LIVE Super 8 Classic: Lotto-Dstny houdt drie vluchters in het vizier

15 uur 45. Halfweg koers. We zijn zo goed als halfweg koers en het vuurwerk staat ons nog te wachten. Binnen een dertigtal kilometer rijdt het peloton de Druivenstreek in en volgen de klimmetjes elkaar snel op. De moskesstraat, Holstheide en de Smeysberg volgen elkaar allemaal in sneltempo op. .

15 uur 31. In het peloton neemt Lotto-Dstny zijn verantwoordelijkheid. Met Alec Segaert hebben ze een ideale tempobeul om de leiders in het vizier te houden. .

clock 15:13

15 uur 13. Sprinten of niet? De laatste vier edities van deze koers werden telkens beslist met een sprint(je). Het is al geleden van 2017 dat een renner solo in Haacht over de streep kwam gebold. Toen was het de Italiaan Trentin die de handen in de lucht mocht gooien. Als renners als Van der Poel, Laporte en Pedersen een krachtmeting aan de streep willen vermijden, weten ze dus wat hen te doen staat in de pittige Druivenstreek. .