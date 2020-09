LIVE: Wint Victor Campenaerts opnieuw de tijdrit in de Tirreno?

13:38 13 uur 38. Tussenstand. 1. Matthias Brändle (Oos) 11'30"11 2. Lawson Craddock (VS) op 2" 3. Maciej Bodnar (Pol) 4" . Tussenstand

13:38 13 uur 38. Matthias Brändle staat nog altijd aan de leiding. De Amerikaan Craddock en de Pool Bodnar strandden op enkele seconden van de koploper.

13:29 13 uur 29. Dowsett stelt teleur. In een duel der ex-werelduurrecordhouders ontgoochelt Alex Dowsett (13'29"44). Hij is bijna 2 minuten trager dan koploper Matthias Brändle (11'30"11). Er moet iets gebeurd zijn met de Brit van Israel Start-Up Nation. Na 4,4 km gaf hij nog maar 5 seconden toe op de Oostenrijker.

13:24 13 uur 24. Starttijden favorieten/toppers. 13.00u Matthias Brändle (1e) 13.14u Alex Dowsett 13.24u Maciej Bodnar 13.31u Eduardo Affini 13.39u Filippo Ganna 13.46u Mikkel Bjerg 14.01u Victor Campenaerts 14.06u Rohan Dennis 14.07u Chris Froome 14.09u Jos van Emden 14.51u Mathieu van der Poel 15.42u Geraint Thomas (3e in stand) 15.44u Rafal Majka (2e in stand) 15.46u Simon Yates (leider)

13:21 13 uur 21. Merlier meer dan een minuut trager. Tim Merlier is de eerste landgenoot in actie. De Belgische kampioen finisht in 12'33"89. Dat is meer dan een minuut trager dan Brändle (11'30"11). Bij het tussenpunt gaf hij nog maar 21 seconden toe op de Oostenrijker.

13:13 Brändle in 11'30"11. De eerste chrono staat op het bord. Brändle heeft het parcours van 10,1 km afgelegd met een gemiddelde snelheid van 52,696 km/u. Zijn eindtijd: 11'30"11.

13:10 13 uur 10. CCC haalt positief geteste Wisniowski en kamergenoot Sajnok uit koers. De Polen Lukasz Wisniowski en Szymon Sajnok starten niet meer in de tijdrit. Hun team CCC haalde hen uit koers nadat Wisniowski zondag een positieve coronatest had afgelegd. Wisniowski ontwikkelde "milde symptomen" tijdens de zevende rit, legt ploegdokter Testa uit. "Hij werd meteen uit koers gehaald en getest, wat een positief resultaat opleverde. Wisniowski werd geïsoleerd van de ploeg, met zijn kamergenoot Szymon Sajnok en zijn therapeut, en zal een PCR-test ondergaan om het resultaat te bevestigen. We zijn voorbereid op dit scenario sinds de herstart van het seizoen en zullen alle nodige protocols respecteren indien verdere testen een positief geval opleveren." De andere CCC-renners werden gisteravond en maandagmorgen twee keer getest. Omdat alle resultaten negatief waren, zullen zij de tijdrit wel afwerken, zo besloot CCC na overleg met de medische diensten van de Tirreno.

Wisniowski ontwikkelde "milde symptomen" tijdens de zevende rit, legt ploegdokter Testa uit. "Hij werd meteen uit koers gehaald en getest, wat een positief resultaat opleverde. Wisniowski werd geïsoleerd van de ploeg, met zijn kamergenoot Szymon Sajnok en zijn therapeut, en zal een PCR-test ondergaan om het resultaat te bevestigen. We zijn voorbereid op dit scenario sinds de herstart van het seizoen en zullen alle nodige protocols respecteren indien verdere testen een positief geval opleveren."

De andere CCC-renners werden gisteravond en maandagmorgen twee keer getest. Omdat alle resultaten negatief waren, zullen zij de tijdrit wel afwerken, zo besloot CCC na overleg met de medische diensten van de Tirreno.

13:00 13 uur . Ex-werelduurrecordhouder bij spits af. Matthias Brändle rolt als eerste van het startpodium. De voormalige werelduurrecordhouder uit Oostenrijk zal over goed 11 minuten een eerste richttijd neerzetten.

12:24 12 uur 24. Ik ben vlot door de Tirreno gekomen. Mijn vorm is lang niet slecht. Victor Campenaerts heeft er zin in.

