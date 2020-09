Michael Woods wint spurtje van Majka en is ook leider in Tirreno

Bekijk de finish:

2 Belgen kleuren kopgroep, EF-trein jaagt

De eerste beklimming van de Poggio Murella (3,4 km met stroken van maximum 21%) zorgde voor een breukje in de kopgroep. Benjamin Thomas kwam als eerste boven en ging vol door op zijn eentje, maar zag achteraf in dat dat niet de beste beslissing was en liet zich opnieuw inlopen.

De derde en langste etappe in de Tirreno-Adriatico beloofde er geen voor leider Pascal Ackermann te worden, de winnaar van rit 1 en 2. Met twee passages over de Poggio Murella en een glooiend parcours was het eerder spek voor de bek van de klassementsmannen.

Michael Woods maakt het af voor EF

Majka bolde als tweede over de streep. In de achtergrond sprintte Wilco Kelderman naar plek drie. (lees voort onder foto)

Woods: "Nog bijzonder zware week"

Achteraf werd duidelijk dat Woods een man met een plan was: "Ik had deze etappe eigenlijk al een tijdje geleden aangestipt. Het parcours lag me geweldig goed. Zeker met die nijdige helling zo kort bij de eindmeet."

"Ik had het echter nooit kunnen klaren zonder mijn teamgenoten. Die leverden voortreffelijk werk en brachten me in de meest ideale omstandigheden naar voren. Ik had daarna geen andere keuze dan te gaan aanvallen en het af te maken."

De laatste zege van de Canadees dateerde al van 9 oktober 2019, toen hij de sterkste was in Milaan-Turijn en daar onder anderen Alejandro Valverde en Adam Yates achter zich liet.

"Ik hou echt van de Italiaanse koersen en zeker ook van het land. De wedstrijden zijn steevast een ware uitdaging en zeer pittig. Ik hoop nu dat ik mijn huidige conditie en vormpeil kan vasthouden tot en met het wereldkampioenschap in Imola."

"Morgen wacht ons hier opnieuw een ware uitdaging. Het eindklassement ligt zeker en vast nog niet in een definitieve plooi. Het zal nog een bijzonder zware week worden. Ik wil mijn leiderspositie zeker verdedigen en word hiervoor ook geruggesteund door een sterke ploeg rondom mij."