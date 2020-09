Simon Yates heerst in koninginnenrit, Van der Poel strandt aan voet slotklim

Van der Poel trekt mee in de aanval

Voor de finish in het skistation Sassotetto kregen de renners 12 stevige kilometers in de Appenijnen voor de wielen geschoven. Van der Poel was er snel aan voor de moeite. Op 10 km van de streep zag hij de groep met de favorieten voorbijschieten.

Van der Poel had via zijn ploeg laten weten dat hij het klassement niet langer ambieerde, een ritzege paste nog wel in zijn kraam.

Yates oppermachtig op col buiten categorie

Daarmee had Yates zijn opdracht volbracht. In het klassement leidt hij met 16 tellen op Majka en 39 op Thomas. De kans dat hij die bonus maandag nog weggeeft in de afsluitende tijdrit is klein. 10 kilometer tegen de klok moet nog net lukken voor de klimspecialist.

Lapage: "De wielergoden niet tarten door te zeggen dat het al binnen is"

Gisteren werd er rode wijn gedronken in het rennershotel van Mitchelton-Scott na de ritwinst van Lucas Hamilton. Vanavond zal dat niet anders zijn na de dubbelslag van Simon Yates. Zeggen dat de buit nu al binnen is, wilde ploegleider Lorenzo Lapage echter nog zeker niet.

"Je moet de wielergoden niet tarten met dergelijke uitspraken", lachte Lapage. "Er volgen nog 3 heel belangrijke ritten. Wij hopen op een relatief rustige dag morgen, omdat de sprinters dan wellicht aan zet zijn. Zondag staat een zware etappe op de agenda en we sluiten af met een individuele tijdrit."

Mitchelton-Scott was duidelijk met een plan aan deze etappe begonnen. "Natuurlijk", beaamde Lapage. "EF Pro Cycling was een tijdje onze bondgenoot. Zeker toen zij het tempo hoog hielden in het peloton. Logisch, want zij hadden met Michael Woods immers de leider in hun rangen. Gaandeweg en op de flanken van de Sassotetto hebben wij met Michael Hepburn een mannetje bijgezet, juist om de vaart er stevig in te houden."

"Simon Yates ging in volle finale aanvallen. Dat was zo voorzien. Ons plan lukte. Niemand was bij machte hem te remonteren. Dat was hetgeen wij hoopten. We drinken dus vanavond opnieuw een glas rode wijn met de gehele ploeg. We gaan er alles aan doen om die leiderstrui te behouden tot en met de laatste etappe. We beschikken over een sterk team."