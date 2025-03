LIVESTREAM Strade Bianche: Stevig uitgedunde groep geleid door drie UAE-maats van Tadej Pogacar, wanneer gaat hij?

Naast de enige Belg voorin herkennen we een trio Denen voorin. Tijdrijder Johan Price-Pejtersen is met zijn 25 jaar de meest ervaren renner onder hen. Na drie jaar Bahrain-Victorious koerst hij sinds dit jaar voor Alpecin-Deceuninck.



Met toptalent Albert Withen Philipsen, de juniorenwereldkampioen van 2023, is de jongste renner ooit in de Strade Bianche eveneens mee in de aanval. Amper 18 jaar jong, hij slaat de beloftecategorie dus over en is al prof bij Lidl-Trek sinds dit seizoen.



Anders Foldager is de derde Deen. Hij is 23 en sinds 2024 al prof bij Jayco-AlUla. Vorig jaar snelde Foldager al naar zijn eerste profzege: een rit in de Ronde van Slowakije.