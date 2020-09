LIVE: Simon Yates heerst in koninginnenrit, Van der Poel strandt aan voet slotklim

Van der Poel trekt mee in de aanval

Nadat het de voorbije dagen iets te hard voor hem ging, koos Mathieu van der Poel voor de vlucht vooruit. In geen tijd beende hij de 9 renners van de vroege aanval bij.



Van der Poel had via zijn ploeg laten weten dat hij het klassement niet langer ambieerde, een ritzege paste nog wel in zijn kraam.



Geen sinecure in een klimetappe met een finish op een col buiten categorie. Na een dag aanvallen begon hij in de kopgroep met amper een halve minuut voorsprong aan de slotklim.

Voor de finish in het skistation Sassotetto kregen de renners 12 stevige kilometers in de Appenijnen voor de wielen geschoven. Van der Poel was er snel aan voor de moeite. Op 10 km van de streep zag hij de groep met de favorieten voorbijschieten.