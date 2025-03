Tom Pidcock legt zich niet neer bij meesterschap Pogacar: "Wil zelf Strade Bianche winnen"

Strijdvaardige Pidcock

Terwijl iedereen toegeeft dat er morgen weinig te doen zal zijn aan superfavoriet Tadej Pogacar, horen we bij Tom Pidcock (Q36.5) een ander geluid.



"Hoe Pogacar te verslaan is? Door voor hem aan de streep te zijn", lacht de 25-jarige Brit.



"Tadej is natuurlijk Tadej. We weten hoe sterk hij is. Als Tadej aanvalt, zal ik hem proberen te volgen. Want mijn doel morgen is om te winnen."



Pidcock, die de Strade 2 jaar geleden won, trekt zich alvast op aan iets: "Op training voelde ik me deze week niet al te best. Dat is meestal een goed teken voor het weekend", grijnst hij.