LIVE: Leider Woods en co trekken de bergen in op dag 4 van de Tirreno

Het is de eerste keer dat ik de leiderstrui draag in een WorldTour-koers.

Het is de eerste keer dat ik de leiderstrui draag in een WorldTour-koers. Michael Woods.

10 uur 41. Eerste bergetappe. Etappe 4 brengt het peloton naar het hoogste punt (1.521 meter) van de Tirreno-Adriatico. Dat ligt bovenop de Rifugio Perugia. Een klim van 3,5 km aan gemiddeld 7% die snel volgt na de eerste beklimming van de dag: de Forca di Gualdo (10,4 km aan 7,4% gemiddeld). Vooraleer ze aan die beklimmingen toekomen, moeten de renners eerst over de golvende Umbrische wegen. Na 130 km komen de geklasseerde beklimmingen in het verschiet. Op 20 km van de streep wacht hen de Ospedaletto. Een klim van 7 km aan gemiddeld 6,2%. Van daaruit gaat het in een afdaling naar de finish in Cascia. Al loopt de laatste kilometer daar weer lichtjes op. .