LIVE Tirreno-Adriatico: Bakelants haakt af, uitkijken naar Merlier en Van Aert in sprintersrit

14:27 Vrouwelijke ploegleider. Bij Israel Start-Up Nation neemt Cherie Pridham plaats in de volgwagen. Zij maakt haar debuut als vrouwelijke ploegleider op het hoogste niveau. "Het voelt alsof ik hier 6 maanden op gewacht heb", vertelde ze bij de start. De Israëlische ploeg moest gisteren overigens nog een afknapper verwerken. Kopmannen Daniel Martin en Michael Woods haakten op de valreep met kwaaltjes af. . 14 uur 27. Vrouwelijke ploegleider Bij Israel Start-Up Nation neemt Cherie Pridham plaats in de volgwagen. Zij maakt haar debuut als vrouwelijke ploegleider op het hoogste niveau. "Het voelt alsof ik hier 6 maanden op gewacht heb", vertelde ze bij de start.

De Israëlische ploeg moest gisteren overigens nog een afknapper verwerken. Kopmannen Daniel Martin en Michael Woods haakten op de valreep met kwaaltjes af.

14:24 14 uur 24. Er was overigens nog een klein akkefietje tussen Jan Bakelants en Vincenzo Albanese, de Italiaan die hem dus de bergtrui heeft afgesnoept. Onze landgenoot weigerde een uitgestoken hand van de Italiaan. Ze vertoeven nu niet meer in elkaars gezelschap, want Bakelants heeft zich al laten inrekenen door het peloton. . Er was overigens nog een klein akkefietje tussen Jan Bakelants en Vincenzo Albanese, de Italiaan die hem dus de bergtrui heeft afgesnoept. Onze landgenoot weigerde een uitgestoken hand van de Italiaan. Ze vertoeven nu niet meer in elkaars gezelschap, want Bakelants heeft zich al laten inrekenen door het peloton.

14:22 14 uur 22. Nog 85 kilometer en er is geen vuiltje aan de lucht voor het peloton. Daar roepen Filippo Ganna (Ineos) en Valentin Madouas (Groupama-FDJ) de assistentie van hun volgwagen in. . Nog 85 kilometer en er is geen vuiltje aan de lucht voor het peloton. Daar roepen Filippo Ganna (Ineos) en Valentin Madouas (Groupama-FDJ) de assistentie van hun volgwagen in.

14:16 Jan Bakelants houdt het voor bekeken in de kopgroep. 14 uur 16. Jan Bakelants houdt het voor bekeken in de kopgroep. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1369637974330269705

14:14 14 uur 14. Laat Bakelants lopen? Voorin blijven ze nog met z'n vijven over. Hoewel ze nog 2'26" hebben, haakt Jan Bakelants af. Een bewuste zet? Wil hij geen krachten meer verspillen aangezien de bergtrui uitgedeeld is en een sprint in de sterren geschreven staat? . Laat Bakelants lopen? Voorin blijven ze nog met z'n vijven over. Hoewel ze nog 2'26" hebben, haakt Jan Bakelants af. Een bewuste zet? Wil hij geen krachten meer verspillen aangezien de bergtrui uitgedeeld is en een sprint in de sterren geschreven staat?

14:12 14 uur 12. Tim Merlier: "Ik denk wel dat ik er klaar voor ben". Tim Merlier: "Ik denk wel dat ik er klaar voor ben"

14:11 14 uur 11. Mathieu die de sprint voor mij aantrekt? Dat is de bedoeling, ja. Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Mathieu die de sprint voor mij aantrekt? Dat is de bedoeling, ja. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

14:08 Pitoro (3). Vincenzo Albanese (Eolo) is de geluksvogel van de dag. Hij wacht geduldig af en schiet op het juiste moment zijn pijl af. De Italiaan komt opnieuw als eerste boven: de eerste bergtrui belandt in zijn mandje. . 14 uur 08. Pitoro (3) Vincenzo Albanese (Eolo) is de geluksvogel van de dag. Hij wacht geduldig af en schiet op het juiste moment zijn pijl af. De Italiaan komt opnieuw als eerste boven: de eerste bergtrui belandt in zijn mandje.

14:07 14 uur 07. Bakelants en co zijn elkaar aan het beloeren. Onze landgenoot gaat nu op zoek naar de laatste premie. . Bakelants en co zijn elkaar aan het beloeren. Onze landgenoot gaat nu op zoek naar de laatste premie.

14:03 14 uur 03. Het is alle hens aan dek bij de kopgroep. We naderen de top van de Pitoro, voor de laatste keer. Over de bergtrui is nog niets beslist. . Het is alle hens aan dek bij de kopgroep. We naderen de top van de Pitoro, voor de laatste keer. Over de bergtrui is nog niets beslist.

14:01 De dagtrippers met Jan Bakelants. 14 uur 01. De dagtrippers met Jan Bakelants

13:58 13 uur 58. Nog eens de 6 leiders. Mattia Bais (Androni) Vincenzo Albanese (Eolo) Samuele Rivi (Eolo) Simone Velasco (Gazprom) Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) Guy Niv (Israel Start-Up Nation) . Nog eens de 6 leiders Mattia Bais (Androni) Vincenzo Albanese (Eolo) Samuele Rivi (Eolo) Simone Velasco (Gazprom) Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) Guy Niv (Israel Start-Up Nation)

13:50 13 uur 50. Alpecin-Fenix heeft de wind in de zeilen en trekken na 50 kilometer mee naar het front. Met Cofidis en Lotto-Soudal houden ze het zestal op 1'41". . Alpecin-Fenix heeft de wind in de zeilen en trekken na 50 kilometer mee naar het front. Met Cofidis en Lotto-Soudal houden ze het zestal op 1'41".

13:43 13 uur 43. Als deze Tirreno niet meevalt, zal dat mijn carrière niet veranderen. Dit is ook gewoon een goeie voorbereiding op de klassiekers. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Als deze Tirreno niet meevalt, zal dat mijn carrière niet veranderen. Dit is ook gewoon een goeie voorbereiding op de klassiekers. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

13:41 13 uur 41. Over de klassementsambities van Wout van Aert in deze Tirreno is al veel gezegd en geschreven. Wat vertelde hij zelf vanmiddag bij de start? "Het zou stom zijn om te zeggen dat dit geen test is", vertelde de kopman van Jumbo-Visma aan onze reporter. "Het is de bedoeling om te zien hoe het loopt: elke dag opnieuw gefocust zijn. Ik moet afwachten wat ik kwijtspeel in de bergrit van zaterdag. Ik ga ervan uit dat ik tekortkom tegenover de echte klimmers." . Over de klassementsambities van Wout van Aert in deze Tirreno is al veel gezegd en geschreven. Wat vertelde hij zelf vanmiddag bij de start? "Het zou stom zijn om te zeggen dat dit geen test is", vertelde de kopman van Jumbo-Visma aan onze reporter.

"Het is de bedoeling om te zien hoe het loopt: elke dag opnieuw gefocust zijn. Ik moet afwachten wat ik kwijtspeel in de bergrit van zaterdag. Ik ga ervan uit dat ik tekortkom tegenover de echte klimmers."

13:39 13 uur 39. Na het eerste uur staat 39,8 kilometer op de teller. De sprintersploegen halen de voet ook een beetje van het gaspedaal. 3'02" vertelt de chronometer ons. . Na het eerste uur staat 39,8 kilometer op de teller. De sprintersploegen halen de voet ook een beetje van het gaspedaal. 3'02" vertelt de chronometer ons.

13:36 13 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1369627530710441984

13:35 Pitoro (2). Jan Bakelants zal de bergtrui niet cadeau krijgen. Bij de tweede passage op het klimmetje is Vincenzo Albanese de primus, Bakelants is tweede. . 13 uur 35. Pitoro (2) Jan Bakelants zal de bergtrui niet cadeau krijgen. Bij de tweede passage op het klimmetje is Vincenzo Albanese de primus, Bakelants is tweede.

13:30 13 uur 30. Elia Viviani: "Tim Merlier heeft indruk op mij gemaakt". Elia Viviani: "Tim Merlier heeft indruk op mij gemaakt"