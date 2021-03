Tirreno-Adriatico opent met een ritje op maat van de sprinters

19:51 19 uur 51. Vorig jaar: Merlier wint in driekleur. Tim Merlier houdt goeie herinneringen over aan Tirreno-Adriatico. Vorig jaar boekte hij er zijn eerste zege in de WorldTour. Lees hieronder nog eens hoe hij onder meer Pascal Ackermann en Fernando Gaviria het nakijken gaf. . Vorig jaar: Merlier wint in driekleur Tim Merlier houdt goeie herinneringen over aan Tirreno-Adriatico. Vorig jaar boekte hij er zijn eerste zege in de WorldTour. Lees hieronder nog eens hoe hij onder meer Pascal Ackermann en Fernando Gaviria het nakijken gaf.

19:51 19 uur 51. Tirreno-Adriatico Merlier laat zijn Belgische driekleur schitteren na perfecte sprint in Tirreno

19:49 19 uur 49. Merlier versus Ewan en co. Het deelnemersveld is indrukwekkend, al is het kransje sprinters misschien wat beperkt. Caleb Ewan, Fernando Gaviria en Elia Viviani zijn de rassprinters in dit peloton. Peter Sagan zal zich bij zijn rentree ook willen testen en het Belgische speerpunt is Tim Merlier. Trekt hij zijn zegereeks van vorige week op Belgische bodem door?

Peter Sagan zal zich bij zijn rentree ook willen testen en het Belgische speerpunt is Tim Merlier. Trekt hij zijn zegereeks van vorige week op Belgische bodem door?

19:49 19 uur 49. Of er nu minder druk is na de zeges vorige week? Neen, ik wil me elke wedstrijd bewijzen. Maar het is ook niet echt van moeten, vind ik. Het kan niet altijd bingo zijn. Tim Merlier (Alpecin-Fenix).