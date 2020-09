LIVE: Team Ineos geeft even het tempo aan

Fase per fase

14:12 Kobe Goossens. Onze landgenoot Kobe Goossens laat zich uitzakken tot bij de dokter. De 24-jarige renner van Lotto-Soudal moet een pilletje innemen. Voelt hij zich niet lekker? . 14 uur 12. Kobe Goossens Onze landgenoot Kobe Goossens laat zich uitzakken tot bij de dokter. De 24-jarige renner van Lotto-Soudal moet een pilletje innemen. Voelt hij zich niet lekker?

14:10 14 uur 10. Nog 87 km: na zijn zege van gisteren rijdt Pascal Ackermann met de brede glimlach rond. Een voor een gaat de sprinter zijn ploegmaats aanmoedigen met een elleboogje. Alsof hij Peter Sagan is. . Nog 87 km: na zijn zege van gisteren rijdt Pascal Ackermann met de brede glimlach rond. Een voor een gaat de sprinter zijn ploegmaats aanmoedigen met een elleboogje. Alsof hij Peter Sagan is.

13:58 13 uur 58.

13:55 13 uur 55. Nog 100 km: in de kopgroep heeft Marco Canola moeten afhaken. In het peloton neemt BORA weer over van Ineos. . Nog 100 km: in de kopgroep heeft Marco Canola moeten afhaken. In het peloton neemt BORA weer over van Ineos.

13:52 Bagioli king of the mountain. Nicola Bagioli wint het Italiaanse onderonsje op de Castellina Marittima. Hij graait 5 punten voor de bergtrui mee. De broer van DQT-renner Andrea klopt Marco Canola. Zardini wordt 3e, Orsini 4e. Daarmee zijn alle punten voor het klimklassement uitgedeeld vandaag. De Australiër Nathan Haas behoudt de trui, hij leidt met 10 punten. . 13 uur 52. Bagioli king of the mountain Nicola Bagioli wint het Italiaanse onderonsje op de Castellina Marittima. Hij graait 5 punten voor de bergtrui mee.

13:48 De aankomst ligt straks opnieuw aan de kust:. 13 uur 48. De aankomst ligt straks opnieuw aan de kust:

13:43 bevoorrading. Op goed 100 km van de streep is het tijd om de energievoorraad nog eens aan te vullen met vocht en koolhydraten. . 13 uur 43. bevoorrading Op goed 100 km van de streep is het tijd om de energievoorraad nog eens aan te vullen met vocht en koolhydraten.

13:39 Ineos op kop. Op de Castellina Marittima zetten de renners van Ineos zich nog eens ouderwets op kop van het peloton. Met Geraint Thomas en Chris Froome draaien 2 grote kampioenen mee. Achter Ineos vallen 2 andere kampioenen op: Mathieu van der Poel (Nederlands kampioen) en Tim Merlier (Belgisch kampioen). . 13 uur 39. Ineos op kop Op de Castellina Marittima zetten de renners van Ineos zich nog eens ouderwets op kop van het peloton. Met Geraint Thomas en Chris Froome draaien 2 grote kampioenen mee.

13:30 13 uur 30. Ik ben zeker dat de rit weer op een massasprint uitdraait. Leider Pascal Ackermann voor de start. Ik ben zeker dat de rit weer op een massasprint uitdraait. Leider Pascal Ackermann voor de start

13:27 We hebben 2 uur gekoerst:. 13 uur 27. We hebben 2 uur gekoerst:

13:06 13 uur 06. Belgisch kampioen Tim Merlier telt af naar de massasprint.

12:59 12 uur 59. Vorige week nog te gast in Vive le vélo, vandaag in de Tirreno: Nathan Van Hooydonck.

12:58 12 uur 58. Chris Froome (m) is er niet bij in de Tour, wel in de Tirreno.

12:55 +2'53". Nog 135 km: de renners zetten koers richting de Castellina Marittima, de enige echte beklimming van vandaag. Daarna is het nog 103 kilometer tot de finish. De 4 leiders verliezen terrein op weg naar de bult. De voorsprong van Bagioli, Orsini, Canola en Zardini zakt onder de 3 minuten. . 12 uur 55. +2'53" Nog 135 km: de renners zetten koers richting de Castellina Marittima, de enige echte beklimming van vandaag. Daarna is het nog 103 kilometer tot de finish.

12:45 12 uur 45. Tourrenners testen negatief, de baas niet. Ondertussen maken ze zich in de Ronde van Frankrijk op voor de tweede koersweek. Dat verloopt niet zonder slag of stoot. Het peloton test negatief, Tourbaas Christian Prudhomme niet. Hij gaat zeker een week in quarantaine. . Tourrenners testen negatief, de baas niet Ondertussen maken ze zich in de Ronde van Frankrijk op voor de tweede koersweek. Dat verloopt niet zonder slag of stoot.

12:44 12 uur 44. Tour Tourbaas Christian Prudhomme test positief op corona

12:40 12 uur 40.

12:22 12 uur 22. De grote bergpassen laten ze nog even liggen in de Tirreno.

12:19 42 km/u. De renners zijn een uur ver en hebben 42 van de 201 kilometer achter de kiezen. . 12 uur 19. 42 km/u De renners zijn een uur ver en hebben 42 van de 201 kilometer achter de kiezen.

12:14 12 uur 14.

12:12 12 uur 12. In het peloton controleert het team van leider Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) het tempo. Hoog ligt dat niet, want het Italiaanse kwartet voorin de koers loopt verder uit. De bonus van de leiders bedraagt bijna 5 minuten. . In het peloton controleert het team van leider Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) het tempo. Hoog ligt dat niet, want het Italiaanse kwartet voorin de koers loopt verder uit. De bonus van de leiders bedraagt bijna 5 minuten.

12:10 12 uur 10.

11:58 +4'23". Geoffrey Bouchard gaat snel overboord in de kopgroep. Nu praten ze enkel nog Italiaans voorin. Het peloton volgt op meer dan 4 minuten van het kwartet. . 11 uur 58. +4'23" Geoffrey Bouchard gaat snel overboord in de kopgroep. Nu praten ze enkel nog Italiaans voorin. Het peloton volgt op meer dan 4 minuten van het kwartet.

11:48 De vluchters in beeld:. 11 uur 48. De vluchters in beeld:

11:43 11 uur 43. 5 leiders. Daar is de vlucht van de dag. De Fransman Bouchard (AG2R) en de Italianen Bagioli (Androni Giocattoli), Orsini (Bardiani), Canola (Gazprom) en Zardini (Vini Zabu) hebben mekaar gevonden en knallen in geen tijd een bonus van 3 minuten bij mekaar. . 5 leiders Daar is de vlucht van de dag. De Fransman Bouchard (AG2R) en de Italianen Bagioli (Androni Giocattoli), Orsini (Bardiani), Canola (Gazprom) en Zardini (Vini Zabu) hebben mekaar gevonden en knallen in geen tijd een bonus van 3 minuten bij mekaar.

11:36 11 uur 36. Tim Merlier met schaafwonden. Als de rit straks weer uitdraait op een sprint, zal Tim Merlier (Alpecin-Fenix) van de partij zijn. De Belgische kampioen viel gisteren in de slotkilometers, maar zonder erg. "Al bij al mag ik niet klagen", reageert Merlier bij de collega's van Wielerflits. "Ik heb vooral schaafwonden opgelopen." "Als ik straks niet te stijf ben, gooi ik me er gewoon weer tussen", belooft hij. . Tim Merlier met schaafwonden Als de rit straks weer uitdraait op een sprint, zal Tim Merlier (Alpecin-Fenix) van de partij zijn. De Belgische kampioen viel gisteren in de slotkilometers, maar zonder erg.

11:35 11 uur 35. Ik gooi me er gewoon weer tussen. Tim Merlier gisteren na zijn val bij Wielerflits. Ik gooi me er gewoon weer tussen. Tim Merlier gisteren na zijn val bij Wielerflits

11:33 11 uur 33. Belgisch kampioen Tim Merlier is vandaag gewoon gestart na zijn val van gisteren.

11:32 11 uur 32. Na 10 km hebben de deelnemers een heuveltje overwonnen. Aanvallers spotten we nog niet. . Na 10 km hebben de deelnemers een heuveltje overwonnen. Aanvallers spotten we nog niet.

11:22 11 uur 22. Partenza! Het peloton heeft zich op gang getrokken. In de eerste kilometers ligt het tempo nog niet te hoog. Wie zet een vlucht op poten? . Partenza! Het peloton heeft zich op gang getrokken. In de eerste kilometers ligt het tempo nog niet te hoog. Wie zet een vlucht op poten?

11:21 Klaar voor de start:. 11 uur 21. Klaar voor de start:

11:21 Chris Froome is klaar voor de 2e rit. 11 uur 21. Chris Froome is klaar voor de 2e rit

11:19 11 uur 19. Het peloton maakt zich in Camaiore op om de rit van 201 kilometer aan te snijden. Rond 15.45u finishen de renners in Follonica. De Toren van Pisa is onderweg een van de blikvangers. . Het peloton maakt zich in Camaiore op om de rit van 201 kilometer aan te snijden. Rond 15.45u finishen de renners in Follonica. De Toren van Pisa is onderweg een van de blikvangers.

11:16 De Duitser Pascal Ackermann koerst vandaag in de blauwe leiderstrui. Hij pakte gisteren uit met een imposante, maar niet ongevaarlijke, sprint. 11 uur 16. De Duitser Pascal Ackermann koerst vandaag in de blauwe leiderstrui. Hij pakte gisteren uit met een imposante, maar niet ongevaarlijke, sprint.

11:12 Chris Froome is de grootste naam die deze week in Italië koerst:. 11 uur 12. Chris Froome is de grootste naam die deze week in Italië koerst: