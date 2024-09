LIVE (13.10 uur): Wie volgt Mathieu van der Poel op in Super 8 Classic?

2023: Van der Poel domineert

Vorig jaar was de Super 8 Classic een koers kort ná het WK. Als kersvers wereldkampioen trok Mathieu van der Poel toen het laken naar zich toe. Hij reed wel met een elitegroepje in de heuvelfase en rekende af met zijn metgezellen in de sprint.



Vandaag is Van der Poel er niet bij. De Nederlander bereidt zich voor op het WK in de Ronde van Luxemburg.