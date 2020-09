LIVE: Mathieu van der Poel rijdt mee in aanval in koninginnenrit

14:35 14 uur 35. De 7 koplopers. renner team Mathias Frank (Zwi) AG2R Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix Jhonatan Restrepo (Col) Androni-Giocattoli Carl Fredrik Hagen (Noo) Soudal-Lotto Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) NTT Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu . De 7 koplopers

14:32 14 uur 32. Nog 55 km: Canola is de volgende vluchter die weer in de armen van het peloton valt. Voorin blijven ze nog met 7 renners over, Carretero bengelt tussen de kopgroep en het peloton.

Voorin blijven ze nog met 7 renners over, Carretero bengelt tussen de kopgroep en het peloton.

14:29 14 uur 29. Mathieu van der Poel aan het werk in de kopgroep.

14:26 14 uur 26. Gisteren gezien: Michael Matthews trekt een wheelie.

14:23 14 uur 23. De favorieten voor vandaag. renner team Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott Geraint Thomas (GBr) Ineos-Grenadiers Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Michael Woods (Can) EF Pro Cycling Rafal Majka (Pol) BORA-hansgrohe Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-Quick Step Wilco Keldermann (Ned) Team Sunweb Jakob Fuglsang (Den) Astana

14:19 14 uur 19. Kent u Heinrich Haussler nog? De nummer 2 van de Ronde van Vlaanderen in 2009 (gewonnen door Stijn Devolder) zet zich op kop van het peloton. Doet hij dat voor ploegmaat Dylan Theuns? Die heeft tot nu toe een onzichtbare Tirreno gereden. In de stand staat onze landgenoot 55e, op meer dan 16 minuten van leider Woods.

Doet hij dat voor ploegmaat Dylan Theuns? Die heeft tot nu toe een onzichtbare Tirreno gereden. In de stand staat onze landgenoot 55e, op meer dan 16 minuten van leider Woods.

14:14 4 minuten bonus. Nog 62 km: het peloton volgt op 4 minuten van de leiders. . 14 uur 14. 4 minuten bonus Nog 62 km: het peloton volgt op 4 minuten van de leiders.

14:12 14 uur 12. 10 leiders -1. Terwijl Mathieu van der Poel de coleiders monstert, zakt de Italiaan Zardini weg uit de kopgroep. Toen waren ze nog met z'n negenen. . 10 leiders -1 Terwijl Mathieu van der Poel de coleiders monstert, zakt de Italiaan Zardini weg uit de kopgroep. Toen waren ze nog met z'n negenen.

13:53 Canola klopt Carretero. Nog 78 km: op de San Ginesio, de 2e officiële klim van de dag, zet Carretero zich op kop. Van der Poel zit in het wiel van de leider in het bergklassement. Vanuit de achtergrond komt Canola opzetten. De Italiaan pakt de hoofdprijs, voor Carretero.

Vanuit de achtergrond komt Canola opzetten. De Italiaan pakt de hoofdprijs, voor Carretero.

13:49 Majka achterop. Rafal Majka, de nummer 2 in het klassement, kampt met een probleempje. Zijn ploegmaats van BORA-hansgrohe brengen hem weer terug in het peloton. . 13 uur 49. Majka achterop Rafal Majka, de nummer 2 in het klassement, kampt met een probleempje. Zijn ploegmaats van BORA-hansgrohe brengen hem weer terug in het peloton.

13:45 13 uur 45. De Tour bracht gisteren een hommage aan Raymond Poulidor, vandaag zit zijn kleinzoon in de vlucht van de Tirreno. De Tour bracht gisteren een hommage aan Raymond Poulidor, vandaag zit zijn kleinzoon in de vlucht van de Tirreno

13:38 13 uur 38. Michael Woods zit gebeiteld tussen zijn ploegmaats van EF Pro Cycling.

13:36 Medisch probleem. Ruben Guerreiro is een taaie. De Portugees laat zich verzorgen aan een wonde in zijn gezicht, maar opgeven staat niet in zijn woordenboek. De renner van EF draait snel weer mee in de spits van het peloton om de leiderstrui van ploegmaat Michael Woods te verdedigen. . 13 uur 36. Medisch probleem Ruben Guerreiro is een taaie. De Portugees laat zich verzorgen aan een wonde in zijn gezicht, maar opgeven staat niet in zijn woordenboek. De renner van EF draait snel weer mee in de spits van het peloton om de leiderstrui van ploegmaat Michael Woods te verdedigen.

13:30 Bergtrui nu ook echt voor Carretero. De 25-jarige Spanjaard Hector Carretero is een van de 10 aanvallers. De renner van Team Movistar draagt de bergtrui. En die is nu ook echt van hem. Gisteren moest Carretero nog Michael Woods voor zich dulden in het klimklassement. Neemt de Canadees de leiding straks weer over? Of houdt Carretero het groen vast?

En die is nu ook echt van hem. Gisteren moest Carretero nog Michael Woods voor zich dulden in het klimklassement.

Neemt de Canadees de leiding straks weer over? Of houdt Carretero het groen vast?

13:29 13 uur 29. Voor mij wordt het in eerste instantie verdedigen. Daarna kan ik hopelijk mijn voorsprong uitdiepen in de finale. Leider Michael Woods. Voor mij wordt het in eerste instantie verdedigen. Daarna kan ik hopelijk mijn voorsprong uitdiepen in de finale. Leider Michael Woods

13:28 13 uur 28. Ik houd Simon Yates in de gaten. En misschien val ik dan aan op de slotklim. Jakub Fuglsang. Ik houd Simon Yates in de gaten. En misschien val ik dan aan op de slotklim. Jakub Fuglsang

13:28 13 uur 28. Een adembenemend landschap in de Appenijnen.

13:22 13 uur 22. In het peloton controleert EF, het team van leider Michael Woods. Op kop ziet u de Amerikaan Lawson Craddock.

13:16 Van der Poel 3e in tussensprint. De kopgroep heeft de tussensprint gereden. De Italiaan Visconti wint voor de Fransman Bernard. Daarna komen Van der Poel en Hagen. . 13 uur 16. Van der Poel 3e in tussensprint De kopgroep heeft de tussensprint gereden. De Italiaan Visconti wint voor de Fransman Bernard. Daarna komen Van der Poel en Hagen.

13:07 13 uur 07. De vluchters zijn halfweg. Zo meteen komt de tussensprint eraan. Die ligt op de heuvel Colmurano. . De vluchters zijn halfweg. Zo meteen komt de tussensprint eraan. Die ligt op de heuvel Colmurano.

12:42 +5'29". Na bijna 80 km en 2 uur koers rijden de 10 leiders meer dan 5 minuten voor het peloton met de favorieten uit. De Italiaan Visconti leidt in het virtuele klassement. Voor de rit moest hij 2 minuten goedmaken op Michael Woods.

De Italiaan Visconti leidt in het virtuele klassement. Voor de rit moest hij 2 minuten goedmaken op Michael Woods.

12:21 12 uur 21. Mathieu van der Poel heeft de leiders bijgebeend.

12:20 12 uur 20. Mathieu van der Poel maakt de oversteek naar de kopgroep.

12:13 12 uur 13. Ook in de Tour gaat het bergop. Kijk hieronder naar de etappe voor dubbel plezier! . Ook in de Tour gaat het bergop. Kijk hieronder naar de etappe voor dubbel plezier!

12:04 12 uur 04. Mathieu van der Poel mee in de aanval. Op 150 kilometer van de finish telt de kopgroep een renner extra. Niemand minder dan Mathieu van der Poel is naar de 9 leiders gefietst. De voorbije dagen ging het voor hem net iets te hard in de groep der favorieten. Klassementsambities heeft hij intussen overboord gegooid. Mikt Van der Poel op revanche met een zege in de koninginnenrit? Dit wordt nog leuk.

De voorbije dagen ging het voor hem net iets te hard in de groep der favorieten. Klassementsambities heeft hij intussen overboord gegooid.

Mikt Van der Poel op revanche met een zege in de koninginnenrit? Dit wordt nog leuk.

11:39 11 uur 39. Een prachtig plaatje uit de rit van gisteren.

11:29 11 uur 29. Van 6 naar 9 leiders. De kopgroep is uitgebreid. Hagen, Carretero en Dainese hebben de oversteek gemaakt. . Van 6 naar 9 leiders De kopgroep is uitgebreid. Hagen, Carretero en Dainese hebben de oversteek gemaakt.

11:20 +4 minuten. Nog 172 km: de klassementsrenners hebben geen haast en gunnen de leiders een voorsprong van meer dan 4 minuten. Wellicht zien ze de koplopers pas terug als ze het vuurwerk afsteken op de slotklim. . 11 uur 20. +4 minuten Nog 172 km: de klassementsrenners hebben geen haast en gunnen de leiders een voorsprong van meer dan 4 minuten. Wellicht zien ze de koplopers pas terug als ze het vuurwerk afsteken op de slotklim.

11:14 Het ritprofiel van vandaag:. 11 uur 14. Het ritprofiel van vandaag:

11:14 Nog 3 keer klimmen vandaag. Met de Forca di Ancarona (1.008 m) hebben de renners al een opwarmer achter de rug. Zo meteen gaan ze op de Santa Margherita nog eens boven de de 1.000 meter. Halfweg de etappe volgt de San Ginesio (6,7 km - 4,4%). De finale ligt op weg naar het skistation Sassotetto. Bijna 12 kilometer is het klimmen tot de finish met een gemiddeld stijgingspercentage van 7 procent.

Halfweg de etappe volgt de San Ginesio (6,7 km - 4,4%). De finale ligt op weg naar het skistation Sassotetto. Bijna 12 kilometer is het klimmen tot de finish met een gemiddeld stijgingspercentage van 7 procent.

10:56 10 uur 56. 6 leiders en 1 achtervolger. Zardini heeft voorin snel gezelschap gekregen. Enerzijds van zijn landgenoten Canola en Visconti, anderzijds van de Zwitser Frank, de Colombiaan Restrepo en de Fransman Bernard. Hun voorsprong op het peloton: 1 minuut en 40 seconden. De Spanjaard Carretero probeert nog de oversteek te maken naar de 6. . 6 leiders en 1 achtervolger Zardini heeft voorin snel gezelschap gekregen. Enerzijds van zijn landgenoten Canola en Visconti, anderzijds van de Zwitser Frank, de Colombiaan Restrepo en de Fransman Bernard. Hun voorsprong op het peloton: 1 minuut en 40 seconden. De Spanjaard Carretero probeert nog de oversteek te maken naar de 6.

10:45 10 uur 45. Eerste aanval. Het gaat meteen bergop en dat vindt Edoardo Zardini fijn. De 30-jarige Italiaan trekt in de aanval. . Eerste aanval Het gaat meteen bergop en dat vindt Edoardo Zardini fijn. De 30-jarige Italiaan trekt in de aanval.

10:44 5 opgaves. Het peloton telt nog 166 renners. Zijn er niet meer bij na gisteren: de Italianen Pacioni (Androni Giocattoli) en Orsini (Bardiani), de Duitser Selig (BORA), de Ier Dunbar (Ineos) en de Est Taaramäe (Direct Energie). . 10 uur 44. 5 opgaves Het peloton telt nog 166 renners. Zijn er niet meer bij na gisteren: de Italianen Pacioni (Androni Giocattoli) en Orsini (Bardiani), de Duitser Selig (BORA), de Ier Dunbar (Ineos) en de Est Taaramäe (Direct Energie).

10:38 10 uur 38. Partiti! En we zijn vertrokken voor 202 stevige kilometers. De Canadees Michael Woods draagt de leiderstrui. Morgen ook nog? Andere klassementsrijders zoals Simon Yates, Rafal Majka of Geraint Thomas azen ook op de eindzege in Italië. . Partiti! En we zijn vertrokken voor 202 stevige kilometers. De Canadees Michael Woods draagt de leiderstrui. Morgen ook nog? Andere klassementsrijders zoals Simon Yates, Rafal Majka of Geraint Thomas azen ook op de eindzege in Italië.

10:32 10 uur 32. Buongiorno! In Italië maken de deelnemers zich op voor een bergetappe met aankomst bergop. Zo meteen beginnen ze aan rit 5: van Norcia tot in Sassotetto. . Buongiorno! In Italië maken de deelnemers zich op voor een bergetappe met aankomst bergop. Zo meteen beginnen ze aan rit 5: van Norcia tot in Sassotetto.