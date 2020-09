LIVE: Ook in de Tirreno ligt de aankomst bergop

Voor de wielerprofs is het vandaag niet alleen klimmen geblazen in de Ronde van Frankrijk, ook in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico is het rijk aan de liefhebbers van hoge bergen. Na 202 km ligt de finish in het skioord Sassotetto op een col buiten categorie. Volg de koninginnenrit van start tot finish.