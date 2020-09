LIVE: Van der Poel, De Bondt, Vermote en Campenaerts op kop in "Muren-rit" Tirreno

14:18 14 uur 18. Voorsprong zakt niet meer. Onder impuls van Astana liep de voorsprong van de 14 koplopers een hele tijd terug, maar op 60 km van de streep is de situatie weer in het voordeel van de vluchters overgeheld: 3'. . Voorsprong zakt niet meer Onder impuls van Astana liep de voorsprong van de 14 koplopers een hele tijd terug, maar op 60 km van de streep is de situatie weer in het voordeel van de vluchters overgeheld: 3'.

14:05 14 uur 05.

13:54 3'. Bij de eerste beklimming in Recanati is de voorsprong nog 3 minuten. Astana gaat zo hard, dat Mitchelton-Scott even het gat laat vallen in het peloton. Bij de vluchters zien we Mathieu van der Poel en Dries De Bondt constant op de voorposten. Nog 72 km. . 13 uur 54. 3' Bij de eerste beklimming in Recanati is de voorsprong nog 3 minuten. Astana gaat zo hard, dat Mitchelton-Scott even het gat laat vallen in het peloton. Bij de vluchters zien we Mathieu van der Poel en Dries De Bondt constant op de voorposten. Nog 72 km.



13:52 13 uur 52. Tim Merlier helemaal achteraan. De winnaar van gisteren - de Belgische kampioen - houdt zich in de luwte. Vandaag is geen spek voor zijn bek. Hij gaat helemaal achteraan in het peloton wat halen in de volgauto. . Tim Merlier helemaal achteraan De winnaar van gisteren - de Belgische kampioen - houdt zich in de luwte. Vandaag is geen spek voor zijn bek. Hij gaat helemaal achteraan in het peloton wat halen in de volgauto.

13:51 13 uur 51. Quid Campenaerts? Een opvallende naam vooraan is die van Victor Campenaerts. De tijdrijder van NTT zou je eerder vandaag in de luwte verwachten met het oog op de slotchrono van morgen over 10 km. Is dit een laatste flinke training, voelt hij zich zo goed of wil hij zich liever vandaag laten zien dan morgen? . Quid Campenaerts? Een opvallende naam vooraan is die van Victor Campenaerts. De tijdrijder van NTT zou je eerder vandaag in de luwte verwachten met het oog op de slotchrono van morgen over 10 km. Is dit een laatste flinke training, voelt hij zich zo goed of wil hij zich liever vandaag laten zien dan morgen?

13:47 3'40". Het werk van Astana loont. De Kazakken hebben al 1,5 minuut afgedaan van de voorsprong van de 14 in amper 25 km. . 13 uur 47. 3'40" Het werk van Astana loont. De Kazakken hebben al 1,5 minuut afgedaan van de voorsprong van de 14 in amper 25 km.

13:45 13 uur 45.

13:43 13 uur 43. Lokale ronden. In Acquaviva (dik 80 km van de finish) zijn we begonnen aan de 3 lokale ronden van 25,5 km. Daarin liggen de beklimmingen naar Recanati en Loreto. Recanati is 4,5 km voor gemiddeld 4,6 procent, met uitschieters tot 10 procent. Loreto is 2,6 km aan 4,8 procent. Na de 3 lokale ronden is er nog de slotklim van 1,3 km naar Loreto met de laatste kilometer aan gemiddeld 8,7 procent met stukken tot 13 procent. . Lokale ronden In Acquaviva (dik 80 km van de finish) zijn we begonnen aan de 3 lokale ronden van 25,5 km. Daarin liggen de beklimmingen naar Recanati en Loreto. Recanati is 4,5 km voor gemiddeld 4,6 procent, met uitschieters tot 10 procent. Loreto is 2,6 km aan 4,8 procent. Na de 3 lokale ronden is er nog de slotklim van 1,3 km naar Loreto met de laatste kilometer aan gemiddeld 8,7 procent met stukken tot 13 procent.

13:34 13 uur 34. Astana jaagt. Mitchelton-Scott is van de voorpost in het peloton verdwenen. Astana beloofde om de koers hard te maken en aan te vallen en doet dat ook. Het tijdverschil loop van 5'05" terug naar 4'30". Astana heeft Vlasov op 4 staan in het klassement, maar heeft in deze rit niemand mee in de kopgroep. . Astana jaagt Mitchelton-Scott is van de voorpost in het peloton verdwenen. Astana beloofde om de koers hard te maken en aan te vallen en doet dat ook. Het tijdverschil loop van 5'05" terug naar 4'30". Astana heeft Vlasov op 4 staan in het klassement, maar heeft in deze rit niemand mee in de kopgroep.

13:32 De Bondt eerst boven in Osimo. De eerste K.O.M. van de dag in Osimo komt op naam van Dries De Bondt. Hij krijgt 5 bergpunten, Barta krijgt er 3, Ballerini 2 en Tusveld 1. . 13 uur 32. De Bondt eerst boven in Osimo De eerste K.O.M. van de dag in Osimo komt op naam van Dries De Bondt. Hij krijgt 5 bergpunten, Barta krijgt er 3, Ballerini 2 en Tusveld 1.

13:30 45,5 km/u na 2 uur. Het gaat snel in deze laatste rit in lijn: in 2 uur is 91 km afgelegd. . 13 uur 30. 45,5 km/u na 2 uur Het gaat snel in deze laatste rit in lijn: in 2 uur is 91 km afgelegd.

13:19 13 uur 19. 1e geregistreerde klim komt eraan. We rijden naar Osimo, waar de eerste gecategoriseerde klim van de dag ligt. 2,2 km omhoog aan gemiddeld 4,6 procent met een maximum van 12 procent. . 1e geregistreerde klim komt eraan We rijden naar Osimo, waar de eerste gecategoriseerde klim van de dag ligt. 2,2 km omhoog aan gemiddeld 4,6 procent met een maximum van 12 procent.

13:18 4'30'. Op 100 km van de streep hebben de 14 vluchters 4,5 minuut voorsprong. . 13 uur 18. 4'30' Op 100 km van de streep hebben de 14 vluchters 4,5 minuut voorsprong.

Het duurde een hele tijd tot de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. In het peloton regelt Mitchelton-Scott het tempo voor wedstrijdleider Simon Yates. 13 uur 10. Het duurde een hele tijd tot de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. In het peloton regelt Mitchelton-Scott het tempo voor wedstrijdleider Simon Yates.

13:05 13 uur 05. Van der Poel voor ritzege? Nadat zijn klassementsambities een knauw kregen, heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op een ritzege, wordt dit zijn dag? Hij heeft alvast Dries De Bondt mee in steun. . Van der Poel voor ritzege? Nadat zijn klassementsambities een knauw kregen, heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op een ritzege, wordt dit zijn dag? Hij heeft alvast Dries De Bondt mee in steun.

13:03 4'10". Na 75 kilometer hebben de 14 vluchters meer dan 4 minuten voorsprong op het peloton. In de resterende 105 km liggen heel wat kuitenbijters. . 13 uur 03. 4'10" Na 75 kilometer hebben de 14 vluchters meer dan 4 minuten voorsprong op het peloton. In de resterende 105 km liggen heel wat kuitenbijters.

13:03 Vanaf nu is het flink op en af. 13 uur 03. Vanaf nu is het flink op en af.

13:00 13 uur . 3 Belgen vooraan. Dries De Bondt was meteen mee in de kopgroep van 7, Julien Vermote en Victor Campenaerts sloten in de 2e fase aan. Zo hebben we 3 Belgen bij de 14 leiders. . 3 Belgen vooraan Dries De Bondt was meteen mee in de kopgroep van 7, Julien Vermote en Victor Campenaerts sloten in de 2e fase aan. Zo hebben we 3 Belgen bij de 14 leiders.

12:56 12 uur 56. 7+7=14. Daar is de grote break: de 7 leiders vooraan hebben het gezelschap gekregen van 7 anderen. De 14 koplopers kregen een go van het peloton, dat op meer dan 3 minuten peddelt. Mathieu van der Poel, Matteo Fabbro, William Barta, Gianni Visconti, Julien Bernard, Julien Vermote en Victor Campenaerts zijn de nieuwkomers. . 7+7=14 Daar is de grote break: de 7 leiders vooraan hebben het gezelschap gekregen van 7 anderen. De 14 koplopers kregen een go van het peloton, dat op meer dan 3 minuten peddelt. Mathieu van der Poel, Matteo Fabbro, William Barta, Gianni Visconti, Julien Bernard, Julien Vermote en Victor Campenaerts zijn de nieuwkomers.

12:44 Profiel van rit verandert. Het gaat even bergop richting Montecassiano. Hoeveel voorsprong de 7 vluchters hebben is nog niet meteen duidelijk, maar na 70 km voornamelijk dalende koers zal het profiel van de rit veranderen. Het wordt constant op en neer. . 12 uur 44. Profiel van rit verandert Het gaat even bergop richting Montecassiano. Hoeveel voorsprong de 7 vluchters hebben is nog niet meteen duidelijk, maar na 70 km voornamelijk dalende koers zal het profiel van de rit veranderen. Het wordt constant op en neer.

12:40 12 uur 40. Andere 6 vluchters. De Bondt heeft het gezelschap van Silvan Dillier (AG2R), Alessandro Tonelli (Bardiani), Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), Ruben Guerreiro (EF), Sergio Samitier (Movistar) en Martijn Tusveld (Sunweb). . Andere 6 vluchters De Bondt heeft het gezelschap van Silvan Dillier (AG2R), Alessandro Tonelli (Bardiani), Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), Ruben Guerreiro (EF), Sergio Samitier (Movistar) en Martijn Tusveld (Sunweb).

12:38 12 uur 38. Vluchtpoging met De Bondt. We halen snelheden tot 80 km/u. In die omstandigheden slagen er toch 7 renners in om weg te rijden. Dries De Bondt van Alpecin-Fenix is de enige landgenoot. Zo meteen de andere namen. . Vluchtpoging met De Bondt We halen snelheden tot 80 km/u. In die omstandigheden slagen er toch 7 renners in om weg te rijden. Dries De Bondt van Alpecin-Fenix is de enige landgenoot. Zo meteen de andere namen.

12:32 Wackermann geeft op. Voor de Italiaan Luca Wackermann zit de Tirreno erop. De Italiaan van Vini Zabu stapt uit de koers. Vorige maand won hij nog de Ronde van de Limousin. . 12 uur 32. Wackermann geeft op Voor de Italiaan Luca Wackermann zit de Tirreno erop. De Italiaan van Vini Zabu stapt uit de koers. Vorige maand won hij nog de Ronde van de Limousin.

12:29 48,9 km in 1e uur. Met snel allure wordt er door de mooie Marken gefietst. Omdat het overwegen licht dalend gaat, komt het peloton na 1 uur koersen uit op 48,9 kilometer. Het is dan ook lastig om weg te rijden. . 12 uur 29. 48,9 km in 1e uur Met snel allure wordt er door de mooie Marken gefietst. Omdat het overwegen licht dalend gaat, komt het peloton na 1 uur koersen uit op 48,9 kilometer. Het is dan ook lastig om weg te rijden.

12:19 12 uur 19. Even bergop. We zijn 50 minuten weg en er is 40 km afgelegd. Alles zit nog samen. Het peloton rijdt nu aan 25 km/u, maar dat is op een klimmetje richting Tolentino. Daarna gaat het weer bijna 25 km uitsluitend naar beneden. . Even bergop We zijn 50 minuten weg en er is 40 km afgelegd. Alles zit nog samen. Het peloton rijdt nu aan 25 km/u, maar dat is op een klimmetje richting Tolentino. Daarna gaat het weer bijna 25 km uitsluitend naar beneden.

12:09 12 uur 09. Hergroepering. Wegrijden is niet simpel als het zo snel gaat. Dus het peloton slokt de vluchters weer op. Alles is te herdoen. . Hergroepering Wegrijden is niet simpel als het zo snel gaat. Dus het peloton slokt de vluchters weer op. Alles is te herdoen.

12:05 10 seconden. Op een vals plat dalend parcours ligt de snelheid heel hoog. De 5 vluchters nemen dan ook maar mondjesmaat afstand: 10 seconden krijgen ze voorlopig. . 12 uur 05. 10 seconden Op een vals plat dalend parcours ligt de snelheid heel hoog. De 5 vluchters nemen dan ook maar mondjesmaat afstand: 10 seconden krijgen ze voorlopig.

12:02 12 uur 02. 5 vluchters, 3 Belgen: Vanbilsen, Keisse, Maes. Na een halfuurtje koersen is er een eerste vluchtpoging die min of meer standhoudt. De 5 namen: de Colombiaan Jhonatan Restrepo, de Spanjaard Ivan Garcia Cortina en de Belgen Kenneth Vanbilsen, Iljo Keisse en Nikolas Maes. . 5 vluchters, 3 Belgen: Vanbilsen, Keisse, Maes Na een halfuurtje koersen is er een eerste vluchtpoging die min of meer standhoudt. De 5 namen: de Colombiaan Jhonatan Restrepo, de Spanjaard Ivan Garcia Cortina en de Belgen Kenneth Vanbilsen, Iljo Keisse en Nikolas Maes.

11:40 Spurtwinnaar Tim Merlier en collegakampioen Mathieu van der Poel blinken voor de start. 11 uur 40. Spurtwinnaar Tim Merlier en collegakampioen Mathieu van der Poel blinken voor de start.

11:29 11 uur 29. Start! En we zijn weg voor een uitdagende voorlaatste etappe. Aanvankelijk gaat het vooral bergaf, maar in het 2e deel van de rit liggen heel wat steile puisten. De "rit der Muren" is de laatste gewone rit voor de slotchrono over 10 km van morgen. . Start! En we zijn weg voor een uitdagende voorlaatste etappe. Aanvankelijk gaat het vooral bergaf, maar in het 2e deel van de rit liggen heel wat steile puisten. De "rit der Muren" is de laatste gewone rit voor de slotchrono over 10 km van morgen.

11:21 11 uur 21. Start 11:25u, aankomst rond 16u. Om niet in het vaarwater van de Tour te belanden beginnen de ritten in Italië wat sneller. . Start 11:25u, aankomst rond 16u Om niet in het vaarwater van de Tour te belanden beginnen de ritten in Italië wat sneller.

