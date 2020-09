Lucas Hamilton klopt Quick-Step-nieuwkomer Masnada op de streep

De 24-jarige Australiër Lucas Hamilton heeft de 4e rit in de Tirreno op zijn naam geschreven. De renner van Mitchelton-Scott ontsnapte samen met de Italiaan Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) in de slotkilometers en won in de sprint. De Canadees Michael Woods finishte als 3e en blijft leider, Mathieu van der Poel moest afhaken op de slotklim.