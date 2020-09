LIVE: EF-sneltrein probeert kloof met leiders te dichten in Tirreno

15:27 15 uur 27. Van Hooydonck moet even lossen. Ook Van Hooydonck moet een gaatje laten. Landgenoot Claeys wacht en brengt hem terug bij de groep. . Van Hooydonck moet even lossen Ook Van Hooydonck moet een gaatje laten. Landgenoot Claeys wacht en brengt hem terug bij de groep.

15:23 15 uur 23. De Benjamin van de kopgroep kan niet meer volgen. Thomas reed na de eerste beklimming van de Poggio Murella een tijdje alleen op kop. Daar betaalt hij nu de prijs voor.

15:22 2 minuten. Op 27 km van de aankomst hebben de 7 koplopers een voorsprong van een kleine 2 minuten op het peloton.

15:19 De Nederlander won onlangs nog een rit in de Settimana Coppi e Bartali. 15 uur 19.

15:00 7 leiders met voorsprong van 2'27". EF Pro Cycling geeft nog steeds een strak tempo aan in het peloton. Ze maakten al meerdere minuten goed op de leiders. Die houden momenteel nog een voorsprong van 2'27" over.

14:57 14 uur 57. Thomas laat zich inlopen. Na een kort babbeltje bij de ploegauto wacht Benjamin Thomas op de eerste groep achtervolgers. Daar zijn ze nu met 7. Ook de twee Belgen Van Hooydonck en Claeys maken daar nog deel van uit.

14:50 14 uur 50. Nog 50 km! 50 km voor het einde behoudt Benjamin Thomas zijn voorsprong. De 6 achtervolgers volgen op 52 seconden. Tonelli haakte af.

Door de overname van EF in het peloton brengen ze daar hun achterstand terug tot 3'35".

14:46 Chris Froome zorgt voor bidons. Chris Froome is waterdrager van dienst. Aan de ploegauto haalt hij bidons op voor zijn ploegmaats. 14 uur 46.

14:36 14 uur 36. EF neemt de leiding over in het peloton. EF Pro Cycling eist zijn plaats op vooraan in het peloton. Het tempo van INEOS lag voor hen te laag. Ze maakten al wat tijd goed op de koploper. 4'22" bedraagt hun achterstand nu.

14:33 Ackermann won de eerste twee etappes in deze rittenkoers, maar zal vandaag de klassementsrenners hoogstwaarschijnlijk moeten laten voorgaan. 14 uur 33.

14:19 Peloton op 4'17". INEOS controleert vooraan in het peloton. Ondertussen groeide wel opnieuw hun achterstand. Die bedraagt nu 4'18".

De eerste groep achtervolgers werkt niet meer goed samen en hangt op 1'12" van Benjamin Thomas.

14:19 14 uur 19. Benjamin Thomas alleen op kop. De beklimming van de Poggio Murella zorgde voor een breukje in de kopgroep. Benjamin Thomas rijdt alleen op kop en heeft een voorsprong van 47 seconden op de 7 andere renners uit de kopgroep.

Benjamin Thomas rijdt alleen op kop en heeft een voorsprong van 47 seconden op de 7 andere renners uit de kopgroep.

14:00 14 uur . Benjamin Thomas komt als eerste boven en laat de rest van de leidersgroep achter zich. Ondertussen baant ook het peloton zich een weg naar boven met mannetjes van onder meer INEOS, Trek Segafredo en UAE Emirates op kop. . Benjamin Thomas komt als eerste boven en laat de rest van de leidersgroep achter zich.

Ondertussen baant ook het peloton zich een weg naar boven met mannetjes van onder meer INEOS, Trek Segafredo en UAE Emirates op kop.

13:50 13 uur 50. Poggio Murella. De koplopers zijn begonnen aan de eerste beklimming van de Poggio Murella. Een klim met smalle wegen van 3,4 km aan gemiddeld 7%. Er zijn ook steile stroken van maximum 21%.

13:38 Van der Poel zoekt verfrissing. Mathieu van der Poel laat zich even afzakken naar de ploegauto. Hij zoekt er verfrissing op door water over zijn hoofd te gieten. 13 uur 38.

13:31 Voorsprong blijft afnemen. Het peloton controleert nu de koers. In afwachting van de eerste beklimming van de Poggio Murella brengen ze de voorsprong van de 8 leiders terug tot 3'40". 13 uur 31.

13:19 42 km/uur. De gemiddelde snelheid bedraagt tot nu toe 42 km/uur. 13 uur 19.

13:02 Peloton op 5 minuten. Het peloton maakt weer wat tijd goed en volgt nu op 5 minuten van de 8 leiders. 13 uur 02.

12:56 Sprint. De Nederlander Pascal Eenkhoorn gaat met het meeste aantal punten lopen. Achter hem komen Frapporti en Van Hooydonck over de streep. 12 uur 56.

12:43 12 uur 43. Ook Dimitri Claeys vooraan. Nathan Van Hooydonck is niet de enige Belg die vooraan in de kopgroep rijdt. Ook Dimitri Claeys (Cofidis) is een van de 8 leiders.

De 33-jarige renner werd twee keer Belgisch kampioen bij de beloften en won ook twee keer de Omloop Het Nieuwsblad Espoir.

In 2018 won Claeys de Vierdaagse van Duinkerke en vorig jaar schreef hij de Famenne Ardenne Classic op zijn naam.

12:40 12 uur 40. De renners naderen de tussensprint in Capalbio (op 91 km). Hierdoor stijgt ook het tempo in het peloton. De voorsprong van de leiders daalt naar een kleine 6 minuten.

12:40 12 uur 40. Van Hooydonck deel van de kopgroep. Nathan Van Hooydonck maakt deel uit van de vroege vlucht. De 24-jarige Belg rijdt voor CCC.

In 2011 werd hij Belgisch kampioen tijdrijden bij de nieuwelingen en 4 jaar later won hij ook het BK op de weg voor beloften.

Eind mei 2017 startte Van Hooydonck als prof. In de Dubai Tour van 2018 viel hij net naast het podium. Vorig jaar was hij ook dicht bij een ritoverwinning in de Baloise Belgium Tour.

12:30 Ook Van Hooydonck is mee in de vlucht van de dag. 12 uur 30.

12:18 De leiders winnen tijd. De 8 vluchters dikken hun voorsprong weer wat aan. Die bedraagt nu 7'17". In het peloton doen ze het nu wat rustiger. 12 uur 18.

12:15 Phil Bauhaus kwam vandaag niet meer aan de start in Italië. De Duitse sprinter heeft een kleine breuk in zijn linkerhand. 12 uur 15.

12:08 12 uur 08. De eerste 2 ritten dienden om het ritme te vinden. Die van vandaag wordt interessanter. Geraint Thomas.

12:05 6'55" voor de 8 leiders. Het peloton schakelt een versnelling hoger en maakt een minuut van hun achterstand goed. Ze rijden nu op 6'55". 12 uur 05.

11:53 11 uur 53. Ritprofiel. De renners zijn 50 km ver in deze derde etappe van de Tirreno-Adriatico. Meteen ook de laatste dag waarop ze kunnen genieten van de Toscaanse landschappen.

Deze rit van Follonica naar Saturnia is met zijn 217 km de langste van de hele rittenkoers. Onderweg trotseren de mannen twee keer de Poggio Murella. Een beklimming van 3,4 km aan een stijgingspercentage van gemiddeld 7%. Al zijn er ook heel steile stroken van maximum 21%.

De tweede passage bevindt zich op 11,9 km van het einde. Daarna gaat het eerst naar beneden om dan net voor de streep opnieuw op te lopen aan 6 à 7 %.

11:32 11 uur 32. Frapporti kan aansluiten. De Italiaan perst een goede tijdrit uit zijn benen en kan aansluiten bij de 7 vluchters.

Het tempo in het peloton ligt vrij laag waardoor ze een achterstand hebben van ongeveer 5 kilometer. Vooraan kunnen ze rekenen op een voorsprong van 7'50".

11:28 Peloton op 5'25". Ondertussen hangt het peloton al op meer dan 5 minuten van de koplopers. Daartussen rijdt Marco Frapporti (Vinu Zabu-KTM) helemaal alleen, 50 seconden achter de leiders.

Hij had net de boot gemist toen de vlucht gevormd werd. Kan hij de 7 renners vooraan nog bijbenen?

11:11 11 uur 11. 7 vluchters. Vooraan springen enkele renners weg uit het peloton. Ook anderen wagen hun kans en sluiten aan. Ze vormen een kopgroep van 7 en hebben een voorsprong van 40 seconden op Marco Frapporti en al 2'20" op het peloton.

Samenstelling: Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), Hermann Pernsteiner (Bahrein-McLaren), Alessandro Tonelli (Bardiani CSF), Dimitri Claeys (Cofidis), Matthew Holmes (Lotto-Soudal) en Nathan Van Hooydonck (CCC).

10:50 10 uur 50. Vertrek! Onder een stralende zon trekt het peloton zich op gang. Het lijkt perfect koersweer en daar krijgen de renners 217 kilometer voor om van te genieten.

10:47 10 uur 47. De finale. In volle finale moeten de renners twee keer de Muro di Poggio Murella beklimmen. Na de laatste top is het nog maar negen kilometer. Die gaan voornamelijk in dalende lijn,maar wie als eerste wil arriveren, moet de aankomst bergop van 6-7 procent het best verteren.

