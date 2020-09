Sprintbom Ackermann zet concurrentie weer een neus in Tirreno, Merlier 5e

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) heeft opnieuw zijn gram gehaald in de sprint in de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico. De Duitser had nog de meest frisse benen na een wandeletappe door Toscane en legde Fernando Gaviria opnieuw over zijn knie. Belgisch kampioen Tim Merlier bleef deze keer wel recht en finishte als 5e.