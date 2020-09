Campenaerts moet meerdere erkennen in wervelwind Ganna, Yates eindwinnaar

Ganna als een speer

Ruim voldoende voor een nieuwe zege? Neen, want Filippo Ganna had een superdag. De Italiaanse kampioen van Ineos dook op het kaarsrechte parcours, met een U-bocht als enige hindernis, onder de 11 minuten.

Yates met de drietand

Bij de klassementsrenners ging de strijd tussen leider Simon Yates, Rafal Majka (op 16") en Geraint Thomas (op 39").

Yates, geen chronospecialist, hield stand. Een 18e tijd volstond voor de drietand. Geraint Thomas, wel een specialist, ging 22 seconden sneller en wipte daarmee in de eindstand over Rafal Majka. De Pool beëindigde de Italiaanse rittenkoers als 3e.

Over 3 weken gaan ze de strijd opnieuw aan in de Giro. De Ronde van Italië begint op 3 oktober in Sicilië (met een tijdrit) en eindigt 3 weken later in Milaan (ook met een tijdrit).