid met heuvels en bultjes. De Poggio alla Croce (top op 30 kilometer van de finish) zal de finale inluiden, de winnaar kennen we na een slothelling van ruim 7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,6 procent. Gesneden koek voor de springveren, met andere woorden. Voor sprinters als Caleb Ewan moet dit in principe te lastig zijn. . Het parcours Wat biedt deze tweede etappe? Het peloton verlaat Camaiore om 11.05 u en trekt dan het Toscaanse hinterland in. De eerste 90 kilometer zijn nagenoeg biljartvlak, maar daarna verandert het reliëf.

09:23 09 uur 23. Wout van Aert weet zich ongelofelijk goed te plaatsen in zo'n sprint. Dat heeft vooral te maken met overschot en reserve in de finale. José De Cauwer. Wout van Aert weet zich ongelofelijk goed te plaatsen in zo'n sprint. Dat heeft vooral te maken met overschot en reserve in de finale. José De Cauwer

09:22 09 uur 22. Extra Time Koers analyseerde gisteren de indrukwekkende sprintzege van Wout van Aert. Extra Time Koers analyseerde gisteren de indrukwekkende sprintzege van Wout van Aert