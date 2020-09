LIVE: Kwartet met Michael Matthews op kop in bergetappe Tirreno

14:52 14 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:49 Natte wegen. De zon zit verscholen achter de wolken en er vallen enkele druppels. De Italiaanse wegen zijn nat. . 14 uur 49. Natte wegen De zon zit verscholen achter de wolken en er vallen enkele druppels. De Italiaanse wegen zijn nat.

14:47 14 uur 47. Tonelli sluit aan vooraan. Ook Alessandro Tonelli sluit net na de top aan bij de drie leiders. Hij reed een goede klim. We hebben nu 4 koplopers. . Tonelli sluit aan vooraan Ook Alessandro Tonelli sluit net na de top aan bij de drie leiders. Hij reed een goede klim. We hebben nu 4 koplopers.

14:41 Carretero komt als eerste boven. Carretero sprokkelt 15 punten op de top van de Forca di Gualdo. Hij is nu virtueel leider van het bergklassement. . 14 uur 41. Carretero komt als eerste boven Carretero sprokkelt 15 punten op de top van de Forca di Gualdo. Hij is nu virtueel leider van het bergklassement.

14:29 Peloton op 2'29". De voorsprong van het trio vooraan bedraagt nog 2'29". Vanuit het peloton gaat Daniel Navarro Garcia (Israel Start-Up Nation) solo op zoek naar de kop van de koers. . 14 uur 29. Peloton op 2'29" De voorsprong van het trio vooraan bedraagt nog 2'29". Vanuit het peloton gaat Daniel Navarro Garcia (Israel Start-Up Nation) solo op zoek naar de kop van de koers.

14:29 14 uur 29. Matthews sluit aan vooraan. Aan de leiding op de flanken van de Forca di Gualdo: Frank en Carretero. Daar komt nu ook Michael Matthews aansluiten. De groep met vluchters is daarachter helemaal verbrokkeld. Op 33 seconden hangen Goossens, Tonelli en Boaro. Ballerini en Gaburo volgen op enkele meters. . Matthews sluit aan vooraan Aan de leiding op de flanken van de Forca di Gualdo: Frank en Carretero. Daar komt nu ook Michael Matthews aansluiten.

De groep met vluchters is daarachter helemaal verbrokkeld. Op 33 seconden hangen Goossens, Tonelli en Boaro.

Ballerini en Gaburo volgen op enkele meters.

14:17 14 uur 17. Alpecin-Fenix neemt over in het peloton. Geen roze truitjes meer op de eerste rij van het peloton. De mannen van Alpecin-Fenix hebben zich daar nu voorop gezet. Waagt Van der Poel straks zijn kans? . Alpecin-Fenix neemt over in het peloton Geen roze truitjes meer op de eerste rij van het peloton. De mannen van Alpecin-Fenix hebben zich daar nu voorop gezet. Waagt Van der Poel straks zijn kans?

14:12 14 uur 12. Frank en Carretero laten andere vluchters achter. De kopgroep is net begonnen aan de Forca di Gualdo met een voorsprong van 3'20". Mathias Frank en Hector Carretero vinden elkaar qua tempo en gaan samen op pad. Ze laten de anderen achter op 12 seconden. . Frank en Carretero laten andere vluchters achter De kopgroep is net begonnen aan de Forca di Gualdo met een voorsprong van 3'20". Mathias Frank en Hector Carretero vinden elkaar qua tempo en gaan samen op pad. Ze laten de anderen achter op 12 seconden.

14:04 Forca di Gualdo. Op 60 km van de aankomst ligt de eerste klim van de dag. De Forca di Gualdo. Een beklimming buiten categorie van 10,4 km. Het gemiddeld stijgingspercentage bedraagt 7,4%. 4km na de top volgt een tussensprint bergop waarna de renners koers zetten naar beklimming 2: de Rifugio Perugia (3 km aan gemiddeld 7%). . 14 uur 04. Forca di Gualdo Op 60 km van de aankomst ligt de eerste klim van de dag. De Forca di Gualdo. Een beklimming buiten categorie van 10,4 km. Het gemiddeld stijgingspercentage bedraagt 7,4%.

4km na de top volgt een tussensprint bergop waarna de renners koers zetten naar beklimming 2: de Rifugio Perugia (3 km aan gemiddeld 7%).

13:59 Nieuw wiel voor EF-mannetje. EF geeft nog steeds het tempo aan in het peloton. De Est Tanel Kangert moet even afstappen om van wiel te wisselen. . 13 uur 59. Nieuw wiel voor EF-mannetje EF geeft nog steeds het tempo aan in het peloton. De Est Tanel Kangert moet even afstappen om van wiel te wisselen.

13:56 3'45". De 10 leiders vatten met een voorsprong van 3'45" binnen enkele kilometers de eerste klim van de dag aan. . 13 uur 56. 3'45" De 10 leiders vatten met een voorsprong van 3'45" binnen enkele kilometers de eerste klim van de dag aan.

13:49 13 uur 49. Niet Battistella, maar Carretero zit vooraan. Even een foutje rechtzetten: Samuele Battistella maakt geen deel uit van de kopgroep. Zijn rugnummer werd verwisseld met dat van Hector Carretero. De Spanjaard van Movistar rijdt wel vooraan. . Niet Battistella, maar Carretero zit vooraan Even een foutje rechtzetten: Samuele Battistella maakt geen deel uit van de kopgroep. Zijn rugnummer werd verwisseld met dat van Hector Carretero. De Spanjaard van Movistar rijdt wel vooraan.

13:40 13 uur 40. Koers bij 31°. Het is warm in Italië. Gisteren zagen we bijvoorbeeld Mathieu van der Poel veel water over zich zich heen gieten tijdens de koers. Vandaag is het er 31°. De renners werken de rit af onder de vlakke zon. . Koers bij 31° Het is warm in Italië. Gisteren zagen we bijvoorbeeld Mathieu van der Poel veel water over zich zich heen gieten tijdens de koers.

Vandaag is het er 31°. De renners werken de rit af onder de vlakke zon.

Binnen 20 km beginnen de renners aan de 1e beklimming: de Forca di Gualdo. Een klim buiten categorie van 10,4 km aan gemiddeld 7,4%. 13 uur 38.

13:25 13 uur 25. Doordat Bouchard zich liet uitzakken, geeft EF de vluchters wat meer ruimte. De Fransman stond immers vrij dicht in het klassement. Nu is Mathias Frank de best geklasseerde vooraan. De Zwitser staat op plaats 45 met 4'14" achterstand op Michael Woods. Het peloton volgt nu op 3'15". . Doordat Bouchard zich liet uitzakken, geeft EF de vluchters wat meer ruimte. De Fransman stond immers vrij dicht in het klassement.

Nu is Mathias Frank de best geklasseerde vooraan. De Zwitser staat op plaats 45 met 4'14" achterstand op Michael Woods.

Het peloton volgt nu op 3'15".



13:24 2'35". Vooraan hebben de 10 renners een voorsprong van 2'35" op het peloton. . 13 uur 24. 2'35" Vooraan hebben de 10 renners een voorsprong van 2'35" op het peloton.

13:24 13 uur 24. De 10 vluchters. Geoffrey Bouchard (AG2R) is net ingelopen door het peloton. Dit zijn de 10 overblijvers vooraan: Kobe Goossens (Bel) Lotto-Soudal Alessandro Tonnelli (Ita) Bardiani CSF Faizane Mathias Frank (Zwi) AG2R La Mondiale Michael Matthews (Aus) Sunweb Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo Jan Tratnik (Slo) Bahrain-McLaren Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quick Step Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Manuele Boaro (Ita) Astana Davide Gabburo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec . De 10 vluchters Geoffrey Bouchard (AG2R) is net ingelopen door het peloton. Dit zijn de 10 overblijvers vooraan: Kobe Goossens (Bel)

Lotto-Soudal Alessandro Tonnelli (Ita) Bardiani CSF Faizane Mathias Frank (Zwi) AG2R La Mondiale Michael Matthews (Aus) Sunweb Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo Jan Tratnik (Slo) Bahrain-McLaren Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quick Step Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Manuele Boaro (Ita) Astana Davide Gabburo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec

13:06 45,7 km/uur. Na het tweede uur bedraagt de gemiddelde snelheid 45,7 km/uur. . 13 uur 06. 45,7 km/uur Na het tweede uur bedraagt de gemiddelde snelheid 45,7 km/uur.

Beelden van (voor) de start:. 12 uur 56.

12:50 1'30". De kopgroep behoudt een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton. De 11 renners rijden niet verder weg. . 12 uur 50. 1'30" De kopgroep behoudt een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton. De 11 renners rijden niet verder weg.

12:49 12 uur 49. Vooraan is Geoffrey Bouchard de best geklasseerde vluchter. De Fransman staat in de ranking op een 34e plaats op 1'50" van leider Woods. EF Pro Cycling controleert dan ook in het peloton. . Vooraan is Geoffrey Bouchard de best geklasseerde vluchter. De Fransman staat in de ranking op een 34e plaats op 1'50" van leider Woods. EF Pro Cycling controleert dan ook in het peloton.

De vluchters:. 12 uur 37.

12:29 12 uur 29. Eindelijk een vlucht die standhoudt. Het vorige groepje van 5 werd weer ingelopen door het peloton. Net op dat moment deed er zich een nieuwe poging voor waardoor enkelen van hen opnieuw konden aansluiten. Geoffrey Bouchard, Jan Tratnik en Kobe Goossens krijgen het gezelschap van 8 andere renners. Mathias Frank, Davide Gabburo, Alessandro Tonelli, Michael Matthews, Marco Canola, Davide Ballerini, Samuele Battistella en Manuele Boaro sluiten aan. Ze hebben een voorsprong van 1'34". . Eindelijk een vlucht die standhoudt Het vorige groepje van 5 werd weer ingelopen door het peloton. Net op dat moment deed er zich een nieuwe poging voor waardoor enkelen van hen opnieuw konden aansluiten.

Geoffrey Bouchard, Jan Tratnik en Kobe Goossens krijgen het gezelschap van 8 andere renners. Mathias Frank, Davide Gabburo, Alessandro Tonelli, Michael Matthews, Marco Canola, Davide Ballerini, Samuele Battistella en Manuele Boaro sluiten aan.

Ze hebben een voorsprong van 1'34".

12:10 12 uur 10. Opnieuw slaagt een groepje van 5 erin om 15 seconden voorsprong te nemen op het peloton. Deze keer zijn dat Bouchard, Frankiny, Carretero, Tratnik en landgenoot Kobe Goossens. Kan het peloton daar mee leven? . Opnieuw slaagt een groepje van 5 erin om 15 seconden voorsprong te nemen op het peloton. Deze keer zijn dat Bouchard, Frankiny, Carretero, Tratnik en landgenoot Kobe Goossens. Kan het peloton daar mee leven?

Even opfrissen: het ritprofiel van etappe 4. 12 uur 09.

12:06 48,9 km/uur. Tijdens het eerste uur van de wedstrijd legde het peloton 48,9 kilometer af. Dat bevestigt het hoge tempo. . 12 uur 06. 48,9 km/uur Tijdens het eerste uur van de wedstrijd legde het peloton 48,9 kilometer af. Dat bevestigt het hoge tempo.

11:57 11 uur 57. De aankomst van vandaag ligt niet bovenop een klim, maar na de afdaling van de laatste beklimming. Dat biedt kansen voor vluchters en kan dus een mogelijke verklaring zijn voor de controlerende rol die het peloton speelt. . De aankomst van vandaag ligt niet bovenop een klim, maar na de afdaling van de laatste beklimming. Dat biedt kansen voor vluchters en kan dus een mogelijke verklaring zijn voor de controlerende rol die het peloton speelt.

Er zijn nog steeds talloze aanvalspogingen, maar het peloton laat niemand wegrijden. . 11 uur 56.

11:48 11 uur 48. Hoog tempo! Er wordt een hoog tempo aangehouden. Dit zorgt al vroeg in de wedstrijd voor enkele slachtoffers achteraan het peloton. . Hoog tempo! Er wordt een hoog tempo aangehouden. Dit zorgt al vroeg in de wedstrijd voor enkele slachtoffers achteraan het peloton.

11:36 11 uur 36. Peloton geeft eerste vluchtpoging geen kans. Vergaerde, Gabburo, Ballerini, Velasco en Roux reden samen een kleine voorsprong van 20 seconden bij elkaar. Maar het peloton gaf hen geen kans. Na 30 km zitten alle renners nog steeds bij elkaar. . Peloton geeft eerste vluchtpoging geen kans Vergaerde, Gabburo, Ballerini, Velasco en Roux reden samen een kleine voorsprong van 20 seconden bij elkaar. Maar het peloton gaf hen geen kans. Na 30 km zitten alle renners nog steeds bij elkaar.

11:30 11 uur 30. Voorlopig zijn er nog geen pogingen om een vroege vlucht op poten te zetten. Na 20 km rijdt het peloton nog steeds als een grote groep de bergen tegemoet. Wie brengt daar verandering in? . Voorlopig zijn er nog geen pogingen om een vroege vlucht op poten te zetten. Na 20 km rijdt het peloton nog steeds als een grote groep de bergen tegemoet. Wie brengt daar verandering in?

11:17 Dunbar haakt af door sleutelbeenbreuk. De Ier Edward Dunbar (INEOS) kwam vandaag niet aan de start van de 4e etappe. Hij brak zijn sleutelbeen na een val in de finale gisteren. Ook Umberto Orsini (Bardiani-CSF-Faizanè) houdt het voor bekeken. . 11 uur 17. Dunbar haakt af door sleutelbeenbreuk De Ier Edward Dunbar (INEOS) kwam vandaag niet aan de start van de 4e etappe. Hij brak zijn sleutelbeen na een val in de finale gisteren.

Ook Umberto Orsini (Bardiani-CSF-Faizanè) houdt het voor bekeken.

11:11 11 uur 11. Het peloton neemt meteen een hoog tempo aan. De ploegen Androni Giocattoli-Sidermec en Vini Zabù-KTM laten zich zien. Ook Vendrame (AG2R) en Ballerini (Deceuninck-Quick Step) zijn vooraan op post. . Het peloton neemt meteen een hoog tempo aan. De ploegen Androni Giocattoli-Sidermec en Vini Zabù-KTM laten zich zien. Ook Vendrame (AG2R) en Ballerini (Deceuninck-Quick Step) zijn vooraan op post.

11:10 11 uur 10. Start! De renners zijn vertrokken voor een rit van 194 km. In de tweede helft van de koers wachten hen drie beklimmingen op. . Start! De renners zijn vertrokken voor een rit van 194 km. In de tweede helft van de koers wachten hen drie beklimmingen op.

10:53 10 uur 53. Het is de eerste keer dat ik de leiderstrui draag in een WorldTour-koers. Michael Woods. Het is de eerste keer dat ik de leiderstrui draag in een WorldTour-koers. Michael Woods

Michael Woods (EF) is na zijn overwinning van gisteren de nieuwe leider. . 10 uur 52.

Ritprofiel:. 10 uur 42.

10:41 10 uur 41. Eerste bergetappe. Etappe 4 brengt het peloton naar het hoogste punt (1.521 meter) van de Tirreno-Adriatico. Dat ligt bovenop de Rifugio Perugia. Een klim van 3,5 km aan gemiddeld 7% die snel volgt na de eerste beklimming van de dag: de Forca di Gualdo (10,4 km aan 7,4% gemiddeld). Vooraleer ze aan die beklimmingen toekomen, moeten de renners eerst over de golvende Umbrische wegen. Na 130 km komen de geklasseerde beklimmingen in het verschiet. Op 20 km van de streep wacht hen de Ospedaletto. Een klim van 7 km aan gemiddeld 6,2%. Van daaruit gaat het in een afdaling naar de finish in Cascia. Al loopt de laatste kilometer daar weer lichtjes op. . Eerste bergetappe Etappe 4 brengt het peloton naar het hoogste punt (1.521 meter) van de Tirreno-Adriatico. Dat ligt bovenop de Rifugio Perugia. Een klim van 3,5 km aan gemiddeld 7% die snel volgt na de eerste beklimming van de dag: de Forca di Gualdo (10,4 km aan 7,4% gemiddeld).

Vooraleer ze aan die beklimmingen toekomen, moeten de renners eerst over de golvende Umbrische wegen. Na 130 km komen de geklasseerde beklimmingen in het verschiet.

Op 20 km van de streep wacht hen de Ospedaletto. Een klim van 7 km aan gemiddeld 6,2%. Van daaruit gaat het in een afdaling naar de finish in Cascia. Al loopt de laatste kilometer daar weer lichtjes op.