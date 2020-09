LIVE: Kan Tim Merlier vandaag wel meesprinten in de Tirreno?

Geoffrey Bouchard gaat snel overboord in de kopgroep. Nu praten ze enkel nog Italiaans voorin. Het peloton volgt op meer dan 4 minuten van het kwartet.

+4'23". Geoffrey Bouchard gaat snel overboord in de kopgroep. Nu praten ze enkel nog Italiaans voorin. Het peloton volgt op meer dan 4 minuten van het kwartet. . 11 uur 58.

De vluchters in beeld:. 11 uur 48.

11 uur 43. 5 leiders. Daar is de vlucht van de dag. De Fransman Bouchard (AG2R) en de Italianen Bagioli (Androni Giocattoli), Orsini (Bardiani), Canola (Gazprom) en Zardini (Vini Zabu) hebben mekaar gevonden en knallen in geen tijd een bonus van 3 minuten bij mekaar. .

Als de rit straks weer uitdraait op een sprint, zal Tim Merlier (Alpecin-Fenix) van de partij zijn. De Belgische kampioen viel gisteren in de slotkilometers, maar zonder erg.

11 uur 36. Tim Merlier met schaafwonden. Als de rit straks weer uitdraait op een sprint, zal Tim Merlier (Alpecin-Fenix) van de partij zijn. De Belgische kampioen viel gisteren in de slotkilometers, maar zonder erg. "Al bij al mag ik niet klagen", reageert Merlier bij de collega's van Wielerflits. "Ik heb vooral schaafwonden opgelopen." "Als ik straks niet te stijf ben, gooi ik me er gewoon weer tussen", belooft hij. .

11 uur 35. Ik gooi me er gewoon weer tussen. Tim Merlier gisteren na zijn val bij Wielerflits.

11 uur 32. Na 10 km hebben de deelnemers een heuveltje overwonnen. Aanvallers spotten we nog niet. .

11 uur 22. Partenza! Het peloton heeft zich op gang getrokken. In de eerste kilometers ligt het tempo nog niet te hoog. Wie zet een vlucht op poten? .

11:19

11 uur 19. Het peloton maakt zich in Camaiore op om de rit van 201 kilometer aan te snijden. Rond 15.45u finishen de renners in Follonica. De Toren van Pisa is onderweg een van de blikvangers. .