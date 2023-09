LIVE Super 8 Classic: Sterke kopgroep met Van der Poel lijkt vertrokken

In het peloton kijken ze naar elkaar. Een renner van Uno-X neemt ook eens een kopbeurt voor zijn rekening. Hun achterstand bedraagt 50 seconden.

Lidl-Trek en Soudal-Quick Step zijn de voornaamste ploegen die de boot hebben gemist. Een beperkte kopbeurt van Intermarché in het peloton zet maar weinig zoden aan de dijk.

De voorsprong groeit naar een kleine minuut. In het peloton lijkt de organisatie ook verdwenen.

De Nederlander heeft het gat gedicht. In de achtergrond willen Boven en F. Vermeersch ook de oversteek maken.

Van der Poel heeft nu toch al een paar keer gevoeld dat hij zijn concurrenten op een gat kan rijden. Aan de top van de Moskesstraat houdt hij niet in, maar wil hij het gat dichten met de kopgroep.

16 uur 53. Moskesstraat (2). De vier koplopers rijden samen over de Moskesstraat, in de achtergrond is het andermaal Van der Poel die zich toont. Ook Trentin ziet er weer goed uit. .